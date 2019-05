Vincent Lambert : l’insoutenable contradiction du technicisme catholique

Vincent Lambert : religion du Christ ou religion de la Technique ?

C’est dit : Vincent Lambert est « sauvé », sa mère et les avocats hurlent la joie de la victoire, en se brisant les codes vocales, un peu comme les supporters lors d’un match de football. On fait dans l’émotionnel, ici, en l’occurrence dans de l’émotionnel catholique de tendance catho-tradi…

Les catholiques traditionalistes et la science

Il y a pourtant une insurmontable contradiction.

Les cathos-tradis ont tendance aujourd’hui à nous abreuver d’un discours antimoderniste intégriste, délirant, qui assimile toute la pensée moderne et pré-moderne à un projet luciférien destiné à renverser l’Église, voire, accessoirement, l’alliance du trône et de l’autel (pour les royalistes).

Ce discours conspirationniste est inspiré par la Conjuration antichrétienne de Mgr Henri Delassus, un ouvrage republié par Kontre Kulture, la maison d’édition proche d’Alain Soral. Mgr Delassus s’inquiétait à juste titre de la montée de l’anticléricalisme aux XIX° et XX° siècles, et, ce faisant, il avait raison : il était dans son rôle de prélat catholique, défendant l’institution catholique. Il n’y a, en soi, aucun mal à cela. Mais les idées de Mgr Delassus, repris aujourd’hui par des esprits corrompus, uniquement préoccupés de faire du buzz sur YouTube et sur les réseaux, ont engendré des monstres conceptuels.

Résumons le contentieux :

Pour ces cathos-tradis-conspis, à partir du XIV° siècle et de Guillaume d’Occam, c’est déjà la catastrophe. Occam trouve que la science de saint Thomas d’Aquin est un peu imprécise (normal : elle est un copié-collé du grec païen Aristote, lequel pensait avec les moyens de l’Antiquité). Ce qu’on nomme abusivement le « nominalisme » d’Occam, c’est en réalité une volonté d’analyser les termes, d’approfondir les concepts, de rendre la pensée moins approximative, d’éviter les grandes généralités du type « l’homme est un animal raisonnable », généralités qui ne mènent jamais très loin.

Bien évidemment, cet anti-thomisme de Guillaume d’Occam, franciscain par ailleurs suspecté d’hérésie, lui vaudra la désapprobation de nombreux penseurs ecclésiastiques, dont Mgr Delassus lui-même, l’Église étant comme engluée dans le thomisme - avec ses qualités et ses défauts - depuis la fin du Moyen Âge.

Occam est donc le premier penseur maudit des conspirationnistes chrétiens, et ensuite viennent tous les penseurs modernes, dont certains sont protestants ou athées, ce qui n’arrange pas les choses à leurs yeux. De fil en aiguille, toute la modernité se trouve invalidée : c’est la thèse du grand complot luciférien contre l’Église, où de Descartes à Rousseau, de Galilée à Darwin, de Duns Scot à Voltaire, de la physique du XVII° siècle jusqu’à la techno-science transhumaniste d’aujourd’hui, tout est œuvre du diable, projet du diable, complot du diable.

Et les gens qui diffusent ce complotisme chrétien sont aussi les mêmes qui roulent en voiture climatisée, possèdent des GPS, se font soigner avec des appareils de pointe, ont un ordinateur connecté à internet, usent et abusent de YouTube et des réseaux sociaux.

Ce sont également les mêmes qui, au nom d’un catholicisme né dans une Antiquité qui ne connaissait aucune technique d’acharnement thérapeutique veulent… que M. Vincent Lambert vive le plus longtemps possible d’une vie très technique et très mécanique, que ni saint Paul, ni saint Augustin, ni saint Thomas ne pouvait imaginer. Une vie presque trans-humaine ou post-humaine, plus technique qu’humaine, plus artificielle que naturelle, présentée comme de l’amour chrétien.

A l’époque de saint Thomas, on administrait l’onction aux moribonds et aux malades, et, en l’absence de techniques, on laissait faire la nature.

Curieux technicisme, curieuse technophilie chez ces cathos-tradis d’aujourd’hui, qui préconisent les bonnes vieilles valeurs, le retour à « la loi naturelle », qui fustigent le transhumanisme, tout en gavant l’organisme de M. Lambert d’artifices techno-scientifiques, finalement bien dignes d’un film d’épouvante. Curieux technicisme de ces tradis pour qui l’arrêt d’une technique est un assassinat, alors que la technique elle-même, est à leurs yeux, luciférienne et œuvre du diable. Curieuse technophilie de ces gens qui veulent aller jusqu’aux limite de la technicité médicale, quitte à maintenir M. Lambert deux ou trois décennies de plus, tout en soutenant que la modernité et la post-modernité sont des projets dictés par Satan ou par son double : Lucifer.

Ultime contradiction : l’ONUsisme

Les cathos-tradis-conspis, souvent proches des milieux nationaliste (je n’ai rien contre), sont aussi très fréquemment attaché à la souveraineté nationale (et ils ont bien raison). Mais voilà que l’Onu - institution mondialiste par excellence, supra-nationale, luciférienne diront les pourfendeurs de la « république universelle judéo-maçonnique », voilà que l’Onu s’en mêle à présent, et que les partisans du maintien en vie de M. Lambert s’en remettent à cette bien curieuse institution qui possède, apparemment, son mot à dire dans cette affaire ! Là encore, on pourrait y voir quelque contradiction…

Bref : faut-il maintenir ou pas M. Lambert ?

Je n’en sais rien et ne désire point m’en mêler. Cela dit, pour ma simple personne, je ne crois pas vraiment souhaiter que le technicisme me prolonge indéfiniment, si un jour je devenais totalement paralytique.

Et puis, je suis sûr d’une chose : à l’époque de saint Thomas d’Aquin, une affaire Vincent Lambert aurait été tout simplement… impossible.

L’affaire Vincent Lambert démontre bien une chose : entre la religion de la Technique et la religion du Christ, c’est la religion de la Technique qui l’emporte encore aujourd’hui.