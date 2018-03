Violente offensive contre « Le Média »

On assiste depuis un certain temps à une offensive assez trouble contre le journal numérique « Le Média » dont l’objectif était et reste de donner un éclairage de l’actualité marqué à gauche. Après un mois d’existence, l’offensive est lancée.

Tirant d’abord prétexte du cas d’Aude Rossigneux remerciée, dont les débuts laborieux ne correspondaient pas aux attentes de ceux qui l’avaient mise en place et qui aurait étalé au grand jour ses divergences d’interprétation du mandat qui lui avait été donné et qui n’était pas, semble-t-il, inconditionnel, les belles âmes promptes à réclamer la purge dans d’autre médias se récrièrent devant le sort réservé à leur consœur.

Je n’ai pas d’autre avis sur la question sinon que les querelles de famille ne devraient pas s’étaler dans la rue.

Tirant ensuite prétexte d’un témoignage fort peu dans l’air d’un temps fort influencé par un matraquage systématique de l’opinion ( qui fait, il est vrai, écho au matraquage sous les bombes de la région de la Ghouta tenue par des groupes islamiques opposés au régime de Bachar Al Assad ) et qui mettait au même niveau de vilenies le régime et les insurgés, certains ont cru nécessaire non pas de contester par une intervention structurée mais de se dissocier de l’expérience.

Ils sont nombreux à gauche ceux qui, sans soutenir le moins du monde le régime oppressif d’Assad, considère cependant son maintien à la tête du pays comme un moindre mal devant la régression que signifierait en terme de droits tout courts une victoire des forces obscurantistes soutenues par ce que le monde fait de pire en matière d’infantilisation de ses citoyens et surtout de ses citoyennes, l’Arabie saoudite.

Ce partenaire de premier plan pour toutes les industries de l’armement des pays dits démocratiques dont la France ( qui pousse la cuistrerie pholosophique jusqu’à armer les bras des tyrans et à détourner le regard de l’usage qui est fait de son armement ) intervient au Yémen où donc le pays le plus riche du monde et aussi un des plus arriérés essaie d’écraser sans grand succès d’ailleurs, ce qui en dit long sur la motivation des acteurs, les gueux en guenilles du pays le plus pauvre de la planète.

Dès le départ, Le Média s’est présenté comme un espace ouvert à toutes les sensibilités de gauche mais apparemment certains, comme Noël Mamère ou Aurélie Filipetti préfèrent continuer à puiser leurs informations dans les canaux plus traditionnels où la propagande anti-Assad n’hésite pas à solliciter les faits comme le passé nous l’a maintes fois démontré.

Je ne sais et d'ailleurs personne en le sait vraiment si est fondé le point de vue de Mr Claude El Khal qui a eu l’outrecuidance de renvoyer dos à dos en matière de cruauté guerrière la Syrie légale et les insurgés qui tiennent sous leur coupe la population de la Ghouta.

Il y a là matière à discussion et chacun aura son avis qui ne sera pas nécessairement celui de son voisin mais est dans tous les cas influencé par son idéologie qui lui fait retenir certaines choses et occulter certaines autres.

Ainsi guère de monde ne s’est soucié du déluge de bombes censé libérer Raqqa ou Mossoul de l’emprise de l’état islamique et des souffrances des populations locales qui, après avoir souffert les rigueurs de Daech, affrontaient le feu de leurs libérateurs.

Comme personne ne semble se soucier de l’agression turque contre les Kurdes d’Afrine qui, après avoir été encensés ( et même soutenus par des aides en armement ) par les Occidentaux pour leur vaillance contre les fanatiques de Daech sont laissés bien seuls pour faire face à l’armée turque pour qui le moindre soupçon d’autonomie kurde est un raison suffisante et même nécessaire d’intervenir.

On peut au moins trouver de la cohérence historique dans la position turque, une cohérence qui fait bien défaut du côté des soutiens des opposants de Bachar Al Assad qui, après avoir salué le bon travail que faisaient les groupes islamiques armés par leurs soins, les ont ensuite copieusement bombardés en soutenant les forces de résistance kurdes qu’ils abandonnent aujourd’hui et qui en sont réduites à quémander le soutien de Bachar dont elles voulaient d’affranchir.

Ce sont toujours ces œillères qui encombrent la vision de la presse officielle et malheureusement aussi celle de ceux qui semblaient vouloir s’en distancer mais retombent bien vite dans le conformisme qui les garde bien au chaud et qui, n’ayant pas encore compris que leur avenir est derrière eux, ont des difficultés à admettre qu’il n’est guère utile pour la cause qu’ils prétendent défendre de gueuler avec les veaux.

On peut se demander si d'aucuns qui ont soutenu la démarche ne feignaient pas leur intérêt et n’étaient pas dans le calcul pour prendre à la première occasion la porte de sortie à seule fin de saboter l’expérience.

Noël Mamère a été invité par Le Média à exprimer son point de vue et à venir débattre avec Mr El Khal : il se grandirait à accepter l’invitation.

Les autres désistements sont sans grande portée journalistique : ces personnes avaient l’occasion de s’exprimer dans un cadre indépendant des grands intérêts oligarchiques et/ou institutionnels ( on remarquera le silence de la Gauche Insoumise qui était censée d’après le mauvaises langues diriger en sous-main la démarche pour soigner ses intérêts ).

Souhaitons à Le Média de résister à la déferlante de haine qui rejoint aussi celle qui attaque les Insoumis contre qui tout le monde politico-médiatique se ligue en excipant des sujets les plus futiles et tout cela pour contraindre la seule opposition qui vaille, celle des idées, contre le consensus mou qui est en train de façonner la France en petite nièce des USA.