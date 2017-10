Vivre ensemble : crash à l’UNEF

Le journal « Le Monde » daté du 7 octobre s’est fendu d’une « Une » peu élogieuse à l’égard de l’UNEF, le célèbre syndicat de la gauche estudiantine.

Peu suspect de dérive droitière, l’organe de la Vérité officielle s’inquiète d’un communautarisme rampant au sein de l’UNEF : réunions excluant les blancs ou les hommes (ou les deux), salles de prières (inutile de préciser la religion concernée) - l’UNEF a manifestement bien changé ces dernières années.

Cette affaire est allée jusqu’à mettre en émoi Christophe Barbier, l’homme à l’écharpe rouge, illustre gardien du temple du Bien qui en a appelé officiellement à une prise de parole présidentielle rapide sur ces sujets (BFM TV le 9 octobre dernier).

Loin d’être une anecdote, cette affaire met manifestement le camp du Bien dans un grand émoi. Car en effet si le fameux Vivre-ensemble ne fonctionne pas à l’UNEF, véritable vitrine du politiquement correct car peuplé exclusivement de jeunes issus de la diversité, « opens » et « progressistes », que va-t-il se passer à l’échelle de la société ?

Le coup est rude, très rude même pour le camp du Bien, et montre que l‘édifice de la bien-pensance moderne bâti à grand renfort d’angélisme, de mensonges et de petites lâchetés depuis plus de 30 ans, commence à se fissurer de l’intérieur.

Si cette affaire est sans doute la plus sérieuse, ce n’est pourtant pas la première : les divergences de vue de plus en plus manifestes entre féministes face à montée de l’Islam, le fameux camp « décolonial » organisé pour la deuxième fois cet été et visant ouvertement à « politiser » les minorités, ou bien encore les frasques quasi-quotidienne de la députée Obono dans les médias viennent compléter un tableau pas si idyllique du prétendu paradis multi-culturel français de ce début de XXIème siècle…

Après la guerre, l’Europe occidentale avait pourtant réussi à se sauver de l’utopie communiste en se battant farouchement contre celle-ci. Mais, ironie du sort, c’est aujourd’hui l’arme utilisée pour vaincre le communisme qui se retourne contre elle : les droits de l’homme. Devenus une véritable religion, ils ont fait le lit du multi-culturalisme qui n’en est que la logique, presque inévitable application. Et le multi-culturalisme débouche lui-même presque inévitablement sur le communautarisme.

Alors que l’on a quitté depuis longtemps le terrain des idées pour entrer sur celui de la foi et de la morale ; aucun argument, aucune réalité ne semblent à même d’ouvrir les yeux des disciples du Bien.

Le monde n’est pas tel qu’il est ; il est tel que nous le voyons, tel que nous le voulons. Et nous ne voulons pas voir que cette nouvelle utopie - en imposant à toute force aux contraires de cohabiter - menace de plonger l’Europe tout entière dans le chaos.