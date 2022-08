Vive les déserteurs, ces héros d’un monde futur plus serein !

Bonjour à vous chers internautes ! En ces périodes de conflits continuels qui durent depuis des décennies pour ne pas dire depuis des millénaires, on peut légitimement s’interroger sur la validité de toutes ces personnes qui sont fières d’avoir eu dans leurs familles des résistants de la première ou de la seconde guerre mondiale et qui font une belle décoration sur leurs références familiales de beaufs respectables et minables en oubliant tous les insoumis qui refusèrent de tuer leurs frères les humains et furent exécutés pour l’exemple de l’anti-patriotisme !

Excusez du peu, mais si on gratte un peu la situation, on a de quoi s’interroger sur la finalité de ce genre de résistance…

Parce qu’ils sont devenus vainqueurs, ils seraient plus fiables et plus humains que ceux qu’ils ont vaincus ! C'est à voir car toute guerre a ses horreurs des deux côtés… Non personnellement, je préfère l’exemple de ceux qui résistent à la stupidité des conflits guerriers… en désertant !

Préambule :

De la force et de la faiblesse :



« Ceux qui montrent leur force ne sont que des faibles ! »

Proverbe chinois.

•••

FICHEZ-NOUS LA PAIX ! NOUS ONT EST DESERTEUR !

En effet, L’art militaire enseigne :

De ne pas porter le premier coup,

dʹattendre.

De ne pas avancer même d’un pouce,

mais plutôt de reculer d’un pied.

Cela sʹappelle agir sans action,

gagner sans violence.

De cette façon, nous nʹavons aucun ennemi ;

ainsi, nous pouvons éviter de gaspiller de l’énergie.

Il nʹy a aucune affliction pire que de détester des ennemis !

La haine envers des ennemis est la voie menant à la perte du plus important : Le Tao !

Ainsi, ceux qui évitent les combats sont les vainqueurs.

(Source : 69e chapitre du Tao Te King de Lao T’seu, 600 av. J.-C., traduction de Vladimir Antonov, 2008.)

——————

Je me souviens qu’il y a un peu plus de 2 000 ans, donc 600 ans après Lao T’seu, un homme d’exception, pour ne pas dire un extra-terrestre, enseignait des concepts similaire, à savoir qu’il fallait « nous aimer les uns les autres (Jean, 13:34) et pardonner à son agresseur ! (Luc 23:34) » (Lire aussi : Du pouvoir de tuer et de pardonner… )

Visiblement on constate que nous sommes loin de ces recommandations de nos jours où tous les pouvoirs en place ne font que pousser les peuples les uns contre les autres pour assurer leur hégémonie illusoire ! Triste constat ! Et que si des citoyens ont le courage de dire non, on les brise et les élimine.

Triste monde !

[ Je fais ici une petite parenthèse sur les nationalismes planétaires :

Si beaucoup de peuples ont encore besoin de frontières pour progresser et s’élever spirituellement, il va de soi que le Christ s’adressait à tous les peuples de la terre lorsqu’il proclamait que tous les hommes sont frères sur terre. Il reprenait en cela l’enseignement des Pères du peuple des Hébreux que l’on retrouve dans la Torah.

On peut à juste titre regretter qu’encore de nos jours, les peuples n’en soient réduits qu’au stade des frontières comme on peu le constater dans tous ces nationalismes stériles. Leur gouvernants se servant de ces doctrines ridicules pour envoyer leurs enfants sur les champs de bataille alors qu’en aucune façon cela n’est justifiable devant Dieu.

Un jour viendra cependant où la progression de l’homme permettra de vivre sans frontière. Soyez en certain. Même si cela demandera encore plusieurs siècles vu que l’homme est vraiment stupide.

Et beaucoup auraient avantages à s’inspirer de ce message pour faire avancer l’humanité… Je note au passage, que les ultra orthodoxes juifs ne sont pas les moins courageux dans ce domaine quand ils rappellent certaines évidences des enseignements de leur religion (lire les liens 1 & 2 ).

Il est des devoirs d’insoumission qu’il serait bon de se rappeler pour que la conscience de l’individu s’accorde avec le chemin de l’Éternel. “Soyez des objecteurs de conscience, des insoumis et des déserteurs” vous y gagnerez… en humanité ! ]

Voici quelques exemples de courages contemporains et plus récents qui me reviennent en mémoire et que je vous partage :

• Si l’on se souvient de la guerre du Viêt Nam (1955 à 1975) où à partir de 11 décembre 1961 les USA débarquer dans cette guerre, Cassius Clay (un nom d’esclave à l’origine) célèbre champion de boxe de réputation mondiale, choisi en 1964, de changer de nom et de s’appeler Muhammad Ali l'insoumis et, à 22 ans, rejoint le mouvement contestataire Nation of Islam. "J'ai choisi l'islam car je ne pouvais pas entrer dans les églises de Blancs", dit le boxeur.

