Viol et jouissance ?

@Bonjour Fergus

Le corps fait ce qu’il est programmé pour faire. Un acte sexuel voulu ou pas engendre un orgasme dans de très nombreux cas. Cela n’enlève rien à la souffrance, au contraire !

C’est même là précisément que se situe le viol et le plus profond du traumatisme : forcer un corps à réagir contre la volonté de son propriétaire, c’est dissocier par la force son corps et son esprit, c’est un anéantissement.

On peut parler d’une forme de meurtre, et ce n’est pas pour rien que le viol est considéré par la justice comme un crime.

Une femme violée aura en outre terriblement honte de cette perte de contrôle précisément, ne l’admettra pas dans la majorité des cas et gardera le silence sur ce point si elle porte plainte. Le traumatisme n’en est que plus grand car on touche là à une intimité indiscible.

PS : je n’aime pas non plus comme l’auteur le lynchage imbécile.

B Lahaie a utilisé un mot maladroit, cela arrive à tout le monde. Elle aurait du parler d’orgasme, mot plus neutre et plus « scientifique » que jouir.