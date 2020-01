Vive la lenteur !

@rosemar

-C’est quand on a beaucoup de copies à corriger qu’on veut aller vite... on impose aux gens des cadences trop rapides...

-et les gens le font ....

_mais s ils ne le font pas il y en aura d autres qui le feront .

-donc on joue avec vous tous au presse citrons ; et vous tes les citrons

-ah oui mais si on n le fait pas in aura pas de travail et on pourra pas payer nos charges .

-ben restez esclaves ..que voulez vous que je vous dise

pour les copies . ben vous donnez aussi un rythme élevé aux elèves ...

ya les cours et apres ul y a tous les devoirs en rentrant . vous les habitué a faire du rendement .

mais y a t il de la qualité ?

est ce que les bases sont biens ancrées ? est ce que les élèves et vous même prenez du plaisir ?

etc ...

Vous voulez autre chose que ce que vous vivez , mais vous faites tout pour continuer sur la même lancée ; a un moment il faut s arreter et reflechir à comment faire pour avoir le même résultat en en faisant moins ou au rythme d équilibre ..

c est développer son intelligence ; son esprit créatif et sa pédagogie .

pour trouver de l energie il faut de l enthousiasme . l enthousiasme favorise la mémoire l imagination .etc ...

donc vous voyez que cela ne sert a rien de forcer ; c est totalement contre productif .

.