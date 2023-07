Vilnius, les SCALP de Macron et l’angoisse de Zelensky au moment du grand largage diplomatique de l’OTAN

« Il nous arrive parfois de penser que le contraire de « crétin » ne serait pas « intelligent », mais « sobre ». Fruttero et Lucentini, Il Ritorno del Cretino, Mondadori, 1992, tr. fr. Arléa 1993 Bravo ! Et à ceux qui s’inquiètent (« et la France ? ») il faut dire et répéter : c’est là, en #Ukraine, que se décide l’avenir de l’Europe, de nos démocraties et, au fond, de notre sécurité nationale. Macron ne « dégarnit » pas nos stocks, il les déplace. #Scalp #Nato #Macron https://t.co/Jr8kADW15t — Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 11, 2023

Clichés pathétiques que ceux qui figurent en exergue de ce texte où l'on voit V. Zelensky, marotte abandonnée désormais inutile, "disposable tissue" ou mouchoir jetable, errant au milieu des participants au Sommet de l'OTAN à Vilnius, ignoré de tous, incarnant la duplicité sinon l'obscène réalité de cette affreuse mascarade qui pousse l'Europe à la guerre pour prétendument soutenir une Ukraine ravagée, aspirée dans un désastre géopolitique majeur.

Triste pantin qui aurait pu sans que personne ne réagisse être prié de quitter les lieux, embarqué fermement par deux agents MIB de la sécurité.

Je l'écris ici, sincèrement, pauvre pays, pauvre nation victime de ses démons, de sa corruption, de ses rêves nationalistes imbéciles, de sa fascination pour les paillettes d'un rêve européen otanisé, "bidenisé", leurré par la promesse intenable de rejoindre avec le parrainage "bidon" de l'UE une organisation de sécurité illusoire dont l'existence-même comme l'essence, le fonctionnement, ne sont que la perpétuation d'un hégémonisme prêt à tout détruire - et qui d'ailleurs détruit tout - pour « durer », agresser, plier et anéantir tous ceux et tout ce qui lui résistent.

Tristes et dangereux pantins aussi que ces "dirigeants" européens qui jouent avec le feu, manipulent des détonateurs et des explosifs dont ils ignorent et méprisent la puissance comme les effets, se gorgent et se gobergent de mots et s'efforcent à l'aide de "sommets" et de déclarations grandiloquentes d'enfumer leurs concitoyens et les nations européennes abruties qui ne veulent rien voir de la réalité terrifiante vers laquelle ces mêmes "dirigeants" les entraînent.

Le "Sommet de l'OTAN" de Vilnius des 11 et 12 juillet 2023 aura probablement été aussi creux si ce n'est pire que le dernier sommet du G7 des 19-21 mai 2023 à Hiroshimai, lequel a signé la fin d'une hégémonie comme le crépuscule de la prétention des pays membres de ce groupe à diriger le mondeii.

1-Creux, dans la mesure où il aura réuni une assemblée de zombies aussi démonétisés et en dehors de l'Histoire que le fut l'ultime réunion des zombies du Pacte de Varsovie et sa dissolution entre février et juillet 1991iii.

L'OTAN qui est en effet entrée en phase terminale n'est plus qu'une relique du passé, une structure d'un autre âge, révolu, une carcasse en train de se déliter et de se fracasser contre le mur d'une réalité qu'elle est devenue incapable de comprendre et de maîtriser autant intellectuellement que matériellement :

1-1- Intellectuellement, dans la mesure où elle traduit l'effondrement et l'indigence diplomatique d'une pseudo alliance dont les membres ne sont que les supplétifs paralysés, dépourvus de tous moyens d'action, d'une inféodation politique, économique et stratégique convaincue d'obéir pour la bonne cause (le « Monde Libre » et « la Démocratie ») aux intérêts, desseins et objectifs du suzerain américain qui les dépassent complètement et dans lesquels ils ne jouent que le rôle de lubrifiant au milieu des engrenages d'une machine- une broyeuse - qu'ils n'ont aucune vocation à piloter.

