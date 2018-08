Vive le service public !

@Raymond75



D’ailleurs il y a un tas de pays bien plus étatistes que la France où les fonctionnaires ont beaucoup plus de comptes à rendre et sont loin d’être aussi protégés. Que faut-il en conclure ?

En France, le raisonnement (comme celui de l’auteur) est le suivant : On a besoin d’un bon service public pour la bonne marche du pays, donc par décret notre service public est forcément bon, par nature. Il y a des grèves et ça nous gène ? Alors ça prouve qu’un service public c’est utile... Donc la grève est justifiée. On peut tourner comme ça en boucle 10 fois sans en sortir. Coucou les multi-grévistes, on a compris que c’est utile, ce qu’on veut c’est que le service soit justement assuré. Comme ailleurs et sans se plaindre chaque mois. Mais ça c’est hors des capacités de compréhension d’un pousseur de jérémiades qui croit qu’il fait partie d’une catégorie défavorisée.