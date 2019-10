Vladimir Poutine dénonce l’instrumentalisation de Greta Thunberg

Forum russe de l’Energie, 2 octobre 2019.

Source : http://en.kremlin.ru/events/president/news/61704

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

Keir Simmons, journaliste de la chaîne américaine NBC : Monsieur le Président, que pensez-vous de Greta Thunberg ? Le Président Trump a déclaré – sur Twitter il me semble – qu’elle semblait être une jeune fille très heureuse, qui aspirait à un avenir radieux et merveilleux. Cela a été considéré comme un propos condescendant. Que pensez-vous de la prestation de Greta Thunberg aux Nations Unies ?

Vladimir Poutine : Je vais sûrement vous décevoir, mais je ne partage pas l’enthousiasme général suscité par l’action de Greta Thunberg. Vous savez, c’est une bonne chose que les jeunes et les adolescents se concentrent sur les graves problèmes d’aujourd’hui, y compris les problèmes environnementaux, et ils ont certainement besoin d’être soutenus. Mais lorsque d’autres instrumentalisent des enfants et des adolescents à leurs propres fins, c’est une pratique qui doit être condamnée. Il est particulièrement vil d’essayer de gagner de l’argent par ce moyen. Je n’affirme pas que ce soit le cas, mais il faut certainement être vigilant à cet égard.

Personne ne semble avoir expliqué à Greta que le monde moderne est complexe, diversifié et en développement rapide, et que les populations d’Afrique ou de nombreux pays asiatiques souhaitent vivre au même niveau de prospérité qu’en Suède. Mais comment cela peut-il être réalisé ? En leur faisant utiliser l’énergie solaire, parce que l’Afrique est un continent très ensoleillé ? Quelqu’un lui a-t-il expliqué combien cela coûterait ?

Un collègue vient de parler du pétrole. Tout le monde sait probablement que le pétrole est la source principale d’énergie de la planète et qu’il le restera au cours des 25 prochaines années. C’est ce que disent les experts internationaux. Certes, son rôle diminuera progressivement ; et il est vrai que les énergies renouvelables vont croître toujours plus vite. Tout cela est vrai et nous devons nous efforcer d’aller dans ce sens. Mais cette technologie onéreuse est-elle abordable pour les économies émergentes et les pays actuellement en développement ? Certes pas, mais les gens veulent y vivre comme les Suédois, et cela ne peut pas être arrêté. Allez donc leur expliquer qu’ils doivent encore vivre dans l’arriération pendant encore 20 à 30 ans et que leurs enfants vivront aussi dans la pauvreté – expliquez-leur ça (et essayez de les convaincre).

Ces choses nécessitent une approche professionnelle. Bien sûr, les émotions sont inévitables, mais néanmoins, si nous voulons être efficaces, nous devons être professionnels. Je suis sûr que Greta est une fille gentille et très sincère, mais il appartient aux adultes d’essayer d’éviter de mener les adolescents et les enfants dans des situations extrêmes ; il appartient aux adultes de les protéger des émotions inutiles qui peuvent détruire une personnalité – c’est ce que je voulais dire.

Dans l’ensemble, bien entendu, nous devons absolument soutenir ces idées concernant le développement des sources d’énergie renouvelables, à la seule condition de nous baser sur la réalité. Et, en faisant la promotion de ce processus – je viens d’expliquer comment nous le faisons en Russie –, nous avons non seulement signé les accords de Paris et achevons leur mise en œuvre, mais nous avons pris des mesures, au niveau national, pour limiter les émissions et développer des sources alternatives. Nous faisons cela, entre autres, par le biais d’une réglementation fiscale, offrant des incitations au développement de sources d’énergie alternatives. Nous continuons également à développer le gaz en tant qu’hydrocarbure le plus pur.

Mais, encore une fois, utiliser des enfants et des adolescents, même pour atteindre des objectifs aussi nobles, exercer une pression émotionnelle aussi forte, je considère que cela est mal.

Soutenez ce travail et contournez la censure en partageant cet article et en vous abonnant à la Newsletter.