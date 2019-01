L'extrémiste Macron protecteur des PDG fraudeurs esclavagistes, est prêt à mettre la guerre civile dans le pays pour garder son trône. On retour à l'ère de vichy contre les gilets jaunes, avec les milices Castaner.

Cet article étant trop long, j'ai décidé de le couper en 2.

P1 : Violences gouvernementales macroniennes contre les gilets jaunes, et une presse entre les mains de l'industrie

P2 : Un président illégitime élu par défaut et questions aux députés sur les violences gouvernementales

Les dangereux révolutionnaires en jaunes manifestent contre le régime extrémiste d'extorsion macronien qui enrichit les nantis. Les Gentils, et les Méchants Gilets Jaunes se moquent de JUPITER Ier.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=cBiHJxGxz1g

Le complot du régime macronien contre les gilets jaunes, révélation du 27 novembre : « Des gilets jaunes manifestaient paisiblement, des casseurs sont arrivés, ils l'ont indiqué au CRS. Et le responsable des CRS a indiqué nous avons reçu des instructions de ne pas bouger. Ils ont laisser les casseurs perturber les gilets jaunes. »

La télé fait de nombreux sondages, la seule question que personne ne pose, c'est combien de français veulent que Macron continue son mandat ou démissionne. Les remontées que j'ai de diverses régions, les gens veulent qu'il parte, on l'a assez vu lors des manifs. On fait quoi contre un gouvernement extrémiste pyromane qui insulte le peuple, qui dès le 1er samedi a organisé des agressions violentes par le biais de ses forces de l'ordre contre des manifestants pacifiques, pour provoquer une situation insurrectionnelle afin de discréditer les gilets jaunes, pour qu'il conserve son pourvoir. Le 5 janvier Christophe Castaner annonce à 18h 25.000 manifestants, à 20h après la liste des villes citée par la presse, il annonce 50.000. A mon avis ils étaient 2 fois plus nombreux, si on reprend la liste de TOUTES LES VILLES. Le 11 janvier Christophe Castaner se plaignait de voir les députés macroniens insultés. Qui a commencé à insulter le peuple, les membres séditieux de ce gouvernement extrémiste.

Patrick Sébastien défend les Gilets Jaunes, contre les insultes du pouvoir (1.44 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=CahSbvLWNjY

1) Violences de tous les bords. et révélations.

Le 07/01/2019, chez Morandini, nous avons vu le député Bruno Questel demander aux gilets jaunes s'ils dénonçaient les violences contre la police suite à l'affaire du boxeur. Tout le monde dénonce ces violences évidemment, y compris celles qui sont organisées par le pouvoir. Des centaines de vidéos sont là pour le prouver. Que tous gilets jaunes filment ces manifestations d'un bout à l'autre car nous ne voyons jamais les CAUSES de l'explosion des violences, que la presse ne montre pas. Qu'ils pensent à prendre plusieurs batteries et plusieurs puces mémoires.

Un Boxeur Gilets Jaune Contre des CRS ( Actes 8) (50s) : https://www.youtube.com/watch?v=I7SOsY3vwlw

Question aux élus macroniens, est-ce que vous condamnez les comportements ci-dessous ?

Une femme policiere met une grenade entre les jambes d'un gilet jaune (01,51 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=U8F1SJlR5K0 - A QUAND LA DÉMISSION DE CASTANER ?

GILETS JAUNES, Témoignage d'une manifestante blessée au flash ball, acte 7 Montpellier (3,50mn)

https://www.youtube.com/watch?v=ouHwGlU_VKc

La ministre Muriel Pénicaud se désole de la création d'une cagnotte pour le boxeur (dont la violence des coups et condamnable), mais pas un membre de la secte macronienne n'a été désolée pour la mort d'une octogénaire suite à l'explosion d'une grenade dans son appartement à Marseille, dont la presse a peu parlé. Et je ne parle pas des dizaines de personnes visée à la tête, et éborgnées à vie pour certaines, par des tirs de flash ball à tort et à travers. Quant aux journalistes pro-Macron des « Grandes Gueules » de RMC, qui ne sont pas sur le terrain, qui viennent dire le 7 janvier vers midi qu'il n'y a pas de violences policières, il faut qu'ils arrêtent de se foutre du monde. Qu'ils regardent les liens vidéos de cet article. Il faut dénoncer les violences qui viennent des casseurs, mais aussi de la police aux ordres du régime extrémiste macronien. Il n'arrête pas d'insulter et de ruiner le peuple. Voir les multiples témoignages qui dénoncent les charges et tirs contre des manifestants pacifiques. Honte au ministre de l'intérieur Castaner dont les milices frappent, gazent, blessent aussi bien des retraités pacifiques que des journalistes, ce qui est peu dit par les télés, alors que les vidéos grouillent sur le net. Avec le régime macronien, c'est le retour à Vichy :

