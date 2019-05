Vincent Lambert, Hervé Pierra : deux fins de vie loi Léonetti

Merci pour ce témoignage digne et précis qui inspire le respect. Il permet de rappeler que le choix de l’euthanasie est un choix strictement personnel qui ne s’impose à personne contrairement à ce que les obsédés du nazisme veulent faire croire ici, et qu’il est préférable de remplir ses directives anticipées de fin de vie quand cela est encore possible pour ne pas risquer se retrouver un jour dans le cas de Vincent Lambert, lequel subit un acharnement thérapeutique scandaleux et condamné par la loi.