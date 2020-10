Véran interdit à Raoult de soigner : il ne sert à rien d’être gentil avec la Macronie

À compter du lundi 26 octobre, l’IHU Méditerranée et le professeur Raoult ne vont donc pas pouvoir administrer d’hydroxychloroquine à leurs nombreux patients atteints du coronavirus.

Le professeur a toujours épargné le président, il a soigné une amie de Brigitte, son responsable de la com est député suppléant macronien, pas un mot de soutien à Perronne … Il espérait que Macron désavoue Véran. Il voulait éviter de politiser l’affaire. Toute cette gentillesse pour rien

Macron a choisi Véran et vient certainement de perdre les prochaines élections présidentielles. Les proches des sacrifiés des prochains mois ne lui pardonneront pas

Les marseillais vont donc crever comme les autres…

A ce jour, grâce à Raoult la surmortalité dans les Ehpads marseillais n’est que de 2% comparé à 2019. A Paris la surmortalité est déjà de plus de 60%

Un collaborateur de Didier Raoult à l’IHU Méditerranée a par ailleurs annoncé sur Twitter que le professeur comptait porter plainte contre Dominique Martin, le patron de l’Agence du médicament. Le président LR de la région sud PACA, Renaud Muselier, a par ailleurs écrit une lettre au ministre de la Santé Olivier Véran pour lui demander d’annuler cette décision « révoltante à plus d’un titre »

Dominique Martin, directeur de l’ANSM, refuse toute autorisation pour l’hydroxychloroquine mais envoie des mails promotionnels par Gilead pour le remdesivir, et en organise la distribution gratuite. Deux poids deux mesures.

Le Remdesivir, l’antiviral de Gilead, Lacombe et Yazdan a « peu ou pas d’effet sur les patients hospitalisés pour le Covid-19 ». Tels sont les résultats préliminaires de l’étude Solidarity coordonnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiés le 15 octobre, et qui s’appuie sur « les taux de mortalité, de début de la ventilation ou de durée de l’hospitalisation ». le laboratoire Gilead a pré-vendu pour un milliard d’euros un médicament qu’il savait inefficace : Véran et Martin sont complices de ce scandale sanitaire et médical.

L’ANSM, complice de Servier dans le scandale du Mediator et du médecin pro Gilead qui a menacé le Pr. Raoult, veut l’imposition de nouvelles mesures délirantes par son maître à penser, le Sinistre Véran.

M. Macron, Les chiffres de la mortalité sur la ville de Marseille viennent de sortir (EHPAD, REA, par âge) Vous ne pourrez nier l’efficacité de l’IHU.

En interdisant de soigner dans toute la France vous sacrifiez des milliers de personnes !

Leurs proches n’oublieront pas !

Entre le mois de mars et le mois de mai dernier 13 464 doses « supplémentaires » de Rivotril ont été délivrées. Cela pourrait représenter un tiers voire la moitié de tous les décès pendant la pandémie ! Cette molécule est destinée à abréger les souffrances des malades de la Covid. Dans certains EPHAD le taux de contamination par le Covid-19 a été très important. Les personnes dans ces établissements sont extrêmement sensible à ce type de virus et les hôpitaux étaient saturés donc des choix dramatiques ( Rivotril) ont été faits …

Le 16 octobre Véran a décidé de recommencer en autorisant à nouveau le Rivotril.

Les deux tiers auraient survécu si les soins avaient eu lieu dès les premiers symptomes. Trois études le confirment : vitamine D, zinc, HCQ, azithromicyne …

Signez la pétition, nous sommes déjà 192 000 !

https://www.mesopinions.com/petition/sante/faut-ecouter-professeur-raoult/82737

Rejoignez le groupe

https://www.facebook.com/groups/2664903203834683