Gilets jaunes, violences policière, (3,10) - https://www.youtube.com/watch?v=ifQFFoSwxXQ

Même les femmes âgées retraitées se font gazer (voir à 2,01mn), et si vous êtes en fauteuil roulant ne rester pas sur la trajectoire des milices macroniennes.

Les violences gouvernementales il y en a ras le bol, aussi bien de celles qui viennent du côté des casseurs, que des forces de l'ordre qui reçoivent leurs ordres d'un pouvoir politique extrémiste et haineux contre le peuple qui incite au désordre. Qui va arrêter les provocateurs macroniens qui insultent le peuple sans arrêt ? Quand JUPITER Ier affirme que nous retournons aux années 30, il a raison, sauf que c'est la peste brune macronienne qui nous fait retourner à l'ère de vichy. Le fascisme est bien du côté d'un gouvernement aux abois qui tente de museler toute contestation du peuple pour conserver son pouvoir coûte que coûte. Pour l'agitateur Benjamin Griveaux qui a parlé de peste brune et de Vichy, le slogan « en marche » utilisé par la secte Macron remonte au régime de Vichy. Imaginez la bronca médiatique si Marine Le Pen l'avait utilisé. Sauf que là c'est Macron, donc tout est permis, et silence radio/télé dans la presse pro-Macron.

http://www.wikistrike.com/2017/05/la-france-en-marche-le-slogan-de-vichy-video.html

Régime de Vichy Le travail : https://www.youtube.com/watch?v=O1F79LqHzF0

Le 17/122018, un CRS lanceur d'alerte a fait des révélations sur les ordres extrémistes donnés par le régime de JUPITER Ier contre les gilets jaunes pacifiques. Si le pouvoir le trouve, je ne donne pas cher de son avenir : « Sur les manifestations de Gilets jaunes, on a eu droit à tous les moyens... Moi je n'ai jamais vu ça. On a eu des ordres qui étaient à la limite de la légalité, parce qu'on a un principe de proportionnalité dans la réponse à ce qu'on peut qualifier de désordre... Dans notre mission de rétablir l'ordre nous sommes censés répondre par des moyens qui sont adaptés aux désordres... Sauf que là on a eu des ordres - je peux le dire parce que j'en ai parlé avec beaucoup de collègues qui étaient présents sur les premières manifestations de Paris - qui étaient extrêmement agressifs. » Même ces méthodes ne sont pas utilisées dans les banlieues difficiles où de toute façon la police ne peut plus rentrer, mais là personne ne fait rien.

J'ai INTERVIEWÉ un CRS LANCEUR D'ALERTE ! : https://www.youtube.com/watch?v=r60EbwsaysI

https://actu17.fr/gilet-jaunes-video-un-crs-temoigne-on-a-eu-des-ordres-qui-etaient-extremement-agressifs-pas-justifies/

Dommage qu'il n'y ait pas plus de policiers courageux pour dénoncer les actes illégaux de ce pourvoir moribond. Que la police rejoigne les gilets jaunes. Certains l'ont déjà fait, mais ils ne peuvent pas le dire, ils seraient virés. La loi du 13 juillet 1983 a toutefois consacré l’obligation de désobéissance « dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public »... Combien il y a eu des blessés par les flash-balls ? Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public (Article 27 de la loi du 13 juillet 1983). Cette obligation découle de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs. Le 05/01/2019, des manifestants casseurs qui emmerdent tout le monde et rendent service au régime vichyste macronien, ont défoncé la porte du Ministère du provocateur Griveaux. Contrairement à ce qu'il a affirmé, ce n'est pas la république qui a été attaquée, mais c'est la politique de Macron, et Griveaux qui a été visée suite à ses propos insultants contre le peuple, comme l'affirmait sur CNEWS un politologue le 6 janvier.

