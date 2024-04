Vérité contre mensonge ? L’heure des comptes !

Ceux (et celles) qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres, exige la défense du narratif des médias occidentaux. Oui, sauf que depuis deux ans, depuis deux ans, il apparaît que la propagande russe est moins mensongère que celle pratiquée dans les soi-disant démocraties occidentales. Choquant non ? Ouvrons le match !

Il paraît que les Russes mentent et que notre « information » d’origine démocratique serait Infiniment plus fiable. Vérité reçue, mais celles-ci sont souvent dignes du dictionnaire desdites idées qui fut juste une somme des préjugés de son temps.

Il convient donc de se méfier de ces vérités d’évidence souvent révélatrices soit d’un préjugé soit d’une manipulation, mais ceci reste loin de toute méthode scientifique.

Alors, pratiquons justement cette dernière, si les Russes sont désinformés et nous ne le sommes pas, nous recevons une information parfaitement fiable ? Nicht Wahr ?

Il s’agit là de la vérité axiomatique de notre temps seule susceptible de justifier le terrorisme intellectuel utilisé sans pitié contre les opposants au narratif !

Eh bien prenons des exemples et comme je suis paresseux j’assumerais mon côté engagé et prendrai mes mensonges dans un seul camp. J’invite la partie adverse à déposer les extraits de la propagande « Mensongère » russe dans les commentaires (NB : Pas de blogueur de troisième zone, mais des médias).

Premier exemple :

https://t.me/trottasilvano/26005

LCI, un œil sur le monde : La télévision russe mentirait en inventant une manifestation qui n’existe pas. Les gens de LCI ont glosé et se sont moqués des Russes qui « inventaient » des manifestations. Lci a retiré le lendemain, mais sans s’excuser pour avoir accusé les Russes de mensonges.

Je peux vous assurer que LCI se trompait, la manifestation a eu lieu et je puis vous le certifier, j’y usais mes semelles et nous sommes partis de la place de la Bourse sous les fenêtres de l’AFP, ce qui signifie que l’information était disponible.

Mensonge délibéré ? Bien sûr LCI plaide l’erreur, mais curieusement le sujet est amené, fait l’objet d’un reportage, comment ont-ils pu ne pas vérifier avant de prétendre qu’il n’y avait pas eu de manifestation ? Je rappelle que les manifestations de Philippot sont autorisées que pour preuve, un dispositif policier encadrait l’ouverture et la fermeture du cortège.

Glissons mortels, n’appuyons pas… et pour la bonne bouche je vous mets un petit cadeau bonus :

https://twitter.com/BHL/status/1660269354385022976

Il pouvait se rendre sur les plateaux après cela ? Dans une guerre où les avancées se produisent en centaines de mètres, l’armée Ukrainienne devait établir un anneau (En réalité une double ligne pour couvrir la percée tant vers l’intérieur que vers l’extérieur pour bloquer les encerclés et les renforts venus de l’extérieur.) sur des dizaine/centaines de KM autour de Bakhmut ? Imagine-ton les moyens nécessaires et les nombres d’attaques exigées pour réussir une telle opération ?

Je ne critique pas, tout le monde a le droit à l’erreur et BHL demeure un civil. Certes, comme moi, mais proférer une telle faute d’analyse devrait vous valoir un bannissement des plateaux au profit d’invités qui ne se sont pas couverts de ridicule.

Devons-nous attendre cela ? Certes, ce n’est pas un mensonge, prenez-le comme un élément d’ambiance qui incite peu à accroitre la confiance que nous accordons aux invités de nos médias !

Deuxième et troisième exemple :

Passons donc maintenant à un double mensonge et un de nos grands amis, Herr Tytelman, soi-disant spécialiste des questions militaires et aériennes.

3’30 l’expert nous transforme l’IL 76 en bombardier, probablement pour transformer le raid contre des avions de transports sans utilité dans cette guerre en Bombardiers. Erreur ou volonté d’habiller un petit succès pour le magnifier ? N’Oubliez pas qu’en général je gagne mes procès d’intention et je mise sur la seconde.

4’30 : A terme le pont de Crimée est menacé. Passons ? Non, par méchanceté pure, je ferais remarquer à ce brave peur avion[1] qu’en sept mois, le pont de Crimée est toujours en place…

Deux mensonges ou erreurs en moins d’une minute, encore une fois on peut questionner la pertinence du choix des invités capables de proférer tant « d’approximations » (Je suis en veine de charité là !).

