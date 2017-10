Violences sexuelles, le grand coup de pied dans la porcherie

« Les agressions sexuelles consistent en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise (art. 222-22, code pénal) : il s'agit donc de tout acte de nature sexuelle, non consenti. » Wikipédia

Après Dominique Strauss-Kahn voici Harvey Weinstein, l’un des plus grands ponte du cinéma hollywoodien, qui se retrouve empêtré dans un scandale sexuel dont il n’est pas prêt de sortir. Bien sûr, il eut été préférable que cela n’ait jamais eu lieu mais cela aura au moins permis de mettre en lumière ce secret de polichinelle qu’est le harcèlement sexuel tout en faisant descendre de son piédestal un homme qui paraissait jusque-là : intouchable. Toutes les formes de harcèlement ont la même mécanique : un être fort soumet un être faible, et répondent à un même besoin : dominer. Les harceleurs sont souvent des pervers narcissiques, certains dominent par le harcèlement moral obligeant leur victime à les craindre, les obligeants ainsi à prendre des précautions mais surtout ils squattent littéralement leurs esprits ce qui leur confère un sentiment de puissance. D’autres vont jusqu’à la violence physique ce qui est une contrainte par la force qui peut aller jusqu’à la mise en esclavage total de la victime et aura causé la mort de 123 femmes en 2016 rien que dans le cadre conjugal. Le pervers sexuel lui n’est rien de plus rien de moins qu’un pervers narcissique qui prend son pied en soumettant sexuellement ses victimes. Les cas de harcèlements sexuels concernent beaucoup de personnes jouissant d’une position sociale assez haute et évidemment plus ils sont riches et plus le sentiment d’impunité qui les accompagne est grand.

Ceci-dit qu’elle est l’ampleur réelle du phénomène et qu’est-ce qui est fait concrètement pour l’éradiquer ? Je garde mes précautions mais depuis peu les révélations vont bon train et de grands noms sont mis en cause. Le hashtag « balancetonporc » fait un carnage et la presse fait ses choux gras, ce n’est pas tous les jours que l’on peut s’attaquer à l’élite du show-business ! Concrètement, il suffit de regarder certains chiffres pour se rendre compte de la banalisation du problème tant les victimes sont nombreuses. Les chiffres diffèrent légèrement selon les sites mais il semble qu’il n’y ait pas moins de 80 000 victimes de viol chaque année et pas moins de 600 000 victimes de violences sexuelles, n’oublions pas que certains sont malheureusement victimes de viols réguliers. Ajoutons que 94 % des agresseurs sont connus de leurs victimes, et n’oublions pas surtout que 80 % des victimes sont mineures au moment des faits, dont au moins la moitié est âgés de moins de 11 ans. Bref, la situation est dramatique. Les femmes sont bien évidemment les principales victimes des violences sexuelles mais les hommes aussi sont victimes de viol, pour la plupart avant l’âge adulte ce qui est très difficilement avouable dans notre société.

Comment peut-on atteindre un tel niveau de criminalité sexuelle dans un état de droit ?

Omerta, justice laxiste, moyens insuffisants et inadaptés, on voudrait favoriser « les porcs » que l’on ne s’y prendrait pas autrement. Il semble clair que les moyens mis en place pour éradiquer le problème sont très insuffisants mais ce qui pose le plus de problèmes c’est sans conteste le silence qui entoure généralement les cas d’agressions sexuelles. Sans tomber dans le féminisme, ce n’est pas le sujet, il est clair que les femmes ne jouissent pas de la même protection que leurs collègues masculins et ce parce qu’elles sont d’une part : généralement défavorisées physiquement face à leur agresseur, tout comme les enfants, et d’autre part parce qu’elles sont victimes de leur statut social. Si l’on fait le décompte des siècles, bien plus de femmes ont vécu et vivent encore : esclaves des hommes que toutes autres catégories d’êtres humains, qu’ils fussent classés par âges, par origine sociale ou par couleur. La libération des femmes n’est que très récente, y compris dans les pays soi-disant démocratiques et l’égalité semble être un horizon encore très lointain. Que ce soit en politique, dans le monde de l’entreprise ou même dans le sport, il est clair que rien n’est fait pour aider les femmes à s’imposer en leader et en France nous sommes vraiment en retard, aussi les efforts consentis jusqu’alors se sont montré très insuffisants. L’image de la secrétaire hébétée ou de l’assistante prête à tout pour gravir les échelons reste tenace. Dans le domaine privé le machisme est toujours très présent et il n’est pas rare qu’au sein des familles les femmes soient victimes d’un père, d’un mari dominateur voire tyrannique et dans ce cas il est bien rare de trouver qui que soit pour s’interposer. Les gens se cachent et les proches n’osent que très rarement intervenir. Les raisons sont multiples et sujettes à débat mais ces comportements restent tout de même indissociables d’une forme de lâcheté. Nous avons tous un lâche qui sommeille en nous.

