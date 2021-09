Vive les primaires, les vraies ...

Toute expression de la volonté du peuple présuppose que le peuple soit honnêtement, sincèrement et entièrement informé.

Que ce soit des élections ou un référendum, si on nous ment, si on « exagère » ou si on joue sur le registre émotionnel plutôt que rationnel le vote s’en trouvera faussé.

Or, il est un fait indéniable que les politiques, les lobbies, les média nous mentent outrageusement, souvent, et déforment les faits, tout le temps.