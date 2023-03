VICTOIRE des Juristes pour l’enfance : la CAF modifie l’article intitulé « Mon enfant est transgenre comment bien l’accompagner"

Constatant que cet article manquait aux principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance du service public,

Juristes pour l’enfance a adressé, par la voix de son avocat, deux courriers à la CAF au mois de février et de mars 2023 lui demandant de retirer cet article.

En effet, sous couvert d’apporter une aide aux parents confrontés aux difficultés de leurs enfants, cet article se faisait le porte-parole d’associations militant pour banaliser et encourager la « transidentité » chez les enfants, sans faire référence au débat contradictoire qui existe sur ces questions.

Il donnait la parole à trois intervenantes appartenant toutes les 3 aux associations militantes GRANDIR TRANS et OUTRANS et renvoyait aux sites de ces associations militantes donnant ainsi aux parents une information partisane et biaisée, de nature à les induire en erreur et à priver les enfants des soins adéquats et appropriés auxquels ils ont droit.

La CAF vient de modifier la page de son site pour enfin :

Souligner que le traitement médical avait des impacts lourds,

Recommander d’assurer dans un premier temps un accompagnement psychologique des enfants et des parents,

Alerter sur le risque de surestimation diagnostique et le nombre croissant de jeunes adultes transgenres souhaitant « détransitionner »,

Renvoyer aux préconisations de l’Académie de médecine sur une prise en charge avant tout psychologique des enfants et des adolescents en questionnement de genre.

Nous saluons la forte mobilisation dans cette affaire et, en particulier, la Tribune de 80 signataires, professionnels de santé, intellectuels, universitaires publiée dans Le Figaro le 16 février, ainsi que les multiples courriers sans doute adressés à la CAF par des médecins, parents et autres citoyens soucieux de préserver les enfants du piège d’un prétendu changement de sexe.

Juristes pour l’Enfance se réjouit de cette victoire et demande encore à la CAF de rappeler l’influence des réseaux sociaux sur ces questions, de renvoyer vers le site d’information de l’Observatoire de la petite Sirène qui diffuse des études scientifiques et des analyses comparées entre les pays, et vers le site Ypomoni de l’association de parents d’enfants qui s’identifient trans.