Mais que fait la police ?

Et bien pas grand-chose il faut bien le dire ! Il est vrai que peu de femmes portent plainte à peine 16 % dans le meilleur des cas mais il est bon de se demander : pourquoi ? J’ai moi-même accompagné une ex-compagne pour déposer une main courante afin de mettre un terme au harcèlement qu’elle subissait de la part d’un de mes prédécesseurs. Ce type était diagnostiqué schizophrène et potentiellement dangereux. À l’arrivée nous avons été reçus par un flic qui sentait moitié l’alcool et qui nous a gentiment expliqué qu’on pouvait aller se faire dorer parce que son cas n’était pas : « suffisant grave » pour être pris en compte. Et ce scénario n’est pas un cas unique mais bien la normalité ! Dans ces conditions il est facile d’imaginer à quel point l’impunité fait rage. Il faut savoir que la majorité des victimes dénonçant des faits d’agressions sexuelles dans le cadre du travail « perdent leur travail » !

Un autre cas intéressant vu à la télévision où était interviewée une femme dont l’ex-compagnon après des années de violence en tous genres avait fini par abattre son père à coup de fusil, massacré sa mère à coup de crosse de fusil pour finir par lui tirer dessus alors qu’elle tenait leur bébé dans les bras… Ce coup-ci le fusil s’était enrayé. Cet homme a écopé de 20 ans de prison et après 4 années d’incarcération il lui a promis qu’il ne l’oublierait pas. Or cet homme après 12 ans derrière les barreaux me semble-t-il, s’apprêtait à sortir. Nous ne pouvons pas imaginer la peur, la terreur, que peuvent aujourd’hui ressentir ces deux femmes. Qui va les protéger ? Que faire face à un tel monstre ?

Et c’est là qu’intervient la seconde face du problème : d’où ce dégénéré sort de taule ? Est-ce que ça nous viendrait à l’esprit de lâcher un ours dans la rue ? L’État a le devoir de nous protéger, de les protéger. Je suis et je reste contre la peine de mort mais il est clair qu’au-delà du principe de punition il doit y avoir un devoir de protection. Quand un homme atteint un tel degré de violence il représente à jamais un danger trop grand et doit absolument rester hors d’état de nuire. C’est le bon sens. Non seulement la quasi-totalité des violences sexuelles passent sous silence mais nous savons bien que les peines maximales sont rarement infligées et jamais appliquées. Les peines sont trop faibles, trop rares, trop discrètes, il n’y a rien de dissuasif dans notre arsenal judiciaire.

Et que fait le gouvernement ?

Et bien pour ainsi dire : queue dal ! La situation est inacceptable et les mesures préconisées par Marlène Schiappa font office de pansement sur une fracture ouverte ! Trois mesurettes : définir le harcèlement de rue, bon soit, rallonger le délai de prescription à 30 ans au lieu 20 aujourd’hui, d’accord et enfin définir un âge de consentement légal…et c’est tout.

Sincèrement là on a un vrai problème : je rappelle pour mémoire qu’un homme de 28 ans a été jugé pour « atteinte sexuelle sur mineur », les faits de viols n’ayant pas été retenus le tribunal estimant que la fillette de 11 ans, qui a subi deux relations dans un escalier, était consentante ! Là je vous le dis, d’abord je vomis ensuite je finis d’écrire.

