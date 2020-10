Viol au dessus d’un tapis de youyous - 2

Oui, il s'agit bien d'un viol acclamé et agréé par des hommes au front marqué par une espèce d'auréole noire pour exhiber ainsi leur degré de piété et les youyous de femmes devenues guerrières. Et le tapis, me diriez-vous ? c'est, malheureusement, le champ de bataille international où se joue et se jouera cette tragédie. Y aura bien un face-à-face ! à la lumière de ce qui est en train de se passer actuellement. M. Erdogan, rêvant de rétablir, le fast et la grandeur d'un empire qu'on croyait révolu, fait danser sa mégalomanie sur le chantage aux Européens, ex-colons pour les uns, provocateurs (la Serbie 1993, l'Iraq 1990 et 1993) pour les autres en passant par d'autres catégories qui pensent "suppôts de Satan, affameurs du monde, pollueurs, et, plus grave encore, Kouffars (impies), se prenant déjà pour Soliman Le Magnifique. Et Son Altesse, futur Émir des fidèles - THE futur Khalife ne s'est pas gêné pour s'en prendre à M. Macron lui-même - du jamais vu - en le traitant de malade mental suite au discours de ce dernier. Sa Majesté est un Khalife qui défend ses sujets.

De mon temps - je suis vieux aujourd'hui, je parle des années soixante - les Maghrébins seraient sortis pour dénoncer cette tutelle qui les réduit, où qu’ils soient, au statut de sujet, ce qui arrange bien les maîtres des Banlieues, futurs Mamaliks, propriétés sous autorité du Sultan. Et là, j’ai presqu’envie de hurler « Laïques du monde entier, unissez-vous contre le danger islamique. »

N'oubliez pas que si Allah est puissant, le monde alors, avec ses transactions économiques, sociales, politiques, enfin ces gestes de la vie quotidienne, devrait être interprété en fonction des recommandations d'Allah. Et là on n'est pas sortis de l'auberge. L’Islam assoit peu à peu, insidieusement, son hégémonie en bénéficiant des droits du citoyen laïc et en poussant ses exigences, il grignote la Liberté tout simplement.

Comment gérer ce face-à-face ? en sachant bien sûr que les enjeux sont internationaux. L'Homme occidental ne doit en aucun cas ni céder ni jouer le jeu de la barbarie. Il doit d'abord se calmer et raisonner. La gravité de la situation est telle que les textes fondamentaux prônent le djihad - il existe deux Jihad : addifaa (se défendre) et attalab (demander l'ennemi chez lui pour lui signifier que sa terre est désormais sous gouvernance musulmane). Trois choix sont alors proposés aux gouvernants du pays : 1. La conversion à l'Islam. 2. Garder sa foi mais payer ""al djizya" EN SE PRÉSENTANT HUMILIÉ (traîné par une chaîne, pris par l’oreille, rampant sur les genoux, cela dépend du caractère du gouvernant e place). 3. La mort, soit la décapitation. (cf. Coran, Sourate 9 "le Repentir", verset 9) " Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui rendent licite ce que Allah a interdit [...] jusqu'à ce qu'ils versent l’impôt de la capitation et qu'ils se soumettent et qu'ils s'humilient."

Les musulmans de France sont pris dans le filet de la peur et la pression de l'environnement. Les femmes surtout. Tous ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Ainsi, ceux qui se disent « modérés » jouent un jeu dangereux. Ils sont la première ceinture du djihad froid, dormant tout en ayant un œil ouvert sur la souris. Et comme dans tous les viols la victime se sent coupable, ce qui arrange les marchands d'indulgences, cette catégorie de Musulmans se laisse facilement entourlouper et un phénomène extraordinaire se produit alors, la victime se complaît dans sa victimisation dans un milieu qui se victimise et par un mouvement en crescendo, avec une religion qui ne peut vivre sans ennemi désigné, donc victime. "Tout le monde en veut à l'Islam, jaloux de la grâce d'être musulman.". "L'occident sait que l'Islam est dans le vrai mais il le renie" etc.

La victime se sent soudain protégé par son violeur. Cette catégorie, n’ayant lu que le Coran, - que les lettrés leur expliquent avec une maïeutique telle qu’ils les amènent petit-à-petit à admettre et accepter l’innommable, le ridicule, le curieux puis le scabreux et enfin l’horrible qu’ils passeront toute leur vie à justifier, renier, rafistoler, édulcorer, etc. Cette catégorie, je disais, est le genre de personnes qui vous crient à la figure que l’Islam est une religion de paix, reniant tout ce que « les Sahihs » les « Vrais » les « Authentiques » Hadiths (discours, anecdotes, sur le prophète), recueils aussi sacrés que le coran lui-même, notamment ceux d’Al Boukhari et son disciple Mouslim. Cette catégorie est celle-là même qui a célébré cette horreur à coups de youyous à la maison et dans les réseaux sociaux avec « l’unique intelligence » pour certains de ne pas trop taper sur la victime – dans le cas qui nous intéresse, Samuel Paty - mais toutefois, l’indécence de s’apitoyer sur le meurtrier, « martyr d’avoir voulu défendre son prophète. ».

Cette video démontre le degré d'aliénation de certains fanatiques qui revendiquent leur appartenance à "l'Islam de France" pour Mahomet. En regardant, pensez à la Sourate 9 vers. 29 et essaye de comprendre les propos "on respecte les autres."

https://www.youtube.com/watch?v=0vneuOfBBUQ

C’est cette catégorie qu’il faut récupérer ou virer, et c’est possible.

Ne pas jouer son jeu (violences verbales, agressions physiques) car ils sont forts en cela. Les tribunaux – notamment internationaux – leur donnent raison plus que de raison. Feindre la désinvolture et montrer qu’on n’a pas besoin de religion pour ne pas coucher avec sa mère, que la Morale est éthique et devoir. Interdire les prêches émis par satellites d’Égypte, d’Arabie Saoudite, etc., interdire les prières dans la rue, les prêches haineux, les écoles parallèles, la circulation du Coran, notamment chez les enfants, considérer que ces enfants appartenant au système éducatif français, puisqu’ils sont nés en France et ayant visiblement l’intention d’y vivre, doivent être pris en charge par les éducateurs et les garderies LAÏQUES, avant que leurs cerveaux ne soient fécondés par le mal, autre viol sur un tapis de youyous, interdire les librairies islamiques et islamistes, instaurer un système de gardiens, armés, en tenue, privés, à la Canadienne dans tous les établissements de l’Instruction et de l’Enseignement, familiariser les enfants avec la peinture, le dessin, la B.D., la caricature, le théâtre, le cinéma, enfin, les acculturer (personnaliser, socialiser, mais arracher le plus possible à cet environnement malsain.

Une autre catégorie, plus intéressante, devrait attirer notre attention. Très souvent, ils se désignent comme de vrais athées notamment sur les réseaux sociaux, qui n’osent ni marcher du côté de la République, par peur des représailles et de ne pas être défendus et protégés par cette dernière, ni n’ont envie de s’assimiler à cette ignominie nommée Islam.

À tous ceux-là je dirai …

Affaire à suivre…