7’00 : La défense aérienne russe avait la réputation d’être la meilleure du monde avant la guerre. Sous entendu, cette réputation est perdue. Ah bon ? Pourtant la protection AA Ukr est elle en train de s’effondrer et sept mois plus tard la défense AA russe est toujours là, alors que celle de l’Ukraine est en faillite ! J’ai dû manquer l’épisode où l’aviation ukrainienne écrase l’armée russe dans Netflix.

14’25 : les ukrainiens ont fait les trois quarts du boulot nous assène « l’expert » avec confiance. Il semble l’ignorer, mais la première ligne est depuis l’année 1917 classiquement une zone de ralentissement et la seconde la zone de résistance principale avant que la troisième ne soit censée briser définitivement l’assaut.

Tytelmann pouvait-il l’ignorer ? Possible, mais alors autant demander à Robert du PMU tout aussi bien informé. Certes les russes ont mieux défendu la première ligne que ne le veut la doctrine, mais car ils connaissaient les faiblesses de feu ukrainiennes (Aviation et artillerie insuffisantes ou inexistantes !). Pour évaluer sa pertinence, je vous invite à comparer son discours super optimiste avec la réalité : L’offensive avait presqu’atteints le summum de son développement.

Avant même l’offensive, tous les experts sérieux savaient que les armes occidentales ne seraient pas magiques et Bradley square ne fut une surprise que par l’obstination des Ukrainiens à rajouter des vagues dans la plus pure veine de Nivelle. Probablement car ils gobaient l’expertise des médias occidentaux !

Au passage, il trouve le moyen de se contredire à 5’ d’intervalle en disant les russes rapatrient des renforts de VDV, mais sur le secteur est tenu par des unités de faible qualité militaire.

Quel expert non ? Et en conclusion la percée est là-devant nous et la Crimée pourra retomber aux mains des Ukrainiens.

Magnifique, ça m’a rappelé le fameux : Si ma tante en avait que l’on utilisait avant l’arrivée des personnes transgenres… Combien de morts à cause de ces enthousiasmes sans fondement et mensongers ?

Oserais-je rappeler que sept mois après l’interview de cet « expert » les avions russes attaquent à vue jour et nuit Chassi Yar ?

Face à un tel succès prévisionnel : Oserais-je rappeler les cancers de Poutine comme quoi les experts de plateau sont aussi doués en médecine qu’en doctrine militaire ?

Quatrième exemple :

Et pour couronner le tout, du gouvernement français dans le texte :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGx-nVgNSFAxUGgf0HHdpwAJoQtwJ6BAgLEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx8rigc2&usg=AOvVaw3vcQXpRGWrypcOQIQebLys&opi=89978449

Il impute la montée des prix de l’électricité à celle de l’invasion de l’Ukraine. Vraiment ? Poutine a-t-il provoqué l’explosion du coût de revient des centrales nucléaires françaises ? Non bien sûr, cette flambée des factures, est due aux règles du marché européen de l’électricité et l’Espagne, pourtant dans le même monde que nous n’a pas connu cette hausse. Eux sont juste sortis d’un mécanisme inique de fixation des cours. Nous avons donc là un MENSONGE, d’origine gouvernementale.

Par comparaison le refus du gouvernement d’évoquer la moindre suite aux attentats contre Nord-Stream passe presque pour un événement mineur alors qu’il s’agit d’un acte de guerre contre un actif français.

Alors, voilà, bien sûr, vous allez nous ressortir Xavier Moreau qui annonçait que cette guerre serait courte, mais il avait raison : Les pourparlers d’Istanbul n’ont été brisés que par des garanties de Boris Johnson qui a conduit à changer le conflit d’échelle. A iso champs de bataille, Xavier Moreau avait raison !

Maintenant, messieurs dame, allez-y nous avons tiré, à vous de répliquer, nous briserons vos exemples.

En attendant, rappelez-vous que depuis des mois vous vous autorisez au nom de ces mensonges à nous traiter de tous les noms, donc, je vous invite à en rabattre d’urgence votre cause sent la pourriture des morts qui jonchent la terre d’Ukraine à cause de vous !

NB : Un immense merci au modérateur qui m’a fait l’inestimable cadeau d’une correction orthographique complète que j’intègre avec reconnaissance.