Au lieu de regarder pendant 20 minutes notre Jupiter national, j’ai pris quelques heures à commenter son discours lénifiant. Et accorder plusieurs heures à ce sinistre personnage, ça n’est pas pour ne rien dire. Cette introduction se veut courte, car j’ai passé en revue l’intégralité de ses vœux. C’est donc long, car il est long. Si vous voulez écourter votre lecture, éliminez les paragraphes en astérisques, ce sont ses mots creux à lui. Petite précision : je me suis demandé comment l’interpeler, par vous ou par tu. Finalement, j’ai opté pour la distance des initiales, car je n’ai rien à faire d’un être au projet aussi abject que le sien.

Mes chers compatriotes,

Pour la sixième fois, j’ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux.

Avec vous, officiers et soldats dans notre armée, qui nous protégez, avec vous, policiers, gendarmes, pompiers, forces de sécurité, sauveteurs en mer, qui veillez sur cette soirée. Avec vous, médecins, soignants, patients. Avec vous, agents publics qui assurez la continuité de nos services. Avec vous, citoyens engagés professionnellement ou dans nos associations. Avec vous, nos compatriotes d’outre-mer. Avec vous tous qui êtes en famille en France ou à l’étranger, et plus particulièrement avec vous dont la vie a fait que vous vous sentez seuls ce soir. Vous qui êtes dans l’épreuve, et vers qui vont nos pensées.

À vouloir lister tout le monde pour brosser dans le sens du poil, on finit par en oublier. Où sont passés nos métiers essentiels si mal payés, car enfin, ils existent bien et certains d’entre eux sont encore au taf pendant qu’EM profite de son privilège de nous emplir les tympans de ses paroles qui s’annoncent mal d’emblée.

Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier : elles obligent à parler d’un futur qu’en vérité, on ne connaît pas, dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l’affronter, avec nos forces et nos faiblesses, mais en pays uni.

Il est vrai qu’aux précédents vœux, EM nous avait promis que la pandémie serait loin de nous.

Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d’unité de la nation que nous formons tous ensemble.

De ce qu’EM nous a montré depuis maintenant 6 ans, apparemment, l’impératif c’est pour tous mais pas pour lui, car il faut se rappeler ses célèbres envolées pour voir combien il compare, il juge et il divise : « Une gare, c’est un lieu où l’on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien … » ; « Il y a dans cette société une majorité de femmes et il y en a qui sont pour beaucoup illettrées et qui n’ont pas le permis de conduire … » ; « Les pauvres sont souvent moins les retraités que les jeunes. » ; « Il ne peut y avoir d’un côté des agriculteurs qui n’ont pas de retraite et de l’autre avoir un statut de cheminot et ne pas le changer. » ; comparant les Danois aux Français « Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son Histoire ; et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement... » ; visant les chômeurs « Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, les cafés, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ne me dit pas qu'on cherche des gens (...) Hôtels, cafés, restaurants... Je traverse la rue et je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier". » ; « « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. » ben voyons ! ; « Bien souvent, la vie d'un entrepreneur est bien plus dure que celle d'un salarié, il ne faut pas l'oublier. Il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. » ; « Les salariés doivent pouvoir travailler plus, sans être payés plus si les syndicats majoritaires sont d'accord. » ; « Je pense qu’il y a une politique de fainéants et il y a la politique des artisans. » ; « Nous allons le faire sans brutalité, avec calme, avec explication, avec sens. Je serai d’une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. » ; « Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d’aller regarder s’ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. » ; « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. »

Quand on voit comment la vaccination n’a pas enrayé la transmission du virus… Le pire, c’est que lorsqu’on commence à faire d’une minorité un bouc émissaire, on pense naturellement aux discours les plus nauséabonds et les plus courants dans les dictatures. Oui, je sais, nous ne sommes pas en dictature, on ne fusille pas les opposants et je peux écrire ce que je veux sur EM sans me retrouver en taule. Mais cela ne fait pas une démocratie.

Si nous cédions à l’esprit de division qui nous presse de toute part, nous n’aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je nous souhaite donc de vivre 2023, autant que possible, en pays uni et solidaire, reconnaissants la place de chacun et respectueux de tous.