Des Gilets jaunes défoncent la porte du secrétariat d'Etat de Benjamin Griveaux

https://www.youtube.com/watch?v=dao5_ISvxSA

2) Le comportement de JUPITER Ier.

Manipulateur, menteur, sournois, arrogant, cynique, égocentrique, extrémiste, orgueilleux, méprisant, prétentieux, provocateur, vaniteux, les qualificatifs ne manquent pas pour dépeindre le comportement de JUPITER Ier et de ses parlementaires de la REM, qui n'arrêtent pas de couper la parole aux autres invités. Il ne faut pas inverser les rôles, c'est bien ce gouvernement extrémiste et provocateur qui a généré 10 morts et plus de 1450 blessés. Il est en train de déclencher une révolution. Lors de l'élection, on a entendu ou « c'est moi, ou c'est Marine le Pen et le chaos ». Aujourd'hui nous avons JUPITER Ier et le chaos politique, le chaos économique, le chaos social, et une ambiance de guerre civile. Macron met plusieurs forces opposées à se faire la guerre. J'ai cherché à comprendre pourquoi la haine anti-flic s'est intensifiée ? Les photos prises à un instant ''T'' ne montrent pas les causes. J'ai donc recherché les vidéos dont les liens sont présents plus bas. Déjà Jupiter Ier préfère recevoir ses amis banquiers, du BTP, de Big Pharma, etc, cela rapporte plus. Nous sommes dirigés par des politiciens francophones, qui ne souhaitent qu'une chose, c'est détruire la souveraineté de la France, délocaliser, vendre et liquider notre industrie au profit de de fonds de pensions et groupes étrangers, comme Alsthom. Jupiter Ier à la haine du peuple qui ne lui rapporte rien, ce n'est pas grave, il en est de même pour le peuple, avec 9 millions de pauvres, et 50% de la population au SMIC. La plus grande crainte de la secte macronienne, c'est que des membres des forces l'ordre rejoignent le mouvement des gilets jaunes. Le régime vichyste macronien a donc intérêt à utiliser des propos politiques provocateurs et à intensifier la haine entre la police et les manifestants. Pour cela la méthode est simple, il suffit de donner l'ordre à la police de charger des manifestants pacifiques pour faire éclater les violences. Il n'y rien de plus dangereux pour ce pouvoir qu'un début de fraternisation entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre, car là le régime macronien s'effondrerait. Demandez vous pourquoi la doctrine de la désescalade n'est pas utilisée en France ? Plusieurs plaintes ont été déposées contre la police par des journalistes victimes de tirs de flash ball.

8 decembre shoot en serie au flash ball sur chaine italienne avec gilets jaunes tv (4,08 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=yJZDMe_cZxs

3) La fin de JUPITER Ier ?

Certains politiques commencent à se demander si JUPITER terminera son mandat. Macron veut traquer les chômeurs fraudeurs, mais JUPITER refuse de traquer les PDG, patrons fraudeurs et esclavagistes qui utilisent des travailleurs clandestins, et les font travailler en plus le W-E. Ce pouvoir séditieux taxe, ruine et réduit le peuple à l'esclavage, pour mieux enrichir les groupes qui pratiquent l'optimisation et l'évasion fiscale, soit 100 milliards. Il fait arrêter des résistants gilets jaunes opposés à sa politique extrémiste et ruineuse. Il fait charger les CRS contre des retraités pacifiques pour déclencher une situation insurrectionnelle dans le but de discréditer un mouvement soutenu à 70% (60% au 09/01) par les français. Quant au député Bruno Questel qui déclarait le 5janvier que le FN/RN et la FI ont instrumentalisé les gilets jaunes, cela se voit qu'il n'est pas beaucoup sur le terrain comme d'autres, sinon il saurait que tous les partis politiques et syndicats sont rejetés. On pourrait demander au député Questel si ce pouvoir extrémiste n'instrumentalise par les black blocs casseurs dans le but de mieux discréditer le mouvement APOLITIQUE des gilets jaunes. Déjà on devrait commencer par vous supprimer tous vos privilèges au nom de l'égalité avec le peuple. De nombreux français souhaitent la démission ou un référendum pour destituer Jupiter. A défaut, ils ont hâte de retourner voter en 2022 mais pour le virer avec sa clique de parlementaires, information qui me vient de plusieurs régions. Une nouvelle vague de dégagisme se prépare et ira pointer au chômage. Ces députés risquent d'avoir plus de mal que les précédents pour retrouver un emploi. Le 7 janvier chez Morandini, 2 gilets jaunes ont répondu au député Questel que même quand une manif était pacifique ils étaient chargés ou gazés par les CRS, et des témoignages comme ça, il y en a à la pelle. Mieux, l'un d'eux a dit a ce député que l'administration l'a viré parce qu'il avait porté le gilet jaune. Il est donc parti en justice. Cela prouve qu'on est retourné à l'ère de Vichy. Le navire macronien louvoie entre les écueils avec sur la passerelle un commandant ivre qui navigue en plein brouillard de gilets jaunes imprévisibles.