D’où une gamine de 11 ans peut être reconnue comme consentante !? Avec ce fait nous avons un bel exemple de la stupidité qui règne au sein de nos administrations, en sachant que l’âge légal prévu dans le projet de loi est de 15 ans mais pourrait être finalisé à 13 ans ! Pour moi cela revient à autoriser les pédophiles à passer à l’action, cela ne fera qu’aggraver le problème. Combien de juges, de flics ou de politicards n’ont aucun intérêt à voir la situation évoluer ? Les « porcs » sont partout et selon moi s’il y a si peu de choses qui sont faites pour enrayer le problème c’est parce que les femmes n’ont pas assez de pouvoir pour changer les choses en profondeur, ou alors elles sont douteuses comme peut l’être notre actuelle secrétaire d’État chargée de l’égalité homme-femme. Ensuite je pense qu’il y a en haut lieu un certain nombre de personnalités (cela n’inclut pas tout le monde que les choses soient claires) faisant preuve d’un certain machisme et d’un appétit pour la domination, qui ne doivent pas se priver pour empêcher toute action allant dans le sens des victimes. Cet avis est personnel mais dans tous les cas les résultats et les faits son là, les agressions sexuelles ne sont que très peu portées en justice, 70 % d’entre elles sont classées sans suite pour d’obscures raisons et les pervers sexuels continus de sévir en faisant des ravages car au-delà de l’agression en elle-même il y a bien sûr les séquelles. Le souvenir à vie, la honte, la peur, le désespoir, parfois les séquelles sont physiques. Et que dire de la solitude face au silence de ceux qui savent mais ne font rien, devant ce mur qu’est la justice ?

Mais alors que faire ?

Un tas de choses essentielles et sans lesquelles, toute évolution ne sera que mineure et sans intérêt. Déjà il faut refondre entièrement les règles de justice en punissant réellement et sévèrement les agresseurs et la justice se doit de traiter « l’ensemble des cas d’agression sexuelle », les faits mineurs et sans importance n’existe que dans la tête des juges ! Mais cela ne peut être efficace qu’avec une prise en charge totale des victimes aussi bien en matière de reconstruction que de protection. Le laxisme pseudo humaniste de la justice est dangereux, peu importe les droits individuels un criminel sexuel doit être surveillé à vie, voire même enfermé selon les cas. Les mineurs doivent à tout prix être protégés et aucun consentement ne doit être retenu dans le cas d’une relation entre un adulte et un mineur car dans le meilleur des cas elle est le fruit d’un abus de faiblesse. (En estimant une certaine souplesse de deux ou trois ans car entre deux adolescents de 19 et 17 ans il est clair que le cas est différent). Des centres d’urgences suffisants doivent être à disposition des victimes et des moyens doivent être alloués notamment pour les mères de famille souvent prisonnières de conditions précaires. Les victimes doivent être d’autant plus protégées qu’elles sont fragiles.

Ensuite il faudrait aussi mettre plus l’accent sur l’information, utiliser enfin la propagande à des fins heureuses et ce dès le plus jeune âge. L’école qui a vocation à éduquer doit aborder ces problèmes dans son programme, l’État doit mettre des moyens publicitaires et autres pour informer sur le sujet. Comment lutter, à qui s’adresser en tant que victime mais aussi en tant que témoin ? Tellement de gens ne savent pas comment agir. Il faudrait aussi apprendre à détecter les signes, chacun peut changer les choses à condition d’ouvrir les yeux. Certaines victimes le sont des années durant, la preuve est faite que l’omerta règne en maitre dans nos maisons et dans nos entreprises. Pour Weinstein tout le monde savait, personne n’a bougé mais ce n’est là que le sommet de l’iceberg.

Il y a aussi le problème de la récidive, la prise en charge des agresseurs est nulle quant à celle des possibles agresseurs elle est carrément inexistante. Tu mets un malade mental en taule et tu en ressors un fou furieux ! La prise en charge des criminels sexuels après leur condamnation ne rime strictement à rien, il n’y a aucun suivi. Ils sont relâchés dans la nature tel quel, il n’y a plus qu’à attendre que ça recommence. Il faut un suivi efficace pendant et après l’incarcération et une surveillance accrue pour les violeurs.

