Violence ou autodéfense ??

S’il est un comportement qu’il faut bannir c’est la violence.

A écouter les médias, et selon les images télévisées, la violence souvent se substitue au dialogue et provient toujours du peuple contre les dominants ?

Quand pour tout dialogue un gouvernement ou un responsable patronal, ne répond que par le mépris ou l’invective alors ce sont ces responsables qui sont les plus grands violents.

Quand un patron contraint des travailleurs a exercer dans des conditions de travail déplorables, entrainant des handicaps voire des décès et lorsque ces mêmes exploiteurs pratiquent un salaire de misère laissant ces mêmes salariés sans ressources avant la fin du mois, ce n’est certainement pas du pacifisme ni du mécénat !

Souvent convaincus de leur supériorité, parce qu’investis d’un titre ou d’une responsabilité, ils s’octroient des pouvoirs ou des privilèges et affirment, imposent leur courant de pensées, allant jusqu'à ignorer les problèmes de leurs interlocuteurs quels qu’ils soient.

Ces violences morales et physiques, ajoutées à la violence du mal de vivre devient très rapidement un facteur détonnant et alors pour se protéger de ces agressions les victimes n’ont pas d’autres choix que de répliquer. Cela s’appelle de la légitime défense !!

Pour en revenir aux manifestations, qu’elles soient à Paris ou en province, les violences sont à condamner. Dans cet imbroglio revendicatif, dans ces révoltes sans leaders ni responsables avérés, il est facile pour des casseurs de pénétrer le rang des manifestants pour tenter de dévoyer le bien fondé de leur colère.

N’importe quels individus venant de bandes organisées, agissant pour le compte d’idéologies dangereuses tentent d’entrainer dans la violence un maximum de manifestants afin de faire cautionner les interventions musclées de la police et ainsi diviser le peuple qui manifeste en factions discordantes. Alors il devient facile pour les élites de pouvoir de condamner la violence relayer par une presse aux ordres qui sait utiliser les images et phrases chocs. Cette même presse qui tente résolument de ne réduire ces manifestations qu’à un problème de coût du carburant !

Ignorant volontairement les problèmes de l’emploi, des bas salaires, d’un pouvoir d’achat qui se réduit de plus en plus. Alors, ce n’est plus seulement la hausse du carburant qui est en cause, ce sont aussi le prix du gaz, de l’électricité, de l’alimentation.

La vie est devenue trop chère, la pauvreté gagne de plus en plus de terrain. Comment ne pas se révolter quand nous subissons ce système qui privilégie « les gras du bide » quand le peuple croule sous l’augmentation des prix, quand le gouvernement finance par le CICE un patronat avec le fond des contribuables sans que cela ne fasse augmenter le nombre d’emplois, de même quand le gouvernement taxe avec la CSG les retraités quand dans le même temps il réduit l’ISF chez les plus fortunés.

Pour bon nombre de gens aujourd’hui c’est « un ras le bol » cette France d’en bas veut du changement et pas seulement un changement de têtes, mais un changement de politique. Cette société capitalo-bourgeoise a vécu. Elle doit laisser la place à un système social axé sur le partage : prendre aux ventrus et le redistribuer socialement sur les plus démunis. Augmenter le SMIC, les retraites, élargir les services publiques pour favoriser les services rendus à la personne, Stopper la dictature économique sur les états, les entreprises multinationales et des banques, imposer financièrement les spéculations boursières et rendre au peuple les profits réalisés et accumulés par une poignée de multi milliardaires.

27/11/2018