Il est en colère, en croisade, et toujours invaincu chez les poids-lourds. Imbattable, mais dérangeant, il va payer cher son insoumission. Il devient objecteur de conscience en 1966.

Le 28 avril 1967, il refuse son incorporation dans un centre de recrutement dans l’armée américaine pour aller faire la guerre au Vietnam.

En mars, 1967, un mois avant son entrée dans l'armée, Muhammad Ali expliqua pourquoi il ne s'engagerait pas dans un combat au Vietnam :

« Pourquoi devraient-ils me demander de mettre un uniforme et de me rendre à dix mille kilomètres de chez moi et de larguer des bombes et des balles sur les bruns au Vietnam alors que les soi-disant nègres de Louisville sont traités comme des chiens et privés de simples droits humains ?

Non, je ne vais pas à dix mille kilomètres de chez moi pour aider à l'assassinat et brûler une autre nation pauvre simplement pour continuer à dominer les maîtres des esclaves blancs des peuples les plus sombres du monde entier. C’est le jour où ces maux doivent cesser. On m'a prévenu que prendre une telle position mettrait en péril mon prestige et pourrait me faire perdre des millions de dollars, ce qui devrait rapporter à moi en tant que champion.

Mais je l'ai dit une fois et je le répéterai. Le véritable ennemi de mon peuple est ici. Je ne déshonorerai pas ma religion, mon peuple ou moi-même en devenant un outil pour asservir ceux qui se battent pour leur propre justice, liberté et égalité ...

Si je pensais que la guerre allait apporter la liberté et l'égalité à 22 millions de mon peuple, ils n'auraient pas à me recruter, je me joindrais demain. Mais je dois soit obéir aux lois du pays, soit aux lois d'Allah. Je n'ai rien à perdre en défendant mes convictions. Alors je vais en prison. Nous sommes en prison depuis quatre cents ans.

"Pourquoi irais-je tirer sur ce gens ? pourquoi irais-je tirer sur des pauvres gens qui ne m'ont rien fait ? Ils ne m'ont jamais appelé 'négro', (...) ils n'ont pas violé et tué ma mère et ma sœur... (...) mettez-moi en prison !", s'explique-t-il.

Le 8 mai, il passe en justice, écope de 10 000 dollars d’amende et de 5 ans de prison. Il perd sa licence de boxeur et son titre mondial... A 25 ans, privé de ring, cerné par des problèmes financiers, Ali se bat pour une cause qu’il considère comme juste.

Il traverse alors une période difficile, ses poings ne pouvant plus le faire vivre. Écarté des rings et du monde de la boxe, il se lance dans un autre combat, celui pour les droits civiques des minorités, l'égalité raciale et contre la guerre du Vietnam. Il survit grâce à des conférences auxquelles il participe et il est ainsi la première personnalité américaine à s'exprimer ouvertement contre la guerre du Vietnam.

Après quatre ans sans combattre où la prison lui a été épargnée pour ne pas en faire un martyre, son appel est reçu à la Cour Suprême américaine en 1971, alors que l'opinion publique américaine s'affirme de plus en plus contre la guerre du Vietnam. La Cour Suprême casse finalement sa sanction et Ali peut reprendre sa carrière.

Son engagement exemplaire a certainement eu un impact sur la mobilisation mondiale de l'opinion publique contre la guerre du Vietnam.

• Un autre exemple est à signaler parmi les déserteurs multiples et inconnus de ces conflits, comme ces déserteurs de la guerre d’Algérie qui refusèrent la torture et ces engagements plus que douteux. (Lire 1962-2012 : L’Algérie 50 ans après !)

et on aura plaisir à se rappeler la mémoire de Marcel André Mouloudji (16 September 1922 – 14 June 1994) avec sa fameuse chanson : Le Déserteur (écouter ici !) dont je vous remets le texte ci-après :



Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps.

Je viens de recevoir

Mes papiers militaires

Pour partir à la guerre

Avant mercredi soir.

Monsieur le Président

Je ne veux pas la faire,

Je ne suis pas sur terre

Pour tuer des pauvres gens.

C'est pas pour vous fâcher,

Il faut que je vous dise,

Ma décision est prise

Je m'en vais déserter.

Depuis que je suis né,

J'ai vu mourir mon père,

J'ai vu partir mes frères,

Et pleurer mes enfants.

Ma mère a tant souffert,

Elle est dedans sa tombe,

Et se moque des bombes,

Et se moque des vers.



