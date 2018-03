Vers une troisième mise en examen (?) pour Sarkozy, un « innocent » aux mains pleines... d’affaires

De Bettencourt au financement libyen, révélé par Mediapart, en 2012, pour lequel il a été mis en garde à vue le 20 mars, -et sera peut-être mis en examen pour la troisième fois-, l’ancien président de la République est mis en cause dans pas moins de 6 affaires et déjà mis en examen pour deux d’entre elles. Un palmarès jamais vu, de mémoire de républicain français, à ce niveau de responsabilité, qui démontre l’état de "médiocrassie" avancée, dans lequel la France s’est embourbée, grâce, notamment, à la "médiacrassie" ambiante.

Le nouvel « ami » et confident de Macron est rattrapé, enfin !!!, par la justice qui lui reproche d’être impliqué, de près ou de loin, dans pas moins de 5 affaires pendantes, si l’on met à part l’affaire Bettencourt, pour laquelle il a obtenu un non-lieu complaisant ! Ne bénéficiant plus d’aucune immunité, Sarkozy peut néanmoins compter sur les rondelettes sommes que l’État lui versent, en tant qu'ancien président de la République, pour assurer financièrement sa coûteuse défense.

D’affaire en affaire, il a usé et use encore de toutes les ficelles procédurales -avec notre argent- pour retarder les échéances qui lui pendent au nez, à savoir de rendre des comptes devant les tribunaux compétents, qui peuvent in fine le condamner à de lourdes de peines financières et à de la prison ferme.

Un justiciable lambda sans fric aurait déjà été condamné

Manifestement les astres protecteurs ne sont plus alignés pour cet homme qui défraie la chronique, non pour sa grandeur politique et sa bonne gouvernance - ce fut tout le contraire tout au long de son mandat à la tête de l’État- mais pour les multiples soupçons de malversations qui pèsent sur lui. Un justiciable lambda traînant autant de casseroles, sans argent pour se payer les meilleurs avocats, aurait été condamné depuis belle lurette.

Ce ne sont pas les cris d’orfraie ridicules dans les rangs « Républicains » de la part des Ciotti, Morano et autres Christian Jacob qui effaceront les faits. Des faits qui permettent à Maître William Bourdon, président de l'association Sherpa (1) d’affirmer « "Qu'il y ait eu des financements libyens, c'est certain. Ce qui importe, c'est identifier celui ou ceux qui en auraient été les bénéficiaires ou les organisateurs", indique-t-il, insistant sur la complexité d'une affaire dans laquelle de "nombreuses pressions" ont eu lieu, selon lui, notamment sur des témoins. "Il s'agit d'éléments de preuve qui sont lourds et corroborés"

Pour Philippe Bilger, magistrat : des pratiques malhonnêtes

Pour sa part, le médiatique magistrat, Philippe Bilger, président de l'Institut de la parole, qui a pourtant soutenu certaines réformes de la justice de Nicolas Sarkozy, a déclaré dans le H uffington Post : "Sarkozy m'avait enthousiasmé avec sa République irréprochable, je découvre une campagne présidentielle 2007 gangrenée de l'intérieur". "Les enthousiasmes qu'elle avait inspirés étaient en réalité floués par un concert de transgressions, de malhonnêtetés, d'officines et de bénéfices clandestins et illicites".

Selon Philippe Bilger, les pratiques de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy étaient bien "malhonnêtes" : "Que ces intégrités considérées comme irréprochables aient pu ainsi s'abandonner à de telles manœuvres me stupéfie. Que Nicolas Sarkozy qui certes alors n'avait pas que cela dans la tête les ait cependant validées, alors qu'il vantait une République irréprochable [...] ne les ait pas repoussées avec indignation me désole au plus haut point". Source : L’internaute.

(1) Sherpa : l’association Sherpa est une organisation à but non lucratif créée en 2001 dont l'objet est de protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques.

Verdi

Mercredi 20 mars 2018

Les affaires reprochées à Sarkozy, Source : L’internaute

"Depuis la fin de son mandat et la levée de son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy est cité dans plusieurs affaires. Avant sa garde à vue dans l'affaire du financement libyen le 20 mars 2018, l'ancien chef de l’État a déjà été placé une fois en garde à vue, été mis en examen trois fois, mais a aussi bénéficié d'un non-lieu dans ces différents dossiers, avec une constante : Nicolas Sarkozy n'a cessé de clamer son innocence et crié à l'acharnement de la justice contre lui. Voici ce qu'il faut savoir sur ces différentes affaires visant Nicolas Sarkozy.

L'affaire du financement libyen : Mis en examen ?

Il s'agit d'une affaire mettant en cause Nicolas Sarkozy pour le financement de sa campagne de 2007. L'ancien président de la République est soupçonné d'avoir reçu de manière occulte plusieurs millions d'euros du régime libyen, tenu d'une main de fer à l'époque par Mouammar Kadhafi. C'est Mediapart qui avait révélé le premier cette affaire avec un article publié en mai 2012 et reproduisant un document libyen faisant état de ce financement. Depuis, un intermédiaire, Ziad Takieddine, s'est exprimé face à la justice, mais aussi publiquement, en particulier en novembre 2016, en marge de la primaire chez les Républicains. Mis en examen dans cette affaire, Takieddine a affirmé avoir transporté 5 millions d’euros en liquide jusqu'à Paris entre fin 2006 et début 2007. Une somme qu'il dit avoir remise à Claude Guéant, un très proche de Nicolas Sarkozy, mis en examen lui aussi pour l'achat d'un appartement parisien avec des fonds douteux.