1-2- Matériellement, dans la mesure où les rodomontades servant de chambre d'écho au mantra de « l'offensive ukrainienne » se sont heurtées à un double échec, celui du désastre militaire, matériel et humainiv qu'a représenté ladite offensive, mais aussi celui d'une dissymétrie qui a révélé au monde entier le décalage et l'infériorité technologique des armes de l'OTAN par rapport à celles de la Russiev, ceci dans le cadre des matériels engagés de part et d'autre sur le terrain des opérations.

2- Pire, dans la mesure où il aura tout simplement trahi ses propres engagements pris au sommet de Bucarest en 2008.

N'ayant plus aucune maîtrise géopolitique et encore moins géostratégique, sinon une réelle capacité de nuisance qui mène ses membres à leur perte, l'OTAN conduit l'UE et plus particulièrement la France à littéralement jouer avec le feu avec un président de la République en roue libre qui fait n'importe quoi.

On peut certes imaginer qu'il n'agit pas tout seul dans la mesure où certaines décisions qui se traduisent par une mobilisation et une disposition de matériels militaires requièrent l'approbation et l'aide techniques des personnels militaires des états-majors concernés.Il n'en demeure pas moins que nous avons affaire à une décision gravissime.

I- Diagonale de fous

L'analogie est facile, certes, mais il se trouve que sur l'échiquier géostratégique et militaire la différence est grande entre le jeu et la réalité.

Chacun sait en effet qu'aux échecs le « bon Fou » est celui qui peut attaquer les pions bloqués adverses, alors qu'en revanche le « mauvais Fou » est celui qui est gêné par ses propres pions dans son déplacement. La tactique, qui est une action rapide, ne doit surtout pas être confondue avec la stratégie qui est une vision à plus ou moins long terme de ce que l'on doit faire pour soit améliorer sa position, soit prendre le dessus sur son adversaire.

Avec une Europe industriellement, financièrement, et énergétiquement devenue incapable de mettre en place une économie de guerre et de conduire une guerre la situation est plus que difficile.

Sur l'échiquier européen et international l'évidence s'impose d'une manière dangereuse : l'OTAN, l'Europe et la France jouent le rôle du "mauvais fou", gêné par ses propres pions dans son déplacement.

Voici en effet une guerre qui, tel un champ magnétique irrésistiblement puissant, attire tous ceux qu'elle fascine : stratèges de plateaux de télévision, media orientés, institutions militaires qui font des rêves éveillés, politicards incompétents et inconscients.

La France est précisément ce pays qui est gêné par de mauvais pions. La "diagonale" que son président veut lui faire parcourir est impossible. Comment agir alors qu'elle se trouve aujourd'hui en grave défaut et en situation plus que critique sur le front intérieur ? Comment entreprendre une guerre extérieure déjà stupide avec une équipe politique en perdition incapable de réduire un « ennemi intérieur » composé d'émeutiers, d'incendiaires, de voleurs et de pillards libres d'agir à leur guise et exempts de toute responsabilité alors qu'il suffirait de leur rappeler quelques principes du « vivre ensemble vi » ?

Comment ne pas voir qu'une guerre est quelque chose de très sérieux et que pour n'importe quelle "opération spéciale" à caractère militaire on imaginerait aisément avoir la prudence, la sûreté, sinon l'intelligence de disposer de ressources humaines et décisionnelles fiables, posées, sensées, comme de tous les moyens pour agir, analyser les situations, se fixer des buts et des objectifs clair, réalisables, et bien réfléchir avant que de s'engager plus avant dans un conflit ?

Rien de tout cela n'existe car s'il est un objectif que la France et M. Macron devraient privilégier et afficher comme unique objectif, à l'exclusion de tout autre, c'est la Paix en Europe et en Ukraine, à n'importe quel prix.

Pour couper le champ magnétique évoqué supra, il suffit de décider de couper le courant.