Quant à Eric Drouet, la milice de Christophe Castaner a eu l'ordre de l'arrêter le 12 décembre dans le but de faire peur à tous les autres leaders des gilets jaunes qui voudraient protester ou lancer des actions contre la politique de la peste macronienne. Comme par hasard, elle refuse de faire arrêter les vrais bandes de casseurs quand elles sont repérées et dénoncées. Le 3 janvier, le régime Macron a remis une pièce dans la machine en faisant arrêter une nouvelle fois Eric Drouet. Résultat, les manifs de gilets jaunes vont reprendre et risque même de se durcir.

Gilets jaunes encerclés Rue Royale. Paris /France - 02 Janvier 2019 (8,47 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=NIUVtgvfsks

4) Quant à la presse qui est la propriété de l'industrie...

Nous avons des journalistes radicaux pro-macron qui soutiennent une DICTATURE FISCALE de confiscation des biens du peuple français. Dès l'ACTE 1, BFMTV n'a pas cessé de reprendre les propos diffamatoires de Castaner. Ils ont associé les gilets jaunes à des populistes, des membres de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des casseurs, des antisémites, à la peste brune, à des nazis, etc... Si, si, c'est écrit sur leur front. Tous ces propos francophobes, orduriers et insultants contre le peuple par la peste macronienne démontrent que ce pouvoir est aux abois. Nous avons vu l'historien Sylvain Boulouque (certainement de gauche, si, si, c'est écrit sur son front) affirmer sur BFMTV qu'on voyait sur les champs Elysées des drapeaux de la monarchie et de l'extrême droite. Il est vrai qu'il y avait dessus des fleurs de Lys. En réalité, il s'agissait du drapeau de Picardie, et celui de la Bourgogne qui est aussi très similaire. Quand on ne connaît pas les drapeaux régionaux, on se tait et on ne dit pas des conneries à la télé. Aucune excuse de BFMTV pour la diffusion de cette fausse information. Après ça, il ne faut pas s'étonner que les journalistes de terrain se fassent insulter par les manifestants. Le 10 janvier il a encore parlé de monarchie, mais sur CNEWS.

BFMTV, Vexillologie et Picardie (50s) https://www.youtube.com/watch?v=c17wD3qoRaI

BFMTV diffuse régulièrement la FakeNews de Sylvain Boulouque (20s)

https://www.youtube.com/watch?v=cRF7ORgLGkY

Certains gilets jaunes disaient, « J'ai voté Macron comme un con » (CNEWS, 05/01/2019). Ils n'ont pas l'intention de revoter pour lui. Ces médias ne repasseront pas cette interview qui était passée en direct. Les images sur les tags, les logos et drapeaux de l'extrême gauche ont été censurées. Le 23/12/2018, Arnaud Benedetti, professeur de la Sorbonne, expliquait comment le gouvernement utilisait divers éléments, dont celui de l'extrême droite et gauche, pour mieux discréditer les gilets jaunes apolitiques. Quant aux casseurs et pillards qui arrivent en fin de journée, ils viennent le plus souvent des banlieues comme le savent les forces de police et la presse. Ce qui est drôle, c'est que les chaînes de télé font intervenir des sociologues pour parler du du peuple, mais aucun médias n'a invité un psychologue ou un psychiatre pour analyser le comportement de JUPITER et sa clique. Pourtant pour conduire un poids lourd ou piloter un avion vous êtes obligés de passer des tests psychologiques, mais ce n'est pas le cas pour diriger un pays. La presse télé fait très attention à ne pas diffuser les causes de l'explosion des violences, c'est pourquoi j'ai recherché les vidéos. Prenons le cas des 3 motards, quelques minutes plus tôt alors qu'ils n'étaient pas en danger, ils ont balancé des grenades dans les jambes des manifestants, d'où l'explosion des violences. Qui a donné cet ordre ?

