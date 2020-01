Viande bovine : lettre ouverte à Monsieur Nagui.

L’orgueil de vendre au marché de Montrejeau ou sous les halles à bestiaux de Saint Gaudens un veau « sous la mère » parfait, oui ça existe !

Le plaisir de cet agriculteur n’est pas de se gaver de profits mais de clouer une nouvelle médaille sur la porte de sa grange.

Ce veau qui n’a jamais mangé un brin d’herbe quelques semaines avant d’être conduit au marché pour y être vendu a tété deux vaches ! Et « Monsieur François » en outre lui prépare un dopage à sa façon dans les jours qui précédent la vente : quelques dizaines d’œufs cassés dans un seau de lait et battus comme une omelette pour bien se mélanger. Ça c’est juste pour qu’il ait le poil bien brillant !

Et bien sûr la médaille convoitée est quasiment toujours au rendez vous ! Et moi j’envie celui qui va manger la viande de cette bête bichonnée. Souvent pas bien loin du lieu de production.

Dans la boucherie de Saint Laurent de Neste, à moins de dix kilomètres de la ferme de François, le boucher fait des étiquettes avec la provenance des bêtes qui sont débitées chez lui. On peut y lire : aujourd’hui le bœuf a été élevé par Monsieur X à la ferme Y et le veau par Monsieur Z à la ferme AA.

Et en plus le boucher sait couper une viande de cette qualité. Il vend notamment la « tranche de veau », coupée dans le travers de la cuisse et bien épaisse pour être cuite au grill sur une braise de souches de vigne. Pas en long pour faire des escalopes minables et très minces dans la longueur du muscle comme le font les bouchers parisiens avec des veaux gavés « d’aliment » d’antibiotiques et d’hormones !

Oui c’est cher, et c’est bien normal ! Il vaut mieux bouffer du veau une fois par an et se régaler que d’avaler chaque semaine des viandes minables et insipides qui suivent les circuits de la grande distribution.