Il est évident que la décision de la France de transférer des missiles à longue portée SCALPvii à l’Ukraine entraînera immanquablement une escalade des hostilités.

Cette décision de fournir à Kiev des missiles à longue porteé SCALP a été annoncée plus tôt dans la journée par Emmanuel Macron avant le sommet de l’OTAN à Vilnius.

Le chancelier Scholz a quant à lui annoncé 700 milliards d’aide supplémentaire tandis que M. Erdogan, plus rusé que jamais, a faussement miss un genou a terre en se ralliant à l’entrée de la Suède dans l’OTAN, obtenant ainsi à moindre frais un atout maître pour jouer la carte d'une entrée dans l'UE (ou de ce qu'il en restera) le moment voulu.

Vassalitude oblige, avec le bras tordu par les Américains, les Européens se soumettent publiquement afin de montrer leur bonne volonté et éviter les représailles secrètes…C'est que, comme l'explique finement l'économiste Bruno Bertez, « un nouveau round de hausse des taux de la Fed pourrait faire s’effondrer l’édifice financier européen, ce dont personne ne parle bien sûr… »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifiéviii cette décision d’erronée mais a ajouté qu'elle n’affectera pas le déroulement de l’opération spéciale de protection du Donbass, soulignant que la Russie prendra les contre-mesures appropriées.

Le transfert de missiles à longue portée aux Forces armées ukrainiennes prouve les échecs de leur contre-offensive et en réalité de celle guidée par l'OTAN.

Peu importe, on continue.

II- Un très sérieux problème

Le fait est qu'en France la Foire bat son plein.

On relèvera l'imprudence des déclarationsix en date du mardi 11 juillet 2023 du ministre de la défense M.Sébastien Lecornu qui laisse la désagréable impression de prendre les gens et donc les Russes comme les Français pour des billes et en tout état de cause parle trop.

"Ces missiles Scalp disposent d'une portée de plus de 250 kilomètres, mais c'est clair que cela reste à l'intérieur du territoire ukrainien. (Traduisez « ils ne franchiront pas le front »). On est dans le cadre de la contre-offensive (qui a échoué, faut-il le rappeler). On est bien dans une guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et il s'agit non pas d'être dans l'escalade, mais de permettre à l'Ukraine de réussir cette légitime défense", a déclaré M.Lecornu sur LCI.

"C'est une arme qui permet d'appuyer une percée, qui permet d'aller frapper des centres de commandement militaire, des intérêts militaires russes, bien au-delà de la ligne de front", a-t-il ajouté., n'hésitant pas à se contredire (cf . Supra).

Pas plus que M. Macron et M. Lecornu, ni l'opinion, ni la « représentation nationale », ni les membres de l'OTAN, ne semblent bien réaliser que cette progression en terrain découvert n'est rien d'autre que la montée en puissance d'actes de co-belligérance dont le chef de l'Etat ne mesure manifestement pas bien les conséquences.

Car M.Macron l’a rappeléx : « les missiles SCALP seront livrés « en gardant la clarté, la cohérence de notre doctrine c’est-à-dire permettre à l’Ukraine de défendre son territoire », excluant ainsi implicitement toute utilisation pour frapper la Russie.

Qui d'autre, alors ? La République de San Marin, le Liechtenstein, Les Principautés d'Andorre, de Monaco ?

L’Ukraine a de son côté apporté pour ces missiles, comme pour toutes les armes occidentales livrées, des « garanties d’utilisation à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues », selon une source militaire.

Mais qui peut croire proférer et relayer impunément pareilles foutaises ? Surtout lorsque M. Macron, plus hors-sol et dangereux que jamais, déclare sans être contredit :

« Je pense qu’aujourd’hui, ce qui est important pour nous c’est d’envoyer un message de soutien à l’Ukraine, d’unité de l’Otan et de détermination à ce que la Russie ne puisse, ne doive remporter cette guerre », sachant que « Les premiers missiles ont été livrés en même temps que notre président l’annonçait », a confirmé une source militaire française.

