Violences quotidiennes au collège de Blanquefort qui fait grève. Pas de vagues ?

Comme vos copains et copines ici, vous avez du mal à afficher que vous roulez pour l’extrême-droite alors que vous tirez vos pauvres arguments de leurs sites favoris à regarder vos liens. Tous plus bidons les uns que les autres dès qu’on se renseigne un peu. Destinés à semer confusions et divisions.Qu’est-ce ce qui vous gêne, que les gens se rendent compte que vous tentez de les inciter à voter contre leurs intérêts et que la suprême duperie que vous portez avec vos camarades, c’est de protéger le secret le moins bien caché pour les amateurs de prétendus secrets que vous êtes, les extrêmes-droites ont toujours contribué à maintenir ou installer le capitalisme le plus violent et intolérant. Difficile de ne pas s’en rendre compte. Cela vous dérange quand on en parle ? Je reconnais que votre posture est inconfortable mais enfin c’est celle que vous partagez avec vos copains et copines.

Le véritable adversaire de Macron ou de ses avatars c’est le mouvement social qui traverse toutes les couches de la société, aspirant à plus de démocratie, de responsabilités pour les citoyens dans la vie politique, de plus de sens des responsabilités et transparence chez les élus et dirigeants, de plus d’engagements réels dans des politiques publiques dépassant le cadre temporel des mandatures et des carrières personnelles, de plus de justice sociale. Une mise à plat dans une large participation citoyenne de nos institutions est attendue depuis un moment déjà. Et la NUPES dans sa dynamique est à la fois une partie de la réponse politique et le vecteur permettant de la développer et mettre en œuvre. Et c’est bien entendu cela que ses adversaires qui disposent maintenant du contrôle de l’essentiel des médias ainsi que du pouvoir politique sur le service public de l’information tentent de prendre de vitesse. A l’aide d’une chape d’informations calibrées et choisies valorisant pour l’essentiel les analyses et solutions du libéralisme économique en caricaturant ou en occultant la cohérence et faisabilité de solutions différentes. En réglementant sans répit de façon autoritaire la vie économique et sociale en accentuant la précarité du travail et renforçant toujours les droits des possédants les plus puissants. En se préparant au cas où, à jouer la déstabilisation du pays et la carte d’une coalition droite extrême-droite. Dans le prolongement des méthodes inaugurées par l’attelage Bolloré Zemmour avec les moyens que l’on connaît en termes de médias.