Nous voudrions bien être unis et solidaires, mais EM pourrait peut-être s’adresser directement à nos milliardaires qui font de l’optimisation fiscale (parce qu’EM transforme leur fraude en légalisant l’optimisation fiscale) et à qui il a retiré gracieusement l’ISF pour demander aux travailleurs de travailler 3 ans de plus maintenant. Qui respecte-t-il en ce pays, ce donneur de leçons compulsif ?

Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant, que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d’une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines, d’inimaginables défis : la guerre revenue sur le sol européen après l’agression russe jetant son dévolu sur l’Ukraine et sa démocratie ; des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l’invocation des pires menaces, y compris nucléaires ? Qui aurait pu prédire la vague d’inflation, ainsi déclenchée ? Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?

Tous les économistes, tous les politiciens, tous les affairistes savaient, et lui le premier, que d’autres crises s’enchaîneraient. Il nous a fait tant de discours là-dessus. Mais qu’a-t-il fait lui qui nous parlait de souveraineté en 2020 pour se dégager de l’emprise de Poutine ? Que fait-il pour prévenir le prochain crash boursier ou bancaire ? Et alors là quand il se demande qui aurait pu prévoir la crise climatique, voici les réponses qu’il avait à disposition s’il avait pris la catastrophe écologique au sérieux : 27 COP ; 6 rapports du GIEC ; des milliers, voire des millions, de rapports scientifiques, le Haut Conseil pour le Climat ; la Convention Citoyenne pour le Climat…

Pourtant, au fil de ces saisons de dangers, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année, est notre capacité collective à relever ensemble ces défis.

Capacité qu’EM s’escrime à affaiblir en organisant notre dépendance individuelle à l’aumône de l’État en refusant que les salaires et les pensions de retraite soient adossés à l’inflation. Il s’enorgueillit de voir les Français suivre sa pseudolucidité de « fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance ». La réalité c’est que les Français – pas ses copains les plus riches évidemment - n’ont plus de quoi se payer du chauffage, du carburant et de la nourriture comme il y a quelques mois parce que tout a augmenté sauf les salaires, les pensions de retraite et les allocations. C’est lui qui continue à vivre dans l'abondance et l'insouciance en se tapant deux allers et retours pour aller voir des matchs de foot au Qatar. Ça n’est plus de l'abondance ou de l'insouciance, c’est de l’indécence.

Oui, durant cette année, la France a porté avec l’Europe la voix du droit et de la liberté pour soutenir l’Ukraine ; des milliers d’entre vous ont fait œuvre de solidarité en accueillant, dans nos villes et nos villages, des réfugiés fuyant l’invasion russe.

Et c’est vrai que nombre de Français sont solidaires par cet accueil des Ukrainiens. Mais un réfugié ukrainien vaut un autre réfugié non européen et ça, EM veut le faire oublier par ses mots. Car ceux-là, il les parque dans des endroits immondes et les déplace quand ça se voit trop.

La solidarité nationale, financée par les contribuables français, a permis d’atténuer la hausse des prix de l’énergie pour chacun, de sauvegarder nos entreprises, de protéger particulièrement les revenus des plus modestes d’entre nous. Et grâce à notre action collective, nous avons soutenu la croissance, contenu l’inflation à des niveaux inférieurs à ceux que connaissent nos voisins, et porté le chômage à son plus bas depuis quinze ans. Nous avons en effet, cette année, continué de créer des emplois, et des emplois de qualité.

La solidarité nationale financée par les contribuables qu’EM saigne au lieu d’aller chercher l’argent dans les poches des milliardaires qui ne savent que faire de leur fortune sinon de savoir qui est le plus riche. Sachant qu’un smicard coûte 2 256 euros à son employeur (qui est en réalité le salaire réel du travailleur quand on additionne revenu net et revenu différé) et que Bernard Arnault, notre milliardaire n°1, possède une fortune estimée à 149 milliards d’euros, il faudrait que notre smicard travaille 360 388 siècles à salaire constant pour gagner cette fortune. La différence avec le riche, c’est qu’au Smicard, il ne lui resterait rien au bout de 36 millénaires de travail.

