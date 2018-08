Vive les Révolutions et la Violence !!!

Je me marre, car, on parle de révolution citoyenne, de révolution douce, de palais, de velours, de satin, de mesdeux... Pourtant les vraies révolutions sont sanglantes et servent à foutre à terre une caste qui exploite trop visiblement ; vous me direz que bien souvent une autre reprend le flambeau, mais au moins pendant l’entre deux, il y a accalmie. La force ! C’est le seul langage que les puissants comprennent, car, eux-même l’emploient en expert. Se remémorer mai 68, où les ouvriers obtinrent 10% d’augmentation et une quatrième semaine de congés payés. Les révolutions se gagnent à coups de fourches et de canons ! Les nantis, les bourgeois ne plient que lorsque la masse fait masse ! C’est la seule langue que ces castes dominantes et exploitantes peuvent comprendre ; La langue des barricades et surtout leur faire mal au porte monnaie. Une usine qui ne tourne pas, c’est des pépettes qui ne rentre pas. Quant aux « quartiers » et ces millions de français pas vraiment assimilés, les autorités en ont une peur bleue, rappelez-vous 2005... Le Sarko et sa bande faisait dans le froc et rasait les murs tagués.

Les gouvernants actuels ont vraiment la pétoche que ça implose et même s’ils font tout pour ça, ils n’ont qu’à suivre la feuille de route écrite de la main de fer sans gant de velours d’une infime minorité qui elle sera intouchable le jour du grand barnum. Il y a actuellement des milliardaires qui se font construire à prix d’or de confortables bunkers souterrains en Nouvelle Zélande, ou autres ilots isolées du pacifique. Zont peur des réactions incontrôlables de cette masse grouillante, de cette populace corvéable mais qui pourtant selon eux ne devrait pas exister. Alors, tout a été fait pour éradiquer la violence naturelle, individuelle, celle qui nous a permis de sortir de la grotte de Lascaux pour aller vivre dans un pavillon climatisé de Sainte Geneviève des bois. (fusses un bon choix ?)

Violence de l’individu

Dans les romans pour jeunesse de Jean Auel, (Jean, jiiiin en anglais est féminin), l’auteure décrit un monde basé sur la violence, et il y a de forte chance que ses romans soient assez réalistes selon des anthropologues. En ces temps là, un homme qui s’éloignait de l’abri de la grotte prenait le risque de se faire dévorer par les prédateurs, pourtant, le petit d’hom réussit à survivre et à se multiplier jusqu’à 7 milliards. Certainement pas, grâce à des réunions Tupperware ou autres soirées sextoy, car il traça sa route à coups d’objets contondants et tranchants. Plus loin, les grandes familles nobles de France ont eu pour premier ancêtre un ruffian, un loubard, une racaille qui à la force de l’épée et de la masse d’arme se tailla un fief, un nom, un titre ; Sieur l’baron ! Pis ya eu la révolution industrielle des bourgeois qu’avaient rien de gentilhomme, et qui mirent au boulot des gamins de 8 ans dans les filatures, les mines. Ce qui fit émerger curieusement des penseur bourgeois tels, Karl Marx, mais surtout l’internationale socialiste et anarchiste, qui expédièrent les masses prolétaires se frotter aux gardes mobiles devenus par la suite CRS ; et après moult matraquages et fusillades le petit peuple réussit à grignoter des miettes du gros gâteau, bien défendues par les gros patrons matois, avec comme bras séculier l’armée et la police. Donc, nous pouvons voir que les société humaines se sont toujours construites dans et par la violence.

Et ça continue, rien qu’aujourd’hui, comme l’a admis le milliardaire Warren Buffet, « les riches mènent une guerre contre les pauvres et sont en train de la gagner ». Moi je suis certain que c’est déjà fait.

Alors, comme les chiens, chats et chevaux on se mit à castrer, pas avec une paire de pinces coupantes, et hop, les roustons sur le plancher, mais par la castration de la tête, dites psychologique. Je vous passes le blabla freudien, lacanien et de Nadine Morano, qui « centré sur le fantasme de castration, celui-ci venant apporter une réponse à l'énigme que pose à l'enfant la différence anatomique des sexes (présence ou absence du pénis) : cette différence est attribuée à un retranchement du pénis chez la fille ». Pour le garçon, « il en résulte une intense angoisse de castration », tandis que pour la fille, « l'absence de pénis est ressentie comme un préjudice subi qu'elle cherche à nier, compenser ou réparer » ; et bé mon colon ! Mais plus simplement parlé : A force d’assener que la violence est mauvaise depuis trois générations, nous vivons dans une société où seulement les vrais violents, les oligarques, les hauts placés et tout en bas les racailles font la loi. C’est la loi des plus forts contre, en majorité des hommes devenus des moutons, des peureux, des pleutres, des lâches et qui au moindre bobo, vont pleurer au tribunal, à la cellule psychologique, le psy ou dans le giron de bobonne... Ah ! ces petits mecs qui ne font qu’écouter la part de féminité qu’ils sont supposé avoir en eux... Et tout est organisé pour cela. Rien qu’à voir à l’Élysée pour la fête de la zik la bande de LGBT qui tortillaient du croupion, les Gays Games à Paris ce mois-ci - font qu’on ne sait plus qui est chèvre et qui est bouc. Perso, je ne me suis jamais focalisé sur les gays, lesbiennes, bisexuels et trans, à chacun sa vie, et j’ai la mienne d’hétéro qui aime les femmes et je m’en porte bien, donc, je pense que pour ceux qui aiment autre chose cela doit être de même ; l’amour c’est l’amour et ya pas à aller chercher démon de midi à 14 heures. Ce qui me dérange c’est que cela devienne le modèle de base à suivre. La Schiappa que je ne supporte pas veut donner des cours à des mômes de maternelles pour qu’ils acceptent « les différences », je suis étonné que les parents ne foutent le bordel, que les pères n’envoient chier toutes ces conneries... Mais bon, le « papa moderne » ne peut pas être au four et au moulin et s’épiler les sourcils en même temps hein ! L’Emmanuel Macron représente assez bien l’archétype de ce genre de p’tit mecton : l’à déjà un prénom de nana, de film érotico, qui s’est marié avec sa mère, et avec qui on ne sait jamais si il marche à voile ou à vapeur, l’est un peu précieux le président... Mais où sont donc passé les Gary Grant, Gregory Peck ou même ce gros plouc de John Wayne ?