Ce missile de croisière, tiré depuis un avion, (on appréciera la discrétion comme la réserve sur le modèle d'aéronef porteur dudit missile) offre une « très grande précision » et peut « pénétrer des objectifs durcis » type bunkers ou infrastructures, est-il précisé.

Ces déclarations hallucinantes qui montrent que leur auteur vit dans une réalité parallèle appellent d'ores et déjà trois observations :

- « Envoyer à la Russie un message de détermination pour qu'elle ne puisse et ne doive remporter cette guerre » ? Mais dans quel déni, dans quelle cécité M. Macron s'enferme-t-il pour ne pas voir que l'Ukraine et l'OTAN ont perdu cette guerre et que le pays qui l'a gagnée est la Russie, avec derrière elle, en filigrane, les pays membres de l'OCS et la longue liste des pays membres des BRICS et de ceux qui souhaitent les rejoindre.

- Sachant « que les premiers missiles ont été livrés en même temps que notre président l'annonçait » ? Et quid de l'avis ou de la réaction de la « représentation nationale » ? A-t-on demandé aux Français qui agitent et ornent naïvement les bâtiments publics de drapeaux jaune et bleu ce qu'ils en pensaient, les a-t-on informés des enjeux et des risques de pareille décision ? Sont-ils d'accord pour mobiliser des engins dont le prix unitaire est de 850 000 € (estimation 2016xi) et dont là encore on ne sait s'ils vont obérer nos capacités de défense nationale, sachant que le crétinisme tourne à haut régime comme on peut le voir ci-après ?

France will send SCALP-EG long range cruise missiles to Ukraine which have a range of 300km, announced French President Macron at the NATO Summit



SCALP-EG cruise missiles are identical to Storm Shadow missiles in appearance, range, warhead, functionality, and manufacturer pic.twitter.com/7dnyOVohv8

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 11, 2023

-Savent-ils même et M. Macron « chef-de-guerre et des Armées » sait-il bien ou aurait-il oublié que la Russie dispose elle aussi d'un engin aussi redoutable que le missile hypersonique Kh-47M2 Kinzhal qui développe une vitesse dix fois supérieure à la vitesse du son (14 688 kilomètres à l’heure = 9 114 mph) et est donc impossible à abattre ?

Pour dire les choses simplement, faudra-t-il qu'un missile hypersonique lancé de Kaliningrad par exemplexii, vienne nuitamment réveiller les foules et secouer en profondeur l'usine et les ateliers de Selles-Saint-Denis dans le Loir et Cher (ou d'autres unités de conception et fabrication d'engins dont la liste comme la nature des productionsxiii et les coordonnées géographiques sont accessibles à qui veut bien se donner la peine de lirexiv), pour que les Français comprennent dans quel piège pseudo-stratégique, quel engrenage militaire insensé, quelle guerre de « proxy » des dirigeants aussi dangereux, toxiques et inconscients que les clowns et caniches de l'OTAN sont en train d'engager la France et l'Europe dans ce véritable « Trou Noir » qu'est l'Ukraine, avec un Zelensky qui n'a plus rien à perdre , alors que la seule, l'unique action qui devrait transcender ces errements de chiens fous devrait être pour M. Macron - je le répète -, la recherche de la Paix, avec l'annonce, la déclaration unilatérale immédiate lancée au monde entier par la France - devant l'Assemblée Générale des Nations Unies - comme je le fais, je le dis et je l'écris aujourd'hui, d'exiger et poursuivre l'obligation cardinale de cesser le feu et de conduire un armistice avant une inéluctable capitulation et une destruction complète de l'Ukraine et de l'Europe ?