À chaque épreuve, l’Europe nous a permis d’agir plus vite et plus fort. Pour créer un bloc de résistance unie face à la Russie, pour réinvestir dans nos industries ; et surtout pour trouver à la dimension du continent les réponses aux défis du siècle. Ainsi, pendant les six premiers mois de cette année, alors que la France présidait le Conseil de l’Union européenne, nous avons pris les décisions pour réduire de plus de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, nous avons acté une taxe carbone à nos frontières pour protéger nos industries et notre planète, nous avons ensemble décidé de créer un impôt minimal sur les grandes multinationales pour lutter contre l’évasion fiscale, et nous avons ensemble commencé à mieux encadrer les grandes plateformes du numérique.

Parlons-en du bloc contre la Russie. On a admiré le sauve-qui-peut généralisé des 27 pays, sous la présidence française, chacun s’occupant de ses petites affaires au début de la guerre. Quant aux mesures écologiques prises par l’UE, c’est tout de même incroyable d’avoir un type qui a entraîné la France à être condamnée pour inaction écologique se féliciter d’avoir fait avancer les dossiers européens.

À propos de l’impôt minimal sur les grandes multinationales, voici ce qu’en dit Oxfam : « La France a soutenu du bout des lèvres le taux de 21% proposé par l’administration américaine, préférant se concentrer sur un accord sur la taxation des géants du numérique. Pourtant, le passage d’un taux effectif à 21% à un taux à 15% devrait faire perdre à la France 12 milliards d’euros de recettes fiscales par an, alors que l’accord sur les géants du numérique ne devrait ramener que quelques centaines de millions d’euros. » Bravo Macron.

Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, 2022 fut aussi, pour nous tous, une année démocratique intense au cours de laquelle vous avez renouvelé notre Assemblée nationale et où vous avez, lors de l’élection présidentielle de ce printemps, décidé de me confier un nouveau mandat de cinq ans à la tête de notre nation, ce qui m’honore et m’oblige.

L’année démocratique intense s’est traduite par une absence de débat entre les candidats du premier tour et par l’absence de son programme. La réforme des retraites ne pouvant pas représenter à elle seule le programme d’un quinquennat. Comme d’habitude, c’est le budget de campagne le plus élevé qui a gagné. Vive la démocratie ! À propos, parlons vrai : il faut arrêter de dire que la France est une démocratie représentative, car avec un système de sélection comme les élections, cela s’appelle une aristocratie. Nous avons vu comment EM a traité les Gilets Jaunes à coups de gaz et de grenades ; le Grand débat d’où n’est sortie aucune synthèse ; la Convention Citoyenne pour le climat dont il n’a conservé que les propositions les moins contraignantes ; le nouveau CNR prévu pour démolir les réalisations basées sur la solidarité que sont la sécurité sociale et notre système de retraite. Quant à ceux qui l’ont élu, ils ne sont que 20 % des inscrits au premier tour à avoir adhéré à son projet invisible néolibéral tandis que plus de 30 % du corps électoral n’a choisi aucun programme. C’est dire l’état désastreux de la dynamique démocratique dans ce pays. Mais ce résultat n’est pas fortuit, car le projet néolibéral s’applique à atomiser le peuple en développant l’individualisme concurrentiel entre les citoyens de manière à l’éloigner de la politique. Et ça marche. Ce qu’il doit être content de ces 26 % d’abstentions, car, non seulement, ils lui permettent de gagner sans se fatiguer, mais cette abstention correspond exactement à son objectif de transférer la souveraineté du peuple à son gouvernement.

2022 fut aussi une fois encore une année de rayonnement artistique, culturel, sportif de notre pays, avec deux Prix Nobel, et tant de grands moments de création et de sport. De tout cela, de tout ce que nous avons ensemble accompli durant l’année qui s’achève, soyons fiers.

Oui, d’accord. Les cultureux, les sportifs, c’est bien. Mais on s’attendait à des entrepreneurs, des industriels lui qui essaye de nous faire gober une pseudoréindustrialisation. Non, personne à féliciter, personne dont il est fier ?

Il nous faut nous munir de cette fierté et de cette confiance pour aborder l’année qui vient. Car je crois que cette année 2023 est d’abord celle de questions que je sais inquiétantes, et de crises une fois encore à affronter.

Allons bon, ce sont les artistes et les sportifs qui vont nous aider à affronter l’inflation en cours et certainement la récession à venir. Il n’a que ça à nous proposer ? Il appelle peut-être cela, « être en