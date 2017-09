Véronèse et le mystère de ses deux doigts écartés

Non, je ne saute pas du coq à l'âne, mais quand je découvre quelque chose de génial, je le dis et l'explique. Face à un obscurantisme qui nous conduit à une catastrophe programmée, c'est le seul réconfort qui me permet de croire encore à l'avenir du monde humain.

Extraordinaire peinture de Véronèse, je ne comprends pas que les responsables du Louvre aient placé ses grandes "Noces de Cana" face à la Joconde, comme un faire-valoir, ce qui fait que le public passe en lui tournant le dos. Il faut dire que ces responsables du Louvre n'ont absolument rien compris, je dis bien "absolument rien compris" à ce que le peintre a voulu dire dans son tableau. Merci aux commentateurs intelligents qui ont bien voulu approuver l'explication que j'en ai donnée dans un précédent article (1). Hélas ! Bien que j'ai pris soin d'informer les dits responsables du Louvre par pur esprit civique, je n'ai eu droit, en réponse, qu'à un silence pénible, pénible, pénible...

Que cela soit de vieux écrits, des sculptures, des monuments ou des peintures, ce qui m'intéresse est de comprendre ce qu'ils disent et non ce qu'on veut leur faire dire. En cela, Véronèse est un pur génie tellement il a réussi à exprimer dans l'attitude de ses personnages un langage muet qui nous parle.

En représentant, en bout de table, un Soliman le Magnifique au regard énigmatique dirigé vers la coupe, il est pourtant facile de deviner que Véronèse fait manifestement un chantage au pape de l'époque en faveur de la liberté de création de l'artiste : ou bien liberté de création dans une Venise chrétienne, ou bien une recherche de soutien auprès d'un Soliman protecteur des Arts.

Voilà pourquoi la seule coupe où l'eau se transforme en vin est celle que le serviteur abyssin offre à Soliman. Détail de génie, le signe discret que fait Soliman sur le coin de la table. De toute évidence, c'est quand Soliman écarte ses deux doigts que le miracle se produit. Miracle de la prestigitation, il s'agit là d'une véritable signature par laquelle le peintre signe son oeuvre.

Ce signe des deux doigts écartés, véritable signature de Véronèse, on le retrouve dans son tableau du repas d'Emmaüs. Dans l'évangile de Luc, le Christ se fait reconnaître par la rupture du pain. Or, il faut bien reconnaître que sur le plan artistique, le rappel du miracle de l'eau changée en vin est beaucoup plus parlant. Ardent défenseur de la liberté de création, c'est le choix que Véronèse semble avoir fait. En voyant l'eau se changer soudain en vin, les deux pélerins témoignent par leur attitude ; celui de gauche par son corps qui se projette vers la table et par sa main dont les doigts s'écartent largement comme un éblouissement ; celui de droite, par sa main ouverte et par son corps qui recule sous l'effet de la surprise. Tous les regards convergent vers la coupe, sauf celui de Véronèse perdu dans le lointain du mystère divin, sauf celui du Christ dont le regard en appelle au Père. Sa main droite fait le signe comme pour dire au spectateur : "Attention, regardez bien ce qui va se passer !" Sa main gauche est posée sur le pain consacré. Et voilà que ses deux doigts s'écartent, et voilà que l'eau de la coupe se change en vin.

Cette signature, on la retrouve sur un autre tableau du peintre aux dimensions plus modestes, représentant, là encore, la scène du mariage de Cana, mais sans message caché, modifié ou surajouté, comme brute de décoffrage.

C'est un véritable festival de signes et d'attitudes. Assise à la place d'honneur sous un dais de parade décoré de guirlandes, la mariée est triste ; il n'y a plus de vin. A sa gauche, son père la console. A sa droite, le marié, en retrait, baisse la tête. Un indicible sentiment de gêne se lit sur le visage des parents et des beaux-parents tandis qu'un proche de la famille se donne une contenance en consultant la carte des vins. Le désordre se met dans le rang des invités. Ils se retournent sur leurs bancs, s'inquiètent, se posent des questions. Certains tendent leur verre en disant : « Donnez-nous à boire ! » A l'extrême droite, la mère de Jésus se tourne dignement vers un serviteur pour lui donner des instructions. Assis à sa gauche devant des jarres vides, Jésus fait discrètement un signe dans le dos de l'intendant. Et voilà, ô miracle, que l'eau qu'on verse dans les jarres devient rouge. Sur la table qu'une nappe d'un bleu immaculé recouvre, au milieu des entremets délicats, la tarte décorée du dessert et le plateau de dragées attirent le regard.

Dans ce tableau aux modestes dimensions, beaucoup plus conforme à l'évangile de Jean, nous retrouvons les signes magiques du tableau d'Emmaüs : le signe d'avertissement de la main droite et le signe discret en coin de table de la main gauche qui déclenche le miracle. En revanche, ce tableau étant antérieur à ceux dont je viens de parler, Véronèse n'y a pas encore inventé son signe encore plus caractéristique des deux doigts écartés. Comment hésiter en mettant côte à côte nos deux noces de Cana, l'immense tableau du Louvre et le petit tableau inconnu. Il saute aux yeux que le Jésus est le même, avec sa barbe soignée et son auréole discrètement rayonnante, et encore plus sa mère avec sa large carrure inhabituelle et son voile. Le peintre n'a changé que la couleur de leurs habits pour l'adapter à un contexte historique différent. Dans le petit tableau, Jésus, simple invité, est habillé de vêtements sombres, dans celui du Louvre, il préside, vêtu de couleurs royales. Même génie dans l'art de peindre, même recherche dans l'expression des attitudes.

Emile Mourey, 9 septembre 2017, photos Louvre et Wikipédia, extraits.

Renvoi 1 : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-noces-de-cana-de-veronese-mais-190016