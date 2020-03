Visite de Trump en Inde : résultats et implications

Malgré ce que l'on sait traditionnellement de la profondeur du partenariat stratégique et du réseau croissant d'intérêts économiques entre l'Inde et les États-Unis, le grand accueil officiel que le président américain Donald Trump a reçu à New Delhi a été remarquable, et ce n'est pas parce que c'est une visite officielle de sa part à l’approche de la fin de son premier mandat présidentiel, et non parce que l'accueil indien est venu sur les traces des précédentes visites d'anciens présidents américains qui ont visité l'Inde, et qui ont reçu un accueil chaleureux, à commencer par Dwight Eisenhower, le premier président américain à visiter l'Inde en 1959. Un simple examen de ces visites indique que l'accueil chaleureux qu’a rencontré le président américain a dépassé tout ce qui précède, et que la manière avenante du Premier ministre indien Narendra Modi quant à son accueil au président Trump a devancé celles de ses prédécesseurs indiens pour ce qui est de l’accueil des présidents américains.

En effet, les traditions d'accueil indiennes jouent un rôle dans ces visites importantes. L'étreinte non protocolaire avec laquelle Modi a reçu son invité américain rappelle à beaucoup ce que l'ancien Premier ministre indien Jawaharlal Nehru a déclaré, ce qui a été cité par les reportages, dans ses adieux à son invité américain Eisenhower, « Il est parti et a emmené avec lui un morceau de notre cœur. » D'autre part, l'empressement américain à renforcer le partenariat avec l'Inde est un enjeu important pour renforcer la coopération et la poursuite de l'alliance avec une grande puissance régionale émergente à l'échelle mondiale pour maintenir la transformation de la politique étrangère indienne depuis l'abandon du « non-alignement » et la transition de l'alliance avec l'ancienne Union soviétique.

Par conséquent, Trump peut avoir voulu placer une empreinte différente de celles de ses prédécesseurs républicains sur le chemin des relations avec l'Inde, que ni Reagan ni George Bush n'avaient visité, et corriger la mémoire politique de New Delhi qui détient des présidents démocrates comme Bill Clinton des positions historiques au cours desquelles ce dernier a réussi à corriger l’orientation des relations entre les deux pays après les sanctions que les États-Unis ont imposées à New Delhi après avoir effectué ses essais nucléaires en 1999, reprenant le chemin des présidents républicains dont le nom était lié aux relations américano-indiennes, à la tête desquels Dwight Eisenhower et George W. Bush, établissant l'idée que la « chimie personnelle » joue un rôle de premier plan dans la consolidation des relations entre les deux grandes puissances, car l'actuel Premier ministre indien Modi est réputé avoir renforcé les relations de son pays avec l'ancien président américain Barack Obama lorsqu'il l'a invité en tant qu'invité d'honneur clé pour assister aux célébrations du Jour de la République en 2015, puis en poursuivant la même approche avec l'actuel président américain Donald Trump, qui lors de sa dernière visite qui a duré deux jours, a eu honneur à une réception exceptionnelle, où il a participé à un rallye organisé dans le plus grand stade de cricket du monde et qui a été inauguré à l'occasion de la visite de la ville d’Ahmedabad avec la participation de plus de cent mille personnes, sous le nom de « Namaste Trump » (salut Trump) en réponse à un festival similaire organisé par le président américain au Premier ministre indien à Houston, au Texas en septembre dernier, et qui portait le nom « Modi Haoda » (« Hommage à Modi », dans le dialecte local)

La vérité est que les deux pays, les États-Unis et l'Inde, ont besoin l’un de l'autre au niveau de plusieurs dossiers et questions stratégiques. L'Inde a besoin d'un fort soutien américain pour faire face aux organisations extrémistes, et pour faire pression sur le Pakistan afin de freiner les militants au Cachemire, tandis que les États-Unis ont besoin d'une coopération stratégique avec l'Inde face à la montée en puissance stratégique accélérée de la Chine, et ce que les Etats-Unis considèrent comme des pratiques négatives en mer de Chine méridionale.

Les preuves indiquent que la visite de Trump n'a pas beaucoup porté sur la politique et n'a pas pris de position significative à cet égard. Elle était plutôt centrée sur l'habitude de Trump de « conclure des accords », et il suffit que le président Trump ait déclaré avant la visite, « Nous ne recevons pas de bons traitements de la part de l'Inde, mais il est heureux que j'aie beaucoup d’estime pour le Premier ministre Modi. » faisant allusion à la politique protectionniste de Modi, qui est similaire à la politique du président Trump. Par conséquent, l'accent pendant la visite a été mis sur les contrats et les accords, car Washington demeure mécontent de l'achat par l'Inde du système de missile russe S-400 en 2018 et non de son homologue américain « Patriote ». Mais des indications confirment que les étreintes chaleureuses n’ont pas aidé à conclure d'importants accords commerciaux au cours de la visite comme cela était attendu de deux des plus grandes économies du monde, et l'affaire s'est limitée à un accord de défense allant jusqu'à trois milliards de dollars, et la visite s'est soldée par la promesse de lancer un partenariat stratégique mondial complet sans beaucoup de détails sur ses ingrédients et ses piliers. Les observateurs n’ont pas manqué de constater que les deux réunions officielles entreTrump et Modi n'ont pas réussi à mettre la touche finale à un accord commercial majeur qui renforcerait la position du président Trump lors des prochaines élections présidentielles, car le marché indien d’environ un milliard et 400 millions de personnes est en mesure d'attirer davantage de marchandises et d'industries américaines en échange de permettre aux produits et marchandises indiens au prix bas d’être une alternative ou un concurrent des marchandises et produits chinois, ce qui est un modèle pour établir des accords commerciaux et renforcer les intérêts stratégiques mutuels entre les pays comme vu par Trump, mais il semble que les conditions ne sont pas encore favorables pour atteindre cet objectif.

Quoi qu'il en soit, Trump n'est pas retourné à Washington les mains vides, mais il a reçu un accueil chaleureux du chef de la plus grande démocratie du monde, ainsi qu'un accueil populaire que le président américain et sa femme Melanie ont reçu, et cela était évident dans le discours de Trump quand il a dit « aux centaines de milliers de citoyens ordinaires qui se sont alignés dans les rues, en une merveilleuse démonstration de la culture et de la gentillesse indiennes, et aux 125 000 personnes présentes dans ce grand stade aujourd'hui, merci pour l’accueil incroyable. » Il a ajouté, « Vous avez fait un grand honneur au peuple américain. Moi, Melanie et ma famille nous souviendrons toujours de cette grande hospitalité. » Les messages de ce discours ne sont pas pour l'Inde seulement, mais principalement pour les américains et les groupes de pression pro-alliance avec l'Inde aux États-Unis.