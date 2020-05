Vérité, conformité et mondanité

Le dialogue profond disparaît de l'espace publique dans les sociétés occidentales.

L'impossibilité de dialoguer s'explique par le manque de profondeur des vies humaines.

Les nouvelles priorités humaines de notre époque illustrent cette absence de profondeur :

- goût des mondanités,

- conformité au monde,

- focalisation sur sa personne,

- intérêts matériels.

L'inconsistance de ces priorités produit à son tour une détérioration du dialogue profond au profit d'un langage narcissique, matérialiste et marchand.

L'acceptation de la "novlangue" de cette société et l'abandon de la langue classique formatent le discours. Le terme "novlangue" est issu du livre de "1984" où un programme sociétal détruit le vrai par changement des mots et de leur sens dans la construction d'un totalitarisme planétaire : le New World Order. La "novlangue" est mensonge même dans son appellation car elle ne crée que provisoirement du mot nouveau pour permettre une destruction finale d'un autre mot beaucoup plus important. Dans cette dystopie, un "Miniver" (Ministère de la Vérité) veille au bon usage des mots "novlangue" et des pensées de chacun. Le "Miniver" n'a pas prévu de déléguer cette activé aux médias entre les mains de puissances financières.

Nous pourrions passer des centaines de ces mots "novlangue" ayant déjà cours mais l'ouvrage de Michel Geoffroy, Jean-Yves Le Gallou et Polémia "Dictionnaire de la novlangue" est conçu pour cela.

http://via-romana.fr/reinformation/340-album-des-bobards-l—9782372711258.html

En se focalisant sur le mot "Vérité" et en examinant leurs équivalences en "novlangue", les raisons et les conséquences induites de ces substitutions paraîtront plus claires.

Dans une lecture classique, la Vérité recouvre une conformité de l'esprit avec la chose. La Vérité se passe de l'humain et dénote une transcendance.

L'idée de Vérité que se fait l'homme interpose une dimension humaine et préfigure un risque d'erreur avec le réel si l'on accepte l'aspect faillible et pêcheur de l'homme.

L'idée de Vérité fait comprendre qu'il y a une Vérité en soi, qu'il est pour l'homme nécessaire de savoir suspendre son jugement, qu'il exige de l'homme humilité et acceptation de son ignorance et qu'enfin une incertitude humaine subsistera.

Toujours dans une lecture classique, vouloir approcher de la Vérité exige une démarche intellectuelle générale qui produit une connaissance et une foi instruite. La connaissance pour des faits et des dires. Une foi s'instruit par des raisonnements, des expériences, des dialogues et la rencontre d'évènements qui nous dépassent. Cela donne l'impression d'être en face d'un savoir irrationnel. Quels que soient nos efforts, la part de notre foi dépasse celle de nos connaissances et c'est bien elle qui conduit par notre bonne volonté notre vie et notre recherche de la Vérité.

En France, ce sens du mot Vérité n'est plus du tout compris et nombreux sont ceux qui abandonnent ce terme au profit du concept de conformité.

Pour eux, le mot Vérité porte en lui une inaccessibilité les conduisant à la fois à un renoncement de l'emploi du mot et à un renoncement de la recherche de la Vérité. L'inaccessibilité de la Vérité érigé en fait établi produit chez eux d'une part un relativisme généralisé et d'autre part une priorité de leur jugement personnel pour trancher une décision. A un jugement éclairé par la Vérité s'est substitué dans leur vie un jugement de conformité.

Examinons deux cas pratiques de mots nouveaux créés pour remplacer la "Vérité" : "théoricien du complot" et "négationniste"

