Vive la Pologne !

Une autre Europe vient de naître

La Pologne vient de provoquer la rupture du couple franco-allemand ! Ouf, il était temps… Le juridisme allemand ne s’imposera plus dans l’UE quoi qu’en pensent et disent les enfants naturels du couple Mitterrand-Delors qui a construit l’UE en utilisant la méthode de Kissinger qui a foiré partout : les petits pas ; et on peut rajouter pour Delors le grappillage qui vient de sa culture syndicale : il y a toujours quelque chose à gratter dans une réunion ; petit à petit on fait sa pelote ! Petit à petit on ira vers des lendemains européens qui chantent, comme l’ont pensé d’illustres ancêtres : mon œil ! Le stop and go ça ne marche plus, c’est file d’attente à tous les étages : les 27 ne sont d’accord sur rien, prisonniers des Traités ils attendent une fenêtre de tir pour lancer leurs missiles, ce que vient de faire la Pologne après le coup de semonce de la Cour de Karlsruhe qui a surpris tout le monde, y compris Angela n’en doutons pas.

Les promoteurs de l’UE ont eu des visions d’avenir (Attali ne manque jamais un éloge pour celles de Mitterrand qui a sans doute vu les résultats catastrophiques de ses décisions), visions d’avenir devant déboucher sur un fédéralisme dont ils auraient été les fondateurs (laissant une trace indélébile dans l’Histoire), en faisant litière des obstacles culturels, économiques, sociétaux, linguistiques et autres, que tout le monde subodorait… Seuls ont bénéficié de cette UE en construction les traducteurs de cette Babel moderne où dominait un ersatz d’anglais qui permettait toutes les interprétations des textes sacrés, les entreprises du BTP, les déménageurs et les crânes d’œuf qui s’y sont précipités pour servir le Moloch, ou plutôt se servir sur lui (rémunérations, carrières, carnet d’adresses and so on).

Et d’anticiper la venue de ce monde futur – la Fédé de l’UE –, comme Karl l’avait fait en son temps, en donnant à la gouvernance provisoire (Commission, Conseil des Chef d’Etat et de Gouvernement, Conseils de ceci et de cela) - qui par gravité (poids des populations) était destinée à être allemande (luthérienne, défenseur d’une morale hybridée de Droits de l’Homme) -, le pouvoir juridique sur les Etats. C’était le premier pas, une signature en bas de la page, ça ne demande pas beaucoup d’effort aux plénipotentiaires, et c’est dans la boîte ! Si l’on risque une métaphore les deux ou trois meneurs ont tenu le manche à balai du Commandant de bord de la forteresse volante alors que des hôtesses parfumées et cosmétiquées passaient le petits-plats aux citoyens pour les occuper pendant le voyage.

Attendre que le fédéralisme soit en place eût été une bonne idée dans cet océan administratif… Mais qu’a-t-on à faire des bonnes idées quand on construit un Empire ?!? Il fallait brûler les étapes pour prendre de vitesses les grincheux et les citoyens ; alors les Français ont fait la com avec pour base-line le "couple franco-allemand". Résultat d'étape en l'an de grâce 2021 : l’hubris français a permis à l’Allemagne de se refaire…

Dis autrement cette Europe qu’on ne supporte plus, n’est que le cheval de Troie de l’Allemagne pour imposer sa culture en utilisant le levier juridique ; et son économie en faisant les règles qui la confortent et celles qui abaissent les autres comme par exemple dans le nucléaire, l’aérien militaire, le transport, etc. Dans ce couple il y a un cocu, et c’est la France : mais comme tous les cocus elle ne le sait pas, ne voit rien : c’est le déni coupable de la Vème qui la conduit à la mort. Vive alors la VIème, où certains ont déjà mis leurs rêves : mais ce sera, n'en doutons pas, un cauchemar de plus tant l’accouchement sera difficile.

Pour finir une histoire européenne qui a commencé il y a 2.500 ans, merci à la Pologne de rompre les rangs, et de dire au Juges suprêmes de l’UE : ne vous occupez plus de nos affaires !

Ironie de l’histoire, c’est ce moment que choisit la Commission pour appeler les Balkans en renfort ! Va-t-on donner à l’Allemagne les vieux restes de l’Empire de Charles Quint (puis de l'Empire Ottoman) pour renforcer sa mise ?

Je voudrais être Anglais pour ne plus avoir de passeport Européen. Quoi qu’il en coûte le Brexit est un exemple à suivre. Garder l’euro et mettre le reste dans la poubelle de l’histoire, est-ce moins raisonnable que d’être sur le trend actuel, que de nourrir le gradient de l’abandon d’une souveraineté pour une chimère.

On peut faire l’Europe autrement, avec des pays de culture commune : France+Grande Bretagne+Italie+Espagne auxquels on peut ajouter un deuxième cercle avec Belgique+Irlande+Grèce+Portugal+Suisse & why not Pologne.

Polonais, tenez bon ! Refusez le plat de lentilles (qu'est-ce que 30md d'euros ?) pour garder votre dignité.