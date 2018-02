Vers une immigration supportable ?

Macron a l'air de comprendre une règle de bons sens que les idéologues ou les grands naïfs récusent.

Notre pays ne peut supporter plus d'immigrés qu'il ne peut intégrer

Alors si l'on doit continuer bien sur à appliquer nos lois sur le droit d'asile, on ne peut plus se permettre de recevoir les réfugiés économiques et des flots de clandestins.

Il faut penser aussi que l'immigration économique est un drame pour le pays d'où viennent ces immigrés. C'est vers ces pays que devrait porter l'effort afin de tarir le flot de cet hémorragie mortifère.

Il y a d'autre part une démarche bizarre à vouloir intégrer les réfugiés de guerre à qui nous avons accordé et c'est normal le droit d'asile.

Un exilé de guerre n'a qu'un désir, celui de retourner chez lui, la paix revenue. Où serait-il mieux que chez lui ?

Alors bien sur il faut aider à reconstruire son pays, sa ville, sa maison.

Mais on va bien y participer à la reconstruction, nous les européens et les américains, qui avons largement participé à leur destruction.

Il faut donc aider ces gens à retourner chez eux participer à la reconstruction de leur pays, cela serait la vraie démarche humanitaire.

Pourquoi vouloir les garder chez nous ?

Pourquoi vouloir les intégrer ?

Où est leur intérêt ?

Enfin, on ne respecte pas cette condition sine qua non de la régulation de l'immigration, on aboutit à des conséquences catastrophiques pour notre pays et pour ceux que l'on accueille.

Des conditions d'accueil inhumaines pour ceux qu'on laisse rentrer ou qui rentrent clandestinement.

Une intégration impossible qui conduit à une société communautariste où le vivre ensemble devient illusoire.

Un rejet de la population qui vit très mal cette immigration et que l'on pousse à la xénophobie.

Pourtant depuis des années, sondages après sondages, consultations après consultations, les français réclament à corps et à cris un arrêt de l'immigration économique, au moins temporaire.

Il demandent même d’arrêter le regroupement familial tant que l'intégration n'a pas retrouvé son efficacité.

A la question posée hier par le Figaro

Approuvez-vous la volonté du gouvernement d'accueillir les réfugiés politiques et de renvoyer les migrants économiques ?

OUI 80%

NON 20%

autres sondages

Trop d'étrangers 70%

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/767933-pour-70-des-francais-il-y-a-trop-d-etrangers-en-france-le-sondage-qui-tue.html

59% contre le regroupement familial

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/04/20/97001-20160420FILWWW00024-des-francais-opposes-au-regroupement-familial.php

Que contient cette nouvelle loi

L'extension de la rétention administrative

elle passe de 45 jours à 90 jours. Son but, faciliter les démarches de départ et les négociations avec les pays des ressortissants.

Accélération des demandes d'asile.

Obligation de quitter le territoire pour les demandeurs venant de pays jugés sûrs aujourd'hui.

Même obligation pour ceux qui auraient un profil dangereux, afin d’éviter de grossir les rangs des bandes organisées et ceux des terroristes.

Vidéo conférence

pour éviter les déplacements à Paris.

Bien entendu les avocats du droit d'asile sont contre cette procédure.

Le rejet de l'asile

vaut obligation de quitter la France dans les meilleurs délais, mesure qui était déjà proposée en 2015.

Sont contre, comme toujours, les associations , la LDH, certains partis d'extrême gauche, qui pensent avoir le monopole du cœur et pensent que ceux qui veulent réguler l'immigration sont des salopards issus de la fachosphère.

Leur mot d'ordre : on reçoit tout le monde et on régularise tous les sans papiers. Tous les problèmes économiques ou conflits sociétaux que cela peut causer, aucune importance.

En clair si vous ne souscrivez pas à cette obligation 'humanitaire' vous êtes inhumain, raciste, xénophobe et autres tares.

Ce sont les mêmes qui ont un voisin dans leur résidence qui est mort depuis un an dans son appartement et dont on retrouve le corps.

Personne ne s'est inquiété de son silence depuis un an.

Ces grands cœurs qui ignorent la charité de proximité. et qui pratiquent le mondialisme en matière de charité.

« Le Secours catholique (Caritas France) et la Fédération de l'entraide protestante (FEP) ont dénoncé "un renoncement sans précédent aux valeurs et aux traditions humanistes de la République". Jugeant le recensement "inacceptable", le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a dit avoir "un peu mal à (son) pays en termes de valeurs". »

Alors par la proposition Macron concernant les immigrés relevant de l'asile politique, on améliore les conditions d'accueil, mais on n'accepte plus pour l'instant d'immigrés économiques et on renvoie rapidement ceux dont la demande d'asile est rejetée et les clandestins.

Ce projet sera-il mené à son terme, le courage politique, le réalisme, le simple bon sens pourront-ils faire front aux oppositions politiques et démagogiques ?

De nombreux obstacles vont jalonner la réalisation de ces mesures, voire rendre la loi caduque comme,

—la difficulté de déterminer l'âge et le pays d'origine.

—l'existence ou l'absence d'accords avec les pays concernés.

—la réponse de l'Europe face à ces mesures.

—la quasi impossibilité de fixer la liste des pays dangereux.

Nous aurons la réponse à l’application réelle ou pas de ces mesures, et à la détermination de Macron au vu des résultats, mais pas avant quelques mois, si le projet n'est pas edulcoré d'ici sa mise en place.

projet de loi