« Et comment tu finances tout ça ? »

« J’en ai rien à cirer, il faut le faire c’est tout. »

« Et les circonstances atténuantes t’en fait quoi ? »

Est-on moins victime quand on porte une jupe et des talons ?

En ce qui me concerne il n’y a pas de débat, un agresseur est toujours le seul fautif, une victime est une victime. Ni le fait d’avoir eu une enfance difficile, ni le fait d’avoir soi-même été victime d’agressions sexuelles ne sont des excuses. Les traumatismes infligés sont d’ordre criminel et si toutes les victimes ou encore tous ceux qui ont vécu une enfance difficile devaient se mettre à violer nous n’en sortirions pas. Il n’y a pas d’excuses, chacun est en droit de disposer de son corps comme bon lui semble et le fait qu’une femme se présente publiquement en affichant sa beauté n’autorise personne à en abuser contre son gré. « Elle la bien méritée » : est une expression qui aggrave considérablement le traumatisme des victimes. Rien, absolument rien ne justifie ce type d’agression. Il n’y a pas de circonstance atténuante ou alors ils sont détraqués et là il faut les tenir éloignés dans un centre adapté.

Et demain ?

Dans certaines régions du monde, des jeunes femmes ont été condamnée à être violé publiquement. En France comme je l’ai expliqué plus haut, les projets ne semblent pas être de caractère à régler quoi que ce soit. La place de la femme dans le monde et son image, y compris dans les pays les plus développés, reste trop marginale. La protection infantile se résume à peau de chagrin. À mon sens, ce qui se passe avec « #balancetonporc » reste l’un des meilleurs moyens de faire avancer les choses. Pour en sortir il va falloir faire en sorte que les victimes puissent sortir plus facilement du silence. Le problème est complexe et comme pour tout problème complexe il n’y a pas de solution simple. Il faut multiplier les actions, libérer la parole mais cela ne suffira pas car le harcèlement sexuel et n’est qu’un symptôme parmi d’autres d’une société malade qui favorise les puissants, délaisse sa jeunesse et livre les plus faibles d’entre nous à leur destin et aux plus dangereux prédateurs.

Attention tout de même au revers de la médaille

Un petit bémol tout de même car en ce moment les affaires se multiplient et les têtes tombent mais, soyons prudents : rien n’est plus affligeant pour un homme innocent que d’être accusé d’agressions sexuelles et encore plus de pédophilie. La justice doit se pencher sur toutes les affaires mais doit aussi bien sûr prendre garde aux abus car une vie peut être détruite sur la base de simples accusations. Aussi les cas de diffamations ne doivent pas être pris à la légère et être sévèrement punis.

Pour conclure je dirais que je connais plusieurs personnes ayant subi des agressions plus ou moins graves et cela est toujours un événement marquant et traumatisant. Ce n’est pas demain que nous nous débarrasserons de ce fléau pas plus que de la criminalité en général mais pour autant il n’est pas humainement possible de ne rien faire. Dans tous les cas il ne faut plus se taire.

« Cet article est dédié aux victimes avec une pensée pour les futurs jambons qui sont innocents dans cette histoire. » C.H.

Visitez la chaine et le blog :

https://www.youtube.com/channel/UCKpctdrmDm3ZkCzveO5v3nw

http://chroniques-humaines.over-blog.com/

Quelques sources :

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/18/les-violences-sexuelles-touchent-plusieurs-millions-de-femmes-en-france_5202391_4355770.html

http://www.liberation.fr/france/2017/10/24/violences-sexuelles-la-justice-participe-a-la-loi-du-silence_1605103

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/reperes-statistiques-79/

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-chiffres-de-reference-sur-les.html

http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/01/violences-sexuelles-victimes-mineurs-agresseurs-proches-enquete-unicef_n_6751902.html

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-viol_1784600.html

http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_agressions_sexuelles.pdf

http://wanted-pedo.com/videos/video/les-violences-sexuelles-sur-mineurs-en-10-chiffres-cles/