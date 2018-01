Vers des Solutions créatives à la Question palestinienne

de nouvelles façons de mettre plus de pression internationale sur Israël et les États-Unis à une époque où le système mondial change.

Ce qui serait urgent, surtout, c’est des pressions internationales sur les instances palestiniennes, lesquelles voudraient pouvoir s’appuyer sur un droit international qu’elles n’auront cessé de bafouer depuis le début.

L’ONU en 47 avait préconisé deux états. les « Palestiniens » auront préféré faire prévaloir, par la GUERRE, le DROIT DU PLUS FORT, qui n’a évidemment du droit que le nom. Si les armées coalisées arabes avaient eu le dessus, inutile de préciser qu’il serait arrivé aux Juifs de Palestine ce qui est arrivé depuis à tous ceux dont les plus lointains ancêtres vivaient quelquefois dans des pays musulmans des siècles avant l’apparition de l’islam. Qu’en est-il aujourd’hui des Juifs du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Irak, de l’Iran et de l’Egypte ? Ceux qui se seront obstinés à rester sont désormais quantité négligeable, quand le nombre des Palestiniens restés chez eux en 48 sera passé dans le même temps de 250 mille à 1.75 million.

L’erreur monumentale et criminelle des « Palestiniens » ratatinés en 48 après avoir cru qu’ils seraient les plus forts pour imposer leur loi se sera encore reproduite en 67 et de si nombreuses fois par la suite qu’on ne les compte plus.

Il importe que les Palestiniens comprennent au plus vite qu’Israël existera aussi longtemps qu’il y aura des hommes sur cette planète, et qu’il serait temps pour eux de rompre avec le vieux rêve nazi du mufti de Jérusalem : une Palestine judenrein de la mer au Jourdain. Il continue, ce vieux rêve, de commander les objectifs du Hamas et du Hezbollah, et même ceux des leaders des différentes factions réunies dans l’Autorité palestinienne, du moins lorsqu’ils s’expriment en arabe et non en Anglais pour égarer les diplomates.

Il n’est plus envisageable que les états européens continuent, par leurs subventions à une Autorité palestinenne qui passe son temps à fanatiser les populations, de lui permettre de servir des pensions à des familles de tueurs de femmes et d’enfants. La politique de Trump, ces derniers mois, est celle du réalisme le plus salutaire. Elle balaie des images d’Epinal longtemps diffusée, qui fabriquent une mythologie sans aucun rapport avec le réel.

Enfin, il n’y a aucune « occupation » de la Judée et de la Samarie. L’ancien royaume de Juda et l’ancien royaume d’Israël (la Samarie) sont aussi juifs, des siècles avant l’ère chrétienne, que sont gaulois les territoires du département 93 en France. L’administration française qui s’y applique n’est en rien une administration « coloniale ». Si ces territoires peuvent, de fait paraître « occupés » ou« colonisés », ce n’est pas par des Français. Il est en train de s’y passer ce que j’évoquais plus haut à propos des pays du Maghreb : les Juifs persécutés s’en vont, on évalue déjà à plusieurs dizaines de milliers les moins défavorisés socialement qui auront pu émigrer vers le 17e arrondissement de Paris et qui feront peut-être leur alya si la situation continue de se détériorer sous la pression islamique. Pour la France, ce sera une catastrophe.