Quand j'étais prisonnier,

On m'a volé ma femme,

On m'a volé mon âme,

Et tout mon cher passé.

Demain de bon matin,

Je fermerai ma porte

Au nez des années mortes,

J'irai sur les chemins.

Je mendierai ma vie

Sur les routes de France,

De Bretagne en Provence,

Et je dirai aux gens :

Refusez d'obéir !

Refusez de la faire !

N'allez pas à la guerre !

Refusez de partir !

S'il faut donner son sang,

Allez donner le vôtre,

Vous êtes bon apôtre,

Monsieur le Président.

Si vous me poursuivez,

Prévenez vos gendarmes

Que je n'aurai pas d'armes

Et qu'ils pourront tirer.

Marcel André Mouloudji.



• En Alsace, j’avais rencontré un jour la veuve d’un dentiste - qui soignait gratuitement les pauvres !- et qui avait refusé de faire le petit soldat pendant la seconde guerre mondiale et s’était caché pendant toute la durée du conflit dans une cabane des montagnes des Vosges. Ses amis le ravitaillait régulièrement. Il reprit ensuite son activité une fois le conflit terminé.

• Tout récemment, j’ai lu avec intérêt le refus de tous ces hommes Ukrainiens qui ont préféré fuir la guerre provoquée par la Russie du nationaliste dictateur à vie du Kremlin. Ils seraient plus de 6 500 à avoir tout laissé et matériellement tout perdu… (OLEG, 27 ANS : IL A REFUSÉ DE COMBATTRE ET FUI L'UKRAINE) (“Ce n’est pas ma guerre” : ces hommes ukrainiens qui refusent de se battre) (A la frontière roumaine, avec ces Ukrainiens qui ont décidé de ne pas se battre) et aussi tous ces hommes (et femmes !) Russes qui refusent cette logique de guerre (Guerre Ukraine - Russie : les soldats russes qui refusent de se battre). Ce qui est très courageux car ceux qui sont restés en Russie en dénonçant cette guerre stupide sont emprisonnés pour de très nombreuses années…

C’est pourquoi je préfère l’exemple de ces courageux déserteurs de la bêtise de ces conflits stériles, car ils donnent une autre dimension de la valeur de l’humain et augmentent le rayonnement de l’âme humaine pour un avenir plus serein. Même si, hélas, ils restent une minorité à œuvrer en ce sens pour le moment.

En fait, il ne faut pas avoir peur d’affirmer ses convictions même au péril de sa propre vie, si cela est conforme à votre conscience et à la volonté de Dieu et ne pas être otage de la peur provoquée par ces ignorants de l’humanité comme je l’écrivais :

••• Je ne suis l’otage de personne ! •••

Je suis mon propre otage !

Je ne suis l’otage de personne d'autre !

Les autres mènent leur vie

ou la détruise

ou détruisent nos vies,

mais cela ne fait pas de nous des otages.

Nous valons bien mieux que cela,

car nous sommes d'essence divine

et retournerons un jour au divin,

alors ce que peuvent nous faire

de pauvres inconscients…

On ne peut que les plaindre

de n'en être que là où ils en sont…

Pierre Sarramagnan-Souchier.

——————

Pages sur un sujet similaire :

1 - Un humaniste est-il voué à devenir un martyr en ces temps de folie meurtrière et guerrière ?

2 - Un acte de Foi : Pas d’armée, mais des prières pour l’Ukraine…

3 - Vers la paix : “Que dans tous les villages du monde, on entende les rires des enfants !”

——————

Rappel de mes articles parus sur le site Agoravox relatifs à la Religion :

1 - Course aux trésors : On recherche l’original de l’icône achéropite de la Ste Vierge attribuée à St Luc

10 aoû. 2022

2 - « Croyants de toutes religions : Ouvrez vos portes à votre prochain ! » 24 jui. 2022

3 - Après la présidentielle française de 2022 : Le Pape doit vomir les tièdes Gaulois ! 31 mai. 2022

4 - Les prédictions sont-elles immuables pour l’avenir des peuples et des individus ? 14 mai. 2022

5 - Dieu est-il hermaphrodite et le Christ était-il marié ? 13 mai. 2022

6 - La nombreuse famille de Jésus-Christ avec ses “frères et sœurs” 10 mai. 2022

7 - Les apparitions de la Sainte Vierge au Mexique et en Egypte 9 mai. 2022

8 - Flavius Josèphe déclare : « Christos, c’était lui » 29 avr. 2022

9 - Du pouvoir de tuer et de pardonner… 19 fév. 2018

10 - Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517 : Les révoltés du Paradis ! 28 oct. 2017

11 - Réflexion sur la justification de la lutte armée pour faire tomber l’apartheid… 23 déc. 2013

——————