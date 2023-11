Comment les personnes les plus riches du monde investissent-elles leur argent ?

Dorothy Neufeld, de Visual Capitalist, a créé le graphique ci-dessous pour montrer comment les personnes très fortunées (Ultra High Net Worth Individuals-UHNWI), c’est-à-dire les personnes dont la valeur nette est égale ou supérieure à 30 millions de dollars, y compris leur résidence principale, répartissent leur patrimoine sur la base des données du Rapport sur la richesse 2023 de Knight Frank.

Visualisez les investissements des ultra-riches.

Comment les ultra-riches investissent-ils ?

Nous indiquons ci-dessous où les UHNWI investissent leur fortune, sur la base d’une enquête mondiale menée auprès de plus de 500 gestionnaires de patrimoine, family offices et banquiers privés qui gèrent un total de 2 500 milliards de dollars d’actifs :

Rang Actif Proportion moyenne du patrimoine total 1 Maisons primaires et secondaires 32% 2 Actions 18% 3 Propriété commerciale 14% 4 Obligations 12% 5 Capital-investissement / Capital-risque 6% 6 Fonds pour l’immobilier commercial 5% 7 Fonds de placement immobilier commercial 3% 8 Investissement par passion (art, voitures, vin, etc.) 3% 9 L’or 2% 10 Actifs cryptographiques 1% 11 Autres 5%

Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que le total ne soit pas égal à 100.

Comme le montre le tableau ci-dessus, les résidences principales et secondaires représentent 32 % du patrimoine total, soit la part la plus importante de tous les actifs.

L’UHNWI moyen possède 3,7 résidences.

Les investissements en actions représentaient près de 20 % de la richesse des UHNWI, les Amériques ayant la plus grande part de richesse en actions (33 %), suivies de l’Europe (28 %) et de l’Asie (26 %).

Les investissements en capital-investissement et en capital-risque, qui comprennent les investissements dans des entreprises en phase de démarrage qui ne sont pas encore entrées en bourse, représentaient en moyenne 6 % du patrimoine total.

Un rapport distinct montre que l’investissement moyen dans une société de capital-investissement se situe entre 1,8 million et 6,9 millions de dollars pour les investisseurs UHNWI.

Investissements de luxe des ultra-riches

Les investissements passion, qui comprennent une gamme d’articles de luxe allant de l’art aux voitures de collection, représentent en moyenne 3 % de la richesse totale des ultra-riches.

En 2023, près de six UHNWI sur dix ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter des œuvres d’art.

susceptibles d’acheter en 2023 Moyenne mondiale L’art 59% Montres 46% Le vin 39% Voitures de collection 34% Bijoux 33% Sacs à main de luxe 20% Bouteilles de whisky rares 18% Mobilier 14% Diamants colorés 9% Pièces de monnaie 8%

Nombre de ces éléments conservent leur valeur au fil du temps.

En fait, la valeur de ces dix éléments a augmenté au cours de l’année 2022, malgré un environnement économique difficile qui a vu le S&P 500 chuter de plus de 19 %.

Le marché de l’art a vu ses prix augmenter de 29 % l’année dernière, soit la plus forte hausse parmi les articles de luxe.

Les voitures de luxe (25 %) et les montres (18 %) ont également connu certaines des plus fortes augmentations de prix.

La croissance de l’abondance Uber

En 2022, environ 579 000 personnes dans le monde disposaient d’un patrimoine supérieur à 30 millions de dollars.

C’est à New York, à Tokyo et à San Francisco, que l’on trouve le plus grand nombre d’individus ultra-riches dans le monde.

Au cours des cinq prochaines années, ce nombre devrait atteindre 744 000, soit une augmentation de 29 %.

Comme ces chiffres continuent de grimper, la demande de biens immobiliers de luxe, d’investissements en actions et d’articles de luxe augmentera probablement, compte tenu des modes d’investissement des personnes très fortunées illustrées aujourd’hui.

Source : Zero Hedge

https://geopolitique-profonde.com