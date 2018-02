Vieillir...

« C’est ce qu’on dit, que le sage vit tant qu’il doit, non pas tant qu’il peut ; et que le présent que nature nous ait faict le plus favorable, et qui nous oste tout moyen de nous plaindre de nostre condition, c’est de nous avoir laissé la clef des champs. Elle n’a ordonné qu’une entrée à la vie, et cent mille yssuës. »

Michel de Montaigne, Les Essais, Livre II, Chap. III

Aujourd’hui, 450 ans plus tard, les issues de la vie sont interdites par la « déontologie » médicale et la puissance de la loi. On ne peut plus prendre la clé des champs, impossible de sauter la barrière et de rejoindre les espaces inconnus d’où personne n’est revenu. Quelqu’un doit le faire à notre place, décider d’une sédation massive ou nous laisser agoniser dans l’angoisse la plus profonde.