Pour un esprit épris de Vérité, il est important de connaître la Vérité. Pour un esprit moderne occidental, il est devenu plus important de connaître qui mérite que l'étiquette de "théoricien du complot" lui soit affublée. L'expression "théoricien du complot" est une expression aussi grotesque que caricatural afin de désigner ceux qui refusent les vérités révélées par le régime politico-médiatique auquel une foi exclusive est imposée. Le concept de cabale, complot, dissimulation, tromperie, intérêt sont des mots effacés en "novlangue". La liste des complots d'importance est pourtant très longue et il n'y a jamais eu autant de complot quand tout une population se détourne du concept de Vérité. Les chercheurs de Vérité croisent les paroles inconsistantes des contradicteurs que François Mauriac présentait déjà ainsi : "Presque toujours, nos contradicteurs ne répondent pas aux objections que nous leur avons opposées, mais aux sottises qu'ils nous prêtent." N'écoutant que les propos que par l'intermédiaire de ce que le monde des médias dise des chercheurs de Vérité, le dialogue est mort-né. Ils raisonnent par conformité au monde tel que les médias le présente et l'esprit du monde a remplacé leur personne.

Pour un esprit épris de Vérité il est important de connaître la Vérité. Pour un esprit moderne occidental, il est devenu plus important de connaître qui mérite que l'étiquette de "négationniste" lui soit affublée.

Plutôt que d'examiner une proposition et décider du caractère vrai ou faux de celle-ci, la proposition va être examinée en fonction d'un caractère de conformité par rapport à une loi en l'occurrence la loi Gayssot-Fabius du 13 juillet 1990. La loi Gayssot-Fabius se réfère aux jugements de tribunaux de circonstances de Nuremberg de 1949. Un tribunal donne des jugements mais ne décrète pas la Vérité. Le mot "négationniste" est le produit de cette primauté de la conformité par rapport à la Vérité.

La loi tue le dialogue à la question : "Est-ce que tu as un doute sur l'existence des chambres à gaz ?". L'exemple du harcèlement journalistique de Mr Chouard le 11 juin 2019 à la question des chambres à gaz illustre cela. Dans cette émission, les "journalistes" reconnaissent d'abord parfaitement leur ignorance mais imposent néanmoins une conformité de penser obligatoire sur le plateau avec la loi sachant pertinemment qu'il est interdit de répondre avec une conscience autre que celle imposée par la loi sans être sanctionné juridiquement et lynché médiatiquement. Encore une fois, la Vérité sur ce plateau n'intéresse pas les "journalistes" mais la priorité est le jugement de la conformité de l'esprit. Ils se comportent en chien de garde du système en place. La loi fait taire le débat public et son aboutissement final est de détruire le dialogue.

Pour reprendre l'image de la caverne de Platon, la loi Gayssot-Fabius nous enferme tous dans la caverne et projette les images qui doivent être acceptées par tous comme Vérité.

Ces deux mots "théoricien du complot" et "négationniste" sont révélateurs de notre époque où la Vérité intéresse moins que la chasse aux dissidents de la pensée unique sous crime d'intentionnalité. La fabrique de robots humains qui fonctionnent conformément aux injonctions du pouvoir ne permet aucun dialogue profond. Les images du monde diffusées par les médias ou les injonctions des lois satisfont les hommes. Inviter l'homme à sortir de la caverne de Platon de nos jours est aussi difficile que d'inviter un adolescent à décrocher de l'hypnose de son smartphone. L'hyperréalité efface la réalité.

Les appels modernes et masqués à la haine contre la Vérité sont le prolongement de ceux contre le Christ. Il y a les hyènes qui accompagnent le Christ au Golgotha. Nombreux sont les Ponce Pilate qui se lavent les mains de ce sujet et qui philosophent sur la nature de la Vérité. Par cette attitude, ils acceptant les injonctions d'autorité médiatique et mettent leur esprit en conformité avec ce monde. Terrorisé socialement de voir leur personne qualifiée par un deux ces deux mots infamants de la novlangue, ils sabordent leur esprit. Ceux qui vivent dans cette peur sont indignes de Dieu et vivent sans courage pour les apparences et les vanités du monde. Pour connaître la Vérité, il faut être digne d'elle. Un chrétien se détache du goût des mondanités, de sa conformité au monde, ne priorise pas sa personne et vit avec d'abord pour l'Amour de Dieu. Dieu, Vérité et Amour sont indissociables pour lui.

Mais sur ce sujet laissons chacun juger en conscience sur une question qui est encore permise : "Qui des pharisiens ou de Jésus appelle à la haine ?"

Ce texte ouvrira le dialogue à qui le peut.