On lira avec intérêt la remarquable analyse d'yves Lamarck sur le Sommet de l'Otan et le jeu de trente-deux cartes, qui offre une prospective passionnante : https://www.bertrand-renouvin.fr/sommet-de-lotan-le-jeu-de-trente-deux-cartes-par-yves-la-marck/

Annexe

Communiqué du Sommet de Vilnius

Communiqué publié par les chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord à Vilnius le 11 juillet 2023 :

11. Nous soutenons pleinement le droit de l’Ukraine de choisir ses propres arrangements de sécurité.

L’avenir de l’Ukraine est dans l’OTAN.

Nous réaffirmons l’engagement que nous avons pris au sommet de Bucarest en 2008 selon lequel l’Ukraine deviendra membre de l’OTAN, et nous reconnaissons aujourd’hui que la voie de l’Ukraine vers une intégration euro-atlantique complète a dépassé la nécessité du plan d’action pour l’adhésion.

L’Ukraine est devenue de plus en plus interopérable et politiquement intégrée à l’Alliance, et a réalisé des progrès substantiels sur la voie de la réforme.

Conformément à la Charte de 1997 sur un partenariat distinctif entre l’OTAN et l’Ukraine et au Complément de 2009, les Alliés continueront de soutenir et d’examiner les progrès de l’Ukraine en matière d’interopérabilité ainsi que les réformes supplémentaires du secteur démocratique et de la sécurité qui sont nécessaires.

Les ministres des affaires étrangères de l’OTAN évalueront régulièrement les progrès accomplis dans le cadre du programme national annuel adapté.

L’Alliance soutiendra l’Ukraine dans la mise en œuvre de ces réformes sur la voie de sa future adhésion.

Nous serons en mesure d’inviter l’Ukraine à rejoindre l’Alliance lorsque les Alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies.

La réaction de Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commenté les plans des dirigeants occidentaux de ne pas inclure de détails sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans une prochaine déclaration.

« Maintenant, sur le chemin de Vilnius, nous avons reçu des signaux indiquant que la situation de l’Ukraine est en cours de discussion sans l'Ukraine .

Et je tiens à souligner que cette formulation est uniquement sur invitation, et non par l’adhésion de l’Ukraine.

C’est sans précédent et absurde alors qu’il n’y a pas de date ou délai pour l’invitation (! ), et pour l’adhésion de l’Ukraine une formulation étrange sur les « conditions » est ajoutée même pour inviter l’Ukraine …

Il semble qu’il n’y ait aucune volonté d’inviter l’Ukraine à l’OTAN ou d’en faire un membre de l’Alliance.

Par conséquent, il reste la possibilité de négocier l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN – dans le cadre de négociations avec la Russie. Et pour la Russie, cela signifie une motivation pour continuer sa terreur. L’incertitude est une faiblesse. Et j’en discuterai franchement lors du sommet », a écrit Zelensky.

Le texte de 2023 est encore plus en retrait que celui de 2008 à Bucarest qui relevait du pur baratin diplomatique et de l'enfumage.

la Déclaration du Sommet de Bucarest en 2008 :

23. L’OTAN se félicite des aspirations euro-atlantiques de l’Ukraine et de la Géorgie à l’adhésion à l’OTAN.

Nous avons convenu aujourd’hui que ces pays deviendront membres de l’OTAN.

Les deux pays ont apporté de précieuses contributions aux opérations de l’Alliance.

Nous nous félicitons des réformes démocratiques en Ukraine et en Géorgie et attendons avec impatience des élections parlementaires libres et équitables en Géorgie en mai.

Le plan d’action pour l’adhésion (MAP) est la prochaine étape pour l’Ukraine et la Géorgie sur la voie directe de l’adhésion.

Aujourd’hui, nous précisons que nous soutenons les candidatures de ces pays au MAP.

Par conséquent, nous allons maintenant commencer une période d’engagement intensif avec les deux à un haut niveau politique pour répondre aux questions encore en suspens concernant leurs applications MAP.

Nous avons demandé aux ministres des affaires étrangères de faire une première évaluation des progrès lors de leur réunion de décembre 2008.