D'autres acteurs présumés se sont aussi exprimés sur ces soupçons de financement occulte de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Abdallah Senoussi, Choukri Ghanem et Bechir Saleh anciens dignitaires du régime libyen, ont eux aussi mentionné des versements d’argent. Selon Le Monde, qui a révélé le placement de Nicolas Sarkozy en garde à vue le 20 mars 2018, l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) aurait complété ces informations par de "nombreux témoignages" mais aussi de "nombreux documents saisis", en particulier lors d’une perquisition chez Alexandre Djouhri en Suisse, en 2015. Un autre de ces intermédiaires sulfureux gravitant autour de plusieurs personnalités politiques à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

L'affaire Bygmalion : Mis en examen

Nicolas Sarkozy a été mis en examen en septembre 2017 pour "financement illégal de campagne électorale" dans ce qu'on appelle désormais l' affaire Bygmalion . Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la mise en place d'un système de double facturation destiné à ne pas dépasser le plafond pour ses comptes de campagne de 2012, un plafond fixé légalement à 22,5 millions d'euros. Alors que le candidat accusait un retard dans les sondages face à François Hollande, ses équipes auraient demandé à la société d'événementiel Bygmalion de facturer massivement des dépenses à l'UMP plutôt qu'à l'association pour le financement de la campagne du président sortant. Cette affaire implique plusieurs autres personnes, dont Bastien Millot, ancien dirigeant de la société Bygmalion et Jérôme Lavrilleux, directeur adjoint de la campagne et proche du président de l'UMP de l'époque Jean-François Copé.

L'affaire des écoutes : Mis en examen

L'affaire des écoutes de l'Elysée éclate en 2014, quand la justice et la presse se penchent sur les relations de Nicolas Sarkozy avec son avocat Thierry Herzog. Nicolas Sarkozy est soupçonné, par l'intermédiaire de Maître Herzog, d'avoir tenté d'influencer le juge Gilbert Azibert et notamment de lui avoir demandé des informations en échange d'un soutien pour obtenir un poste à Monaco. Après avoir placé Nicolas Sarkozy sur écoutes dans le cadre de cette affaire, les juges ont découvert qu'il utilisait un second téléphone portable sous le pseudonyme de "Paul Bismuth". Placé en garde à vue le 1er juillet 2014 - une première pour un ancien chef de l’État -, Nicolas Sarkozy a finalement été mis en examen pour "corruption active", "trafic d'influence" et "recel de violation du secret professionnel" dans ce dossier.

L'affaire des sondages de l’Élysée : ses proches conseillers mis en examen

L'association anti-corruption "Anticor" a déposé plainte en février 2010 contre l'ancien chef de l’État pour "violation du Code des marchés publics", "favoritisme" et pour avoir ainsi utilisé l'argent public à son compte pour la commande de sondages effectuée par l’Élysée. Au centre de cette affaire, la réalisation de 235 sondages pour l’Élysée entre 2007 et 2009, avec des marges importantes empochées par les bénéficiaires. Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris fin 2012 pour déterminer si Nicolas Sarkozy aurait réalisé ses commandes de manière excessive, "partisane", et faisant fi des règles concernant les appels d'offre. L’ancien secrétaire général de l’Élysée Claude Guéant et l’ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, ont été mis en examen en mai 2017, pour "détournement de fonds publics par négligence" dans cette affaire. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Patrick Buisson et le sondeur Pierre Giacometti ont aussi été mis en examen en juillet 2015, pour "recel de favoritisme" et "détournement de fonds publics" pour les contrats dont ce dernier a bénéficié.

L'affaire Karachi

Les juges d'instruction se sont penchés sur l'éventuelle implication de Nicolas Sarkozy concernant le volet financier de l' affaire dite de Karachi . Cette affaire vise plus directement Edouard Balladur, mis en examen en mai 2017 par la Cour de justice de la République pour "complicité et recel d’abus de biens sociaux". L'ancien Premier ministre est soupçonné de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995, en ayant profité de rétrocommissions dans le cadre de contrats d'armements, notamment la vente de trois sous-marins Agosta en 1994 au Pakistan. Le 8 mai 2002, un attentat commis à Karachi, au Pakistan, a tué quinze personne, dont onze employés français de la Direction des chantiers navals travaillant à la construction d’un de ces sous-marins Agosta. Un attentat présenté comme une réponse à l’interruption des commissions, décidée par Jacques Chirac à son arrivée à l’Élysée. Nicolas Sarkozy était ministre du Budget et porte-parole de campagne d'Edouard Balladur à l'époque des faits présumés. Il est soupçonné d'avoir validé les contrats à l'époque contre l'avis de son administration. Il a été entendu comme témoin au printemps 2017 dans cette affaire.

L'affaire Bettencourt : non-lieu