Ya pire ! La Suède pousse le truc à fond. Fille ou garçon, quelle importance ? En Suède, des écoles pour tout-petits d'un nouveau genre, certifiées LGBT, ont ouvert leurs portes. Inspirés par la théorie du genre, ces établissements refusent d'inculquer aux enfants toute notion de différenciation entre les genres, afin de favoriser l'égalité entre les sexes. D'abord le choix d'un langage adapté. Les pronoms "lui" et "elle" sont bannis au profit d'un pronom neutre (chez nous « on »). De même, les expressions "les filles" ou "les garçons" ne sont jamais utilisées. Il y avait aussi eu une proposition de loi interdisant aux hommes d’uriner debout, et qu’ils devaient s’asseoir sur la tinette afin de ne pas discriminer l’autre sexe, vous savez les f... heu, pardon, Les « on » !

Chez nous, encore « sans cervelle Schiappa » dans sa dernière loi veut punir en euros tout regard d’un homme un peu appuyé vers une « victime » féminine. Un sifflement beauf dans la rue pouvant aller jusqu’à 3000 euros, pas pour la « victime », mais pour l’état. Il y a la farce de l’écriture inclusive qui veut rendre la langue de Molière aussi incompréhensible qu’un traité sur l’élevage des grenouilles rédigé en javanais. Et pis il y a eu l’affaire harcèlement Weinstein, montée au pinacle qui dans un milieu de crabes qui se bouffent les uns les autres comme l’industrie du cinéma et de la télévision c’est la norme ; certainement ce gros goret a dû en profiter de sa position dominante de producteur (soit dit en passant de talent avec Miramax), et soudainement toutes ces poulettes qui dévoilent et confient leur enfer... J’ai bossé des années à Los Angeles et peux vous dire que si vous y trouvez une pucelle et bien considérez que vous avez gagné 10 fois de rang le gros lot de l’euro-loto ! Durant les guerres on se bat avec ses armes, et si j’étais une jolie femelle gironde et actrice, croyez moi que j’en engloutirai des mètres de câble pour faire avancer ma carrière. On nage en pleine hypocrisie et en pleine schizophrénie ; mais au bénéfice de la petite cohorte de malfaisants qui contrôle les pulsions et l’instinct primaire de défense-violence... Ainsi, la culture, les modèles et les valeurs masculines sont laminés par la société unisexe et uniforme, la culture de masse et la pensée unique et matérialiste. Tristement les Hommes se sont déjà pliés à ce conditionnement :

« les valeurs masculines ayant été décrétées odieuses et patriarcales, envisagées sous un aspect exclusivement négatif (la guerre, le viol, le football et diverses cruautés), il ne restait à l'homme qu'à développer et à "intégrer" son féminin... » [1]

... Il le fit et fort déconfit lorsque vint le temps des constats. N’étant plus ni l’une, ni l’autre, « l’homme » est devenu l’ersatz de lui-même. Un bichon castré au mieux qui file doux devant la cerbère, un dépressif médicamenté en général ou fils à moman à moitié fille tellement surprotégé par la marâtre, au pire un taré sexuel qui déflore des gamines de 11 ans et que le tribunal magnanime, laisse partir avec du sursis. La principale des raisons pour lesquelles tant d’hommes sont aujourd’hui incapables de donner du sens à leur existence est le fait qu’ils ignorent tout de leur propre morale et de leurs propres valeurs. Ils n’ont jamais été capable d’écrire leur « règlement intérieur » et de s’y tenir : droiture, éthique, courage, franchise. J’oubliais : tracer la ligne à ne pas franchir, celle, qui définie là où vous n’irez jamais, même au prix de votre liberté ou de votre vie. A vrai dire, la plupart n’ont aucune de ces interrogations : ils se contentent de prétendre adhérer à des codes qu’en réalité ils répètent sans rien n’y comprendre. Ils sont fidèles aux valeurs de la République, ils sont Charlie, écolos, laïc, aiment les animaux, sont non-violents, ils sont pour la parité, ils sont « en marche »... Au fond, ils seraient bien incapables de se définir plus précisément que cela. En réalité, ils sont vides engoncés dans un costar Armani au volant d’une Audi à se vernir les ongles tout en tapotant le IPhone touche Tinder. D’un autre coté, une femme demande :

« Les femmes ont besoin de vos rêves, de vos prouesses amoureuses, de vos aventures périlleuses et de votre démesure. » [2]

Georges Zeter/aout 2018

Ps : je confesse, j’suis un vieux con plein de valeurs obsolètes.