Vers une démocratie renouvelée

Il serait illusoire de penser que l’on pourra échapper grâce à des lois et des régulations à la généralisation de l’aliénation numérique : tout de nos vies et même de nos pensées sera stocké sur disques durs dans lesquels ‘on’ pourra piocher. Pourtant une inestimable liberté peut être aussi conquise.

Olivier F. est né à La Tronche d'un père agent des impôts et d'une mère infirmière d’origine vietnamienne. Il est titulaire de deux diplômes d'études approfondies. Jordan B. est né à Drancy. Il grandit dans une cité HLM de sa ville natale. Il obtint un baccalauréat économique et social avec la mention très bien puis il abandonne ses études en troisième année de licence de géographie. Tous les deux vont devenir semblables en devenant militants.

Que peut-on déduire de ces éléments de biographie si on prend grand soin d’oublier les dires et les visages de l’un comme de l’autre ? Sûrement des gens bien ! Peut-être même honnêtes ! Et pourtant, de droite comme de gauche, conservateur ou progressiste, chacun semble réciter un catéchisme auquel personne ne croit.

Un Homme peut devenir un militant si il rencontre une figure qui le fascine, un Homme politique, un philosophe, un sportif, un rappeur, un malfrat. Il restera plus ou moins sincère sa vie durant selon les opportunités de carrière. Un état quasi-extatique se créé : tout ce qui est vu, lu, digéré, est pesé à l’aune du groupe où il a fait sa place jusqu’à ce que l’imbibition soit totale. Il ne cherche alors plus qu’à conforter ce que il croit déjà afin de prêcher. Il aurait pu se constituer une sorte de compost culturel fait d’innombrables emprunts, il ne le fera pas car comme adhérent il ressent un sentiment de puissance qu’il ne connaissait pas jusque là.

C’est donc le fait d’appartenir à un groupe qui conditionne le comportement indépendamment des objectifs qu’il affiche. Un certain nombre de personnes vont s’agréger avec des semblables et leurs intelligences va se transformer en convictions. Leur volonté de puissance seule importe : tout ce qui va dans le sens du pouvoir de domination du groupe sera considéré comme une vérité indépassable même s’ils gardent des fragments de verbiage de leur capacité de raisonner d’antan. Le principe des affinités électives fera grossir le groupe.

L’intelligence ne peut être ni artificielle, ni collective. L’intelligence, c’est la faculté de comprendre, c’est la démonstration que l’on peut dégager sa propre vérité, limitée, circonscrite peut-être mais personnelle et basée sur un vécu. La description complète du réel nécessiterait de prendre en compte une infinité de paramètres, paramètres qui de plus s’enchevêtrent, se confortent, s’annihilent de multiples façons. On ne peut donc espérer qu’en décrire un minuscule fragment. Un individu se construit sa vision, son réel, son mode de pensée et c’est son intelligence, sa vérité personnelle, elle n’est pas transmissible à autrui. Aucune hiérarchie entre les vérités personnelles n’a de sens.

La formation d’un groupe va substituer l’intérêt du groupe à l’intelligence personnelle. La nature de l’axe directeur du groupe importe peu, il n’existe que pour la cohésion de celui-ci. Des idéaux, des valeurs universelles, des intérêts bien compris, des Droits inaliénables de l’Homme ou de l’entreprise sont affichés pour convaincre, pour vaincre, pour s’allier de plus innocents… Le groupe se dote d’un chef, d’un leader, le meilleur d’entre eux dit-on en général, et une structure ordonnée de type militaire est adoptée. Les gens détenteurs de leur fragile vérité personnelle l’échangent contre des dogmes partagés par le groupe tout entier.

Si la vérité universelle n’existe pas, les tromperies, les roueries, les falsifications, les faux semblants sont elles bien réels et c’et d’ailleurs grâce à ces artifices que l’on forme un groupe. Avec du courage, il est possible de les débusquer. Mais comment de fragiles incertitudes pourraient-elles s’imposer face à d’imposantes certitudes ?

Il est absolument inévitable que les algorithmes envahissent tout dans un proche avenir mettant fin irrémédiablement à la notion même de vie privée, d’intimité, de possibilité de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit même si des amoncellements de réglementations sont pris pour les protéger. Ce flicage incessant serait le pire de ce que pourrait connaître l’humanité s’il était contrôlé par une autorité centrale détentrice du Bien et du Mal. Le seul remède c’est d’effacer drastiquement toute autorité centrale..

Il faut retirer aux élus l’organisation des cités, des régions, du monde. Un groupe d’élus se comporte comme un groupe et non pas comme des élus. Chaque loi, chaque décret, chaque traité doivent en conséquence être soumis directement à tous afin qu’ils puissent s’exprimer directement.

Les élus peuvent cependant apporter leur contribution à une démocratie renouvelée. Une loi présente toujours un mélange de jargon pour satisfaire législateurs et juristes au sein duquel l’essence du texte est enseveli. Le détricotage du texte par des élus, plus versés dans les embrouillaminis que la moyenne des citoyens, doit permettre de proposer aux électeurs une version accessible à tous.

Les propositions de lois doivent être faites également par la masse des citoyens. Elles seront soumises à l’ensemble des citoyens pour votation si un certain quorum est atteint. Les propositions seront mises en forme du point de vue juridique par des représentants élus avant d’être présentées pour le vote. Les chefs d’État, eux-mêmes élus, sont en charge de vérifier la bonne diffusion des documents et leur caractère légal.

Les lois ainsi votées ne seront applicables qu’à ceux qui l’ont acceptées. Ceci implique que tous les aspects de la vie quotidienne de chaque individu soient vérifiées et scrutées pour vérifier la conformité entre le vote et l’agir.

Personne n ‘échappera à l’aliénation numérique. Elle présente quelques avantages et d’énormes inconvénients. Faire en sorte que toute autorité centrale de décision soit bannie est une nécessité absolue pour préserver ce que l’on nomme traditionnellement la Liberté.