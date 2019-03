Vers un Mécanisme mondial pour Traiter le Problème des Combattants terroristes étrangers

Malgré les nombreux événements et développements sur la scène mondiale ces derniers mois, la question de la détermination du sort des terroristes étrangers ayant quitté Daech, Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes en Syrie reste un problème complexe. De nombreux pays sont préoccupés par le retour de leurs nationaux qui combattaient dans la guerre civile syrienne.

Les États-Unis, par exemple, ont catégoriquement refusé de rapatrier les combattants. Dans les pays européens, les mécanismes varient, allant des recours légaux aux programmes de réhabilitation, en passant par les décisions « chirurgicales » de séparer les terroristes de leurs familles et de les traiter au cas par cas, jusqu’au retrait de leur nationalité.

Le cas est différent pour des pays comme la Russie. Selon les estimations officielles, le nombre de femmes russes qui se sont rendues en Syrie est d'environ 4 000 et environ 5 000 femmes appartenant aux républiques de l'ex-Union soviétique. Près de sept mille femmes sont venues de Russie, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. En outre, elles ont plus de mille enfants.

Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a adopté une position distinguée. Il soutient la campagne visant à trouver des femmes russes en Syrie et en Irak. Je pense personnellement qu'il le fait en raison de sa vaste expérience personnelle du terrorisme en Tchétchénie. Il sait que fermer la porte à ces personnes ne garantit pas que le danger soit totalement éliminé. Cela peut retarder ou geler le danger.

La possibilité qu’elles deviennent une source de menace pour la Russie est peut-être encore plus grave. Elles peuvent même s’installer dans d’autres régions où il serait difficile de les localiser. Plus d’un millier d’enfants pourraient grandir dans un foyer de terrorisme et devenir peut-être une génération plus dangereuse et plus meurtrière que la génération actuelle de terroristes.

Kadyrov a tiré des leçons de l’expérience de la dynamique des organisations terroristes. Il comprend probablement que les femmes se sont rendues dans les fiefs d'organisations terroristes en Syrie avec leurs maris et pas souvent de leur propre initiative.

Les médias ont rapporté que le président russe Vladimir Poutine avait soutenu l'idée du retour des enfants, alors que l'idée du retour des femmes n'avait pas été soutenue. Mais la Russie est plus disposée à discuter de l’idée du retour de ses citoyens de Syrie que les pays occidentaux. Cela tient peut-être à la longue expérience de la Russie dans l’étude de la pensée et de la nature des organisations terroristes et des mécanismes de leur développement et de leur transformation au fil des générations. Ses services de sécurité ont une longue expérience de la guerre contre le terrorisme.

Deux cas ont attiré l'attention du monde ces dernières années. Le premier est le cas de Shamima Begum, une étudiante britannique d’origine bengali. Elle est devenue membre de Daech il y a quatre ans, alors qu'elle était adolescente. Le second est le cas de Hoda Muthana, citoyenne américaine d'origine yéménite. Elle a rejoint l'organisation il y a cinq ans.

Les deux femmes se sont vu refuser le retour dans leurs pays respectifs.

En tant que chercheur, je suis convaincu que l’idée de renvoyer des terroristes est toujours pleine de dangers et difficile à accepter, même si elle est plus réaliste à long terme que l’idée d’un rejet total de ce retour.

Cependant, il convient de noter que le rapatriement nécessite des efforts de sécurité considérables et continus pour surveiller, réhabiliter et intégrer les femmes impliquées dans des crimes terroristes. Ce n’est pas facile du tout.

Ce sont des centaines voire des milliers de cas. Plus d'un millier sont venus de Russie ou de pays occidentaux en Syrie. On estime qu'environ cinq mille ressortissants de pays européens ont été des membres actifs de Daech ces dernières années. Seulement environ 1800 d'entre eux sont revenus. Les autres ont été tués ou ont été transférés dans d'autres zones de conflit, comme la Libye, ou sont restés en Syrie. En tout cas, c'est un dilemme de sécurité.

Les enfants ont besoin de budgets substantiels pour les réhabiliter psychologiquement, les aider à effacer les scènes horribles qu'ils ont pu voir, les réintégrer dans la société et s'assurer qu'ils sont totalement à l'abri de l'idéologie radicale.

Je pense que ce dilemme complexe en matière de sécurité appelle une réponse internationale commune. La recherche par chaque pays d'une solution distincte pour ses ressortissants peut aggraver le problème. Certains terroristes réussiraient peut-être à échapper au réseau international de poursuites et à exploiter les lacunes des poursuites individuelles engagées par les États.

Le problème ne se limite pas à autoriser ou à refuser le rapatriement. Le retour nécessite également des budgets considérables pour la surveillance ainsi que la réhabilitation psychologique et sociale des enfants et des femmes.

En tant que tel, nous aurons peut-être besoin de créer un tribunal international spécialisé sous les auspices des Nations Unies pour juger les personnes arrêtées ou qui se sont rendues en Syrie et pour déterminer leur sort conformément au droit international.