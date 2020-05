Vers un NUREMBERG du COVID

CONFINEMENT DOCILE N'EXCLUT PAS QUESTIONNEMENT UTILE

Si dès lundi 11/05 ne pas porter le masque dans les transports nous expose à une amende de 135€, à quoi devons-nous condamner l’État pour nous avoir dit pendant plusieurs semaines qu’il ne servait à rien, facilitant ainsi une coupable propagation de cette épidémie meurtrière.

Mais le scandale des masques n’est pas seul à entacher la Calamiteuse gestion de la crise justifiant la colère d’une majorité de Français, balancée entre sentiment d’infantilisation et de manipulation. Les griefs sont nombreux. La lourdeur administrative sclérosante qui aura laissé deux mois les soignants, et plus particulièrement en ville, affronter le virus sans protection, alors même que la soudaineté de la situation méritait souplesse et agilité plutôt que méthodologies et protocoles invalidants.

Et voilà qu’à quelques jours du déconfinement annoncé, le pipeau se remet à résonner, notamment concernant l’utilité ou plutôt l’inutilité supposée des tests sérologiques. Là-dessus vient s’ajouter le scandale des grandes surfaces, autorisées à vendre des masques chirurgicaux, quasi à moitié prix des mêmes vendus en pharmacie.

Des responsables politiques frileux, qui, encore traumatisés par l’affaire du sang contaminé, décrètent l’interdiction de prescrire l’hydroxy chloroquine en ville, alors que pratiquement tous les pays du monde l’ont autorisée à titre préventif et ou curatif, en pleine crise, quand il n’existe aucune alternative médicamenteuse.

Cette impéritie, teintée de suspicion, justement sur cette réserve difficilement compréhensible quant au protocole Raoult, mêlée aux mensonges d’Agnès BUZYN, et ceux relayés par la Sybeth Porte-Parole du gouvernement, va irrémédiablement conduire vers une légitime et démocratique demande d’explications à nos gouvernants qui auront brillé par leur incurie.

Sans doute le besoin de vérité l’emportera sur le vœu pieu d’un gouvernement d’union nationale que certains préconisent. Nous verrons d’ici quelques semaines si ce satané virus acceptera de se faire plus discret pour laisser la vie démocratique reprendre pleinement ses droits

