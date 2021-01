@Fergus



Je ne réponds pas à côté de la plaque, mais au contraire pile-poil au centre.



Votre commentaire : « Si tel avait été le cas, il suffisait de laisser courir le virus sans prendre la moindre initiative sanitaire ».

« Si tel avait été le cas », de provoquer le plus de décès possible, nous sommes bien d’accord ?



Je vous réponds que la Suède n’a pris aucune mesure particulière (évidemment non pas dans l’intention de tuer le plus possible ses habitants !), et qu’il n’y a pas eu d’hécatombe.



En revanche, on sait que le confinement a fait circuler le virus plus rapidement et qu’il n’a pas permis la courbe allongée souhaitée par les autorités pour « lisser » les admissions aux urgences. On sait aussi qu’outre la destruction de l’économie déjà mal en point, ce confinement a provoqué indirectement des morts et des pathologies lourdes.



Et cette succession des « cafouillages » n’est pas l’œuvre d’incompétents notoires, mais découle bien d’une stratégie délibérée.