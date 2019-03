Vendredi 8 mars : Journée internationale de la Femme 2019 et quelques idées reçues

Si la journée internationale de LA femme met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes, que disent les recherches sur le comportement réel des hommes et des femmes dans les relations amoureuses ? Souvent, ils se ressemblent plus qu’on ne croit, et il est urgent de faire un sort aux idées reçues les plus répandues.

Les femmes sont-elles plus « romantiques » que les hommes ?

En fait, c’est l’inverse : les hommes ont une vision plus romantique de l'amour que les femmes. Si on demande à un groupe mixte dans quelle mesure ils sont d’accord avec des affirmations telles que « Il n’y aura qu’un seul amour dans ma vie » ou « Si j’aime quelqu'un, je suis prêt à surmonter tous les obstacles pour établir une relation. ", il s'avère que les hommes sont plus nombreux que les femmes à se reconnaitre dans de tels propos, comme ils sont plus nombreux à croire au " coup de foudre ".

L' attrait physique d'un partenaire est beaucoup plus important pour les hommes que pour les femmes.

A priori, il est exact que, lorsqu'on demande aux hommes et aux femmes quelles sont les caractéristiques déterminantes dans le choix d’un un partenaire, les hommes considèrent davantage que les femmes que c’est l'aspect physique. Mais en réalité, les échantillons masculins placent ce critère en cinquième position et leurs homologues féminines au sixième rang Cependant, un examen plus attentif de ces données révèle que les hommes et les femmes pensent que l'apparence est importante, les hommes la notant légèrement plus élevée que les femmes. Dans les deux cas, il ne s’agit pas du critère le plus important, et le classement n’est pas très éloigné, mais en outre, ces données s’appuient sur ce que les hommes et les femmes prétendent rechercher. Or, une étude portant sur la pratique à la mode du « speed-dating » (rencontres rapides sans lendemain) sur le net, les statistiques des applications en ligne ont montré que les femmes comme les hommes avaient choisi des partenaires attrayants physiquement, sans différence entre les sexes sur l’influence de l'aspect physique pour leur choix. Les deux sexes sont également ex-aequo dans l’importance qu’ils attachent au regard.

Les femmes ne sont pas intéressées par les rapports sexuels occasionnels.

De nombreux articles dans la « presse féminine » font circuler cette idée reçue, car il est socialement inacceptable que les femmes admettent leur intérêt pour les relations sexuelles occasionnelles ce qui fait que, dans des enquêtes demandant aux hommes et aux femmes combien de partenaires sexuels ils avaient eu, les hommes ont tendance à exagérer et les femmes à sous-estimer le chiffre réel, ce qui donne à penser que les hommes ont davantage de partenaires sexuels. Mais des chercheurs ont soumis certains participants à un faux détecteur de mensonge et les ont interrogés sur leurs aventures. Les participants non connectés au faux détecteur ont fourni les réponses habituelles et socialement souhaitables (politiquement correctes ?), les hommes indiquant un plus grand nombre de partenaires que les femmes. Mais dans le groupe qui pensait que les mensonges pourraient être détectés, les femmes ont déclaré un peu plus de partenaires que les hommes.

Pour que les femmes s'intéressent aux rapports sexuels occasionnels, il faut que les circonstances soient favorables ; ce n'est pas qu’elles ne sont pas intéressées, mais elles sont plus exigeantes dans leurs choix. Elles n’ont envie de s'engager dans une rencontre informelle qu’avec une personne qui en valait la peine, physiquement comme mentalement.

L’origine de cette idée reçue du prétendu désintérêt manifesté par les femmes pour le sexe occasionnel est une étude américaine reposant sur une rencontre immédiate avec un inconnu. Mais ces rencontres d'une seule nuit sont en réalité le type le moins courant de relations sexuelles occasionnelles qui ont lieu le plus souvent dans un contexte de relations amicales déjà existantes ou de rapprochements avec des ex.

Les hommes et les femmes ont des personnalités et des orientations fondamentalement différentes dans la satisfaction sexuelle.

Cette idée reçue est souvent relayée par la presse people. Dans son best-seller, Les hommes viennent de Mars, Les femmes viennent de Vénus, John Gray affirme que les hommes et les femmes sont si différents qu'ils pourraient tout aussi bien provenir de planètes différentes. La vérité est que, dans la plupart des pays, les différences entre les sexes sont relativement faibles et que les différences entre les individus sont beaucoup plus grandes que celles entre les sexes. Ce n’est pas parce qu’une différence entre les sexes est « statistiquement significative » qu’elle est grande, mais simplement qu’il existe une méthode faible différence, en moyenne. Par exemple, les hommes sont plus grands que les femmes en moyenne, mais le dimorphisme moyen est peu important et beaucoup de femmes qui sont plus grandes que beaucoup d'hommes. Or, les différences de personnalité entre les sexes sont beaucoup moins importantes que les différences de tailles entre les sexes. En fait, il existe de nombreuses similitudes entre ce que les hommes et les femmes attendent des relations : de la gentillesse, une personnalité attachante et un minimum d’intelligence sontles trois caractéristiques les plus évoquées pour le choix d’un partenaire.

Les hommes et les femmes ont des manières fondamentalement différentes de gérer les conflits.

Il est vrai que certains couples fonctionnent sur un modèle de conflit destructeur « sollicitation / fuite », dans lequel le demandeur évoque un problème et insiste pour en discuter, tandis que l'autre prend la tangente et évite le débat. Plus le demandeur insiste, plus l’autre esquive, ce qui engendre un cercle vicieux qui rend les deux partenaires frustrés, et dans un tel schéma, c’est souvent la femme qui est demandeur. Mais ce type de rapports (qui n’est pas le plus répandu) concerne davantage la dynamique du pouvoir que la différence entre les sexes.

La personne qui demande un changement est généralement la personne qui a moins de pouvoir dans la relation, alors que son partenaire est motivé pour simplement maintenir le statu quo. Dans notre société, les hommes ont traditionnellement plus de pouvoir dans les relations que les femmes, aussi les femmes ont-elles souvent été amenées à faire pression pour obtenir un changement. Cette dynamique est en train de changer.

La violence physique dans les relations est presque toujours commise par les hommes.

S’il est vrai que les blessures subies par les femmes victimes de violence conjugale ont tendance à être plus graves que celles subies par les hommes et que les abus infligés par les hommes sont plus fréquents et plus graves, les hommes sont également fréquemment victimes de violence familiale. Une récente enquête auprès d'adultes britanniques a révélé qu'environ 40% des victimes de violence domestique étaient des hommes. Un sondage national mené aux États-Unis a révélé que 12,1% de femmes et 11,3% d'hommes avaient déclaré avoir commis un acte de violence contre leur conjoint au cours de la dernière année. D'autres études ont montré que les femmes sont aussi susceptibles que les hommes d'initier des affrontements violents avec leur conjoint. C'est le stéréotype selon lequel les hommes ne doivent pas accepter d’être victimes de violence domestique et craignent d'être ridicules qui décourage souvent les hommes de dénoncer les abus ou de demander de l'aide, mais ils risquent également d'être victimes de maltraitance physique, même si celle-ci est moins grave.

La journée internationale de la femme est l’occasion de remettre de l’ordre dans ces clichés qui trainent un peu partout. Certaines sont totalement faux, mais même s’ils comportent un noyau de vérité, ils ont tendance à exagérer le point concerné et ne sont pas constructifs pour la qualité des relations avec nos partenaires intimes.