Partie censurée par la presse : video integrale motards et gilets jaunes sur les Champs Elysées (2,10).

https://www.youtube.com/watch?v=BUpCFxgsu1Q

Attaques contre des motards par des manifestant, cause dévoilée (4,46 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=QqNDG4KhTzA

« BFMTV y'en a marre ! » : les Gilets jaunes pas contents rassemblés devant leurs locaux (52s)

https://www.youtube.com/watch?v=b5Kn67p7cnY

Un Gilet Jaune manifeste devant BFM TV et dénonce leurs mensonges (RT,29/12/18,13h) (1,14 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=rgE2j6YVJVE

Sur la vidéo ci-dessus, un GJ déclare qu'ils étaient 500 à une manif et non pas 30 comme l'affirmait BFMTV, et après ils s'étonnent d'être insultés. Autre exemple, une octogénaire est décédée le 1er décembre après l'explosion d'une grenade dans son appartement, mais ce n'est qu'une rumeur pour certains journalistes. Pour d'autres je cite, « la cause du décès reste indéterminée », Non mais vous êtes sérieux messieurs les journaleux ? Des français ne supportent plus BFMTV à la botte de la secte macronienne. Quand on met cette chaîne soit on tombe sur la pub, soit sur la tête à Macron, on ne peut plus le voir en peinture. On ne regarde plus cette chaîne dans mon coin.

Des membres des services de renseignement (DRPP, SCRT et autres) ont peu apprécié les déclarations du provocateur Christophe Castaner, et ils l'ont fait savoir à des journalistes. « Ce n'est absolument pas le ton de ce qu'on a transmis au ministre » .../...« Les policiers avait anticipé la venue de 80 à 120 militants de l'ultra-droite et de 100 à 200 de l'ultra-gauche », informations transmises au ministre.

CNEWS plus fiable que BFMTV, Fakenews de sylvain boulouque en Flag et casseurs d'extrême gauche (4,43 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=mN1Yim4quS8

Déclaration d'un préfet :

« Seule l'ultra gauche a cette capacité et ce savoir-faire... On voit monter cette ultra-gauche constituée de 3000 à 10 000 personnes depuis deux, trois ans, elle est aujourd'hui totalement rompue à la violence. Des néonazis et des fachos, il y en avait à la manif, mais ce n'est pas trop leur mode opératoire. »

Les journalistes savent que quand on veut truquer une information, il suffit de filmer la fin d'une manifestation ou d'une réunion politique, pour faire croire qu'il n'y avait presque personne.

Gilets Jaunes, le présentateur de CNEWS remet à sa place Boulouque (22/12/2018-17h45-1,09mn)

https://www.youtube.com/watch?v=6pvR50O4LYA

BFMTV a joué les lèches bottes du pouvoir macronien dès début novembre en reprenant les insultes de ce pouvoir extrémiste, est bien mal récompensé. JUPITER Ier a déclaré le 12 décembre :

« Dès le départ, BFMTV a été l'organisateur des manifestations. A certains moments des gilets jaunes y réclamaient ma destitution ou appelaient à l'insurrection, sans jamais être repris par les présentateurs. Il y a avait une sorte de connivence malsaine...

Lorsqu'il y a 50, 100, ou 200 types qui se regroupent à Montmartre, vous avez l'impression l'impression que tout la France est en ébullition parce que cela passe en continu sur BFM. »

Vachement gonflé !!! Bientôt c'est JUPITER qui va rédiger le contenu des journaux télévisés comme dans les dictatures ou comme au temps de Vichy. Cela en dit long sur ce personnage qui veut se venger. Il veut une fois que le CSA sera renouveler (à sa botte), renuméroter les chaînes de télé et les regrouper par thèmes, dans le but d'avantager LCI/Bouygues. Voilà ce qui se passe quand on fait du cirage de pompe. Il ne faut pas espérer de remerciements avec un pouvoir extrémiste.

Gilets jaunes, comment Macron compte se venger de BFM TV (4,06 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=ohrDnqc7-hI

La suite dans l'article prochain.