Viols à géométrie variable. De Dard Malin à Rat Manant ?

Les nomminations de Darmanin et Dupond-Moretti à deux postes clés du pouvoir régalien, Police, Justice, sont le signe d'une décomposition avancée du Pouvoir macronien : démagogie rampante de bas étage machisme primal Exécutants primaires à deux postes régaliens essentiels pour soumettre le Peuple.

Foin des jeux de mot !

La Fontaine l'a déjà si bien fait. Selon que vous serez puissant ou misérable...

...Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Malheureusement, le défunt Adama Traoré n'a pas eu le loisir de méditer cette sentence du célèbre fabuliste.

L'Islamologue Tarik Ramadan, par contre, a eu, lui, de longs mois de détention préventive pour ressasser toutes les subtilités de la langue et de la Justice au Pays de La Fontaine. Après une première plainte pour viol et des faits mal établis il a vécu une sorte de procès médiatique se substituant à une relative carence de la justice en place et à une multiplication des plaignantes déclarées. L'instruction est toujours en cours, mais la détention provisoire a été levée en appel.

Tant et si bien que Me Emmanuel Marsigny avocat de Tariq Ramadan dénonce dans l'affaire un « manque d’objectivité et une différence de traitement » par rapport à d'autres personnes mises en examen pour viol mais qui n'ont pas fait de détention provisoire, comme Georges Tron, ancien ministre.

Il est vrai que Mr Tron avait pour défenseur un certain Eric Dupond dit Moretti devenu depuis Garde des Sots et qu'il s'agissait de viols présumés assortis d'un certain fétichisme du massage des pieds féminins. Enfin chacun est libre de prendre son pied comme il le sent pourvu que ce ne soit pas au détriment de celui d'autrui.

S'il est vrai que la géométrie organique du viol ne connait guère que deux entrées, sa géométrie judiciaire semble vraiment liée à la tête du client.

Pour le tout nouveau Ministre de l'Intérieur, Darmanin, les deux plaintes pour viol qui l'ont un instant contrarié entre 2009 et 2018 avaient abouti à un non lieu en 2018

L'affaire a été relancée en cassation le 9 juin 2020.

Maître Élodie Tuaillon-Hibon, avocate de la plaignante, s’est interrogée sur la suite de la procédure. “Nous nous demandons comment ça va se passer lorsque le premier flic de France [sera] interrogé dans le bureau d’un magistrat instructeur alors qu’il est en exercice”, a-t-elle réagi à la radio sur Europe 1. “On ne peut pas s’empêcher de [...] se demander qu’est-ce qui, aujourd’hui, nous garantit et garantit à notre cliente que les investigations qui doivent être reprises vont se dérouler sans aucune pression, d’aucune sorte, de la part de l’exécutif”.

Les faits dénoncés remontent à 2009. À l'époque, Sophie Patterson-Spatz dit avoir demandé de l'aide à Gérald Darmanin qui était alors élu de Tourcoing et conseiller aux affaires juridiques à l'UMP. Cette femme, âgée de 36 ans à l'époque des faits, avait déclaré avoir eu une relation sexuelle sur invite pressante du futur ministre.

L'autre plainte pour abus de faiblesse avait été portée par une jeune femme -Sarah-qui s'était adressé au maire de Tourcoing pour une demande de logement en 2015-2016. Elle s'était senti "obligée d'avoir des relations sexuelles" avec le maire afin de faire avancer son dossier. Cette plainte a également été rejetée en 2018 et n'a fait l'objet d'aucune procédure d'appel.

A défaut de pouvoir juger sur le fond judiciaire de ces deux affaires il nous est permis et donc légitime de pouvoir apprécier la conception toute particulière de ce monsieur darmanin sur la proximité physique entre l'élu et l'électrice. L'effet d'aubaine sexuel de l'élu au détriment de jeunes femmes en difficulté morale et sociale est assimilable à une forfaiture morale et ne saurait être toléré au pays de la Déclaration Universelle des droits Humains.

Mais il n'y a rien à espérer du côté du nouveau ministre de la justice Dupond (avec un d comme darmanin) qui déclarait il y a peu à propos de "#Balance ton porc" :

" Mais il y a aussi des femmes que le pouvoir fait bander. La starlette qui va voir un producteur célèbre et lui dit ‘je veux devenir une star’, et l’autre lui répond ‘d’accord, mais tu couches’. Si elle couche, ce n’est pas un viol, c’est une promotion canapé. "

Avec ces tristes sires, joyeux drilles, on peut s'attendre au pire et pourquoi pas à des formes modernes d'un nouveau droit de cuissage par consentement.