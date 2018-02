L'infidélité a toujours existé : c'est Dom Juan qui en fait l'éloge dans la célèbre pièce de Molière, il vante les mérites de l'inconstance qui permet une forme de liberté, qui offre l'occasion de faire de nombreuses conquêtes... Avec beaucoup de talent, Molière fait parler son personnage en des termes poétiques et séduisants :

"Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres ; je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable ; et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement..."

L'infidélité n'en demeure pas moins une forme de trahison, pensent certains, et pourtant, voilà que l'infidélité est, désormais promue, encadrée, institutionnalisée grâce à des sites de rencontres spécialisées sur internet.

Des femmes et des hommes mariés peuvent se mettre en quête de nouveaux partenaires. Les rencontres sont, même, organisées dans nombre d'hôtels qui ouvrent leurs chambres pendant la journée...

Vive l'infidélité ! Elle semble même valorisée, pleine d'imprévus, de charmes.

L'infidélité est présentée, dans un reportage du journal de 20 heures sur France 2, comme une façon de mieux vivre en couple : c'est une respiration, une ouverture, une possibilité de ne pas s'enfermer dans un couple.

On peut, donc, désormais, choisir, sur un site, la femme ou l'homme infidèle qui nous convient.

On peut considérer que, dans les faits, l'infidélité a toujours existé mais, désormais, elle devient un véritable business, elle est arrangée, favorisée, même, par certains sites.

Il fallait bien que des commerçants s'emparent de ce créneau, de cette nouvelle opportunité, et apparemment ces sites de rencontres se multiplient et connaissent un certain succès...

Finalement, on en vient à favoriser le mensonge, la trahison : certains sites fournissent même des alibis aux amants infidèles, leur offrant une forme de tranquillité d'esprit...

On voit bien que nos sociétés ont tendance à inverser certaines valeurs : mentir, trahir, ce n'est pas grave, conquérir plusieurs partenaires, c'est possible et assez facile.

Tout devient monnayable, même l'infidélité : pourra-t-on, un jour, acheter l'amitié, la fidélité, le bonheur ?

Non, il semble que ces vraies valeurs-là ne sont pas monnayables, encore que tout est possible !

Des gens avides d'argent pourraient bien imaginer des sites consacrés à l'amitié, au bonheur... et même des sites pour rencontrer des gens attachés à la notion de fidélité !

