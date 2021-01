Vers un troisième confinement ?

@Aimable

je ne sais pas si c est vraiment un esprit de contradiction .

car au final tu peux prendre le contre pied de tout pour ouvrir un débat . pour éviter les simplifications qui ne feraient voir l arbre à la place de la forêt. ...

je ne suis pas contre les contradictions . elles sont très souvent de bons moyens pour aller plus loin .



je pense que pour rosemar ; qu’ elle va plus dans le sens du courant sans avoir une réflexion pertinente . critique, et autocritique.

je vois plus rosemar comme une beni oui oui à la doxa .

ce sont des personnes qui suivent souvent la voix de l autorité sans vraiment se poser de questions en profondeur ;. ne cherchent pas des éléments pluriels qui pourraient justifier de suivre un chemin plutôt qu un autre (quitte à etre un sceptique à vie , et choisir la voie qui va etre le plus en accord avec la raison et les possibilités des effets possibles selon nos actes )

il y a pas mal de personnes qui se trouvrent où se sont trouvées avec un certain statut et pensent que cela va leur permettre de valider qu’ ils ont suffisamment d d’intelligence pour croire avoir un esprit assez rationnel.(même certains scientifiques ne sont pas à l abri d une telle attitude )

alors que lorsque vous regardez de prêt. on trouve souvent des personnes qui suivent des règles sans jamais les remettre en question .. ... des personnes qui tournent souvent en rond et restent toujours sur un même plan sans tenter d en sortir pour trouver une autre vision .

la vie normalement doit etre comme une spirale ; elle doit permettre aux personnes d acceder à un niveau supérieur de comprehension ou a se dire je suis enfermée dans un schéma auquel il faut que je me sorte pour depasser le frein .

ce qui est dommageable c est que ces personnes a croyance sont utilisées pour favoriser une option spécifique .

ce n est pas pour rien qu’ il y a les tests du conformisme . et de l obéissance à l autorité qui font des miracles dans le monde de la propagande ;