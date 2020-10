Véran profite de l’émotion nationale pour poignarder dans le dos les malades et ceux qui les soignent

@cettegrenouilleci

Je ne m’informe surtout pas dans les médias et encore moins sur des sites comme Agagavox.

Je m’en tiens strictement aux sources scientifiques et médicales sérieuses, notamment le site du docteur Dominique Dupagne pour son indépendance et son intégrité. Également le site Les Crises pour ses analyses de l’épidémie (pour le reste je suis plus critique).

Quand on veut s’opposer à la propagande de mercenaires des puissances de l’Argent, politiques et médias, il faut rester rigoureux. Sinon, on finit par faire comme ces gogochons qui se basent sur ce que dit Marine le Pen pour penser exactement le contraire, même lorsqu’elle dit vrai :

" Pour les imbéciles de gauche être de gauche s’avère être une tâche beaucoup plus simple : il suffit d’ouvrir un journal, ou d’accéder à un réseau social, de voir ce que l’ « ennemi » vient de dire, et d’affirmer le contraire, ou tout simplement, mais plus sournoisement, d’insinuer que l’ « ennemi » est en train de piper les dés. "

L’eau mouille et le chomage tue

.

Plus généralement, le piège consiste à penser que l’ennemi ment tout le temps et qu’il suffit de penser le contraire de ce que disent les médias pour être assuré d’être dans « le bon camp ».

Je n’y peux rien si les médias disent parfois la même chose que mes sources de référence indépendants : je ne vais tout de même pas dire que la bataille de Marignan n’a pas eu lieu en 1515 sous prétexte que les médias le disent.

Ce comportement de de penser systématiquement le contraire des médias sans le vérifier auprès de sources fiables n’est rien d’autre que de la fainéantise. Et aussi une mise en scène en se jouant la comédie de sa rebellitude à peu de frais.

Pire encore, tomber dans le piège du complotisme, le vrai, c’est faire le jeu des médias, c’est être un idiot utile. Les médias ont besoin des neuneus et des cinglés pour discréditer les lanceurs d’alerte et les vrais opposants. C’est grâce à l’existence des cinglés qui chient sur la démarche scientifique et se rendent esclaves de leurs délires que les médias peuvent faire croire que tous les opposants sont pareils : des neuneus et des cinglés qui croient que la Terre est plate, la Lune creuse et que des extra-terrestre ont ourdi secrètement un complot pour dominer le Monde, il leur suffit de dire ensuite que ceux qui dénoncent l’Union Européenne, les révolution de couleur et les guerres fomentées par les Tazunis sont dans la même catégorie pour les discréditer.

Complotiste, moi ?

.