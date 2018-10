Ventes d’armes : Une politique qui va dans le mur…

« Si toutes vos bombes étaient des graines, le monde mangerait à sa faim au lieu de courir à sa fin… ! »

Ventes d’armes :

Une politique française de corrompus ne peut aller que dans le mur et les citoyens n’ont qu’à assumer leurs choix !

Plus de 12 milliards d'euros de ventes d'armes par la France à l'Arabie saoudite et plus 400 milliards de dollars pour les américains entre autres, pour alimenter la guerre contre le Yemen. Nous avons donc une grande part de responsabilités ainsi que d'autres pays dans ce qu'il se passe là bas. Nous sommes capable d'aller faire des leçons de morale au régime syrien, même aller y faire des frappes militaires et à côté de cela nous laissons massacrer et crever de faim 14 millions de personnes par l'Arabie saoudite, ce même pays qui a fait assassiner un journaliste opposant du régime du prince saoudien...

Les droits de l'homme sont à géométrie variable, selon le sens du vent...

Comment peut-on dire que l'on veut lutter contre le terrorisme si nous-mêmes nous vendons des armes au pays d'où la mouvance idéologique est née…

« Ma réponse face au terrorisme d’Etat français »

« L’Aide au Développement est la seule réponse viable face au terrorisme de l’Etat Français. Seul un développement authentique des populations et peuples pauvres sauvera la paix. Le reste n’est qu’imposture ! »

(cf. : http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/index.html)

Rappel de notre engagement en matière de vente d’armement :

Extrait : • Oui à une politique de désarmement mondial et une interdiction d’exportation de tout armement des pays de l’UE dans le reste du monde. »

Source : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/reponse_au_comite_du_doubs_14.05.2014.pdf

Extrait de notre site de campagne aux européennes de 2014 : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html

Il est d’ailleurs bien dommage que très peu de politiques en France aient le courage de proposer des choix courageux qui redonnent un sens au mot Fraternité !

Mais comment pourrait-il en être autrement dans un pays de corrompus jusqu’à la moelle ? Que les Français assument leurs choix… et ne viennent pas se plaindre de ce qui leur arrivera le moment venu…

Bien à vous !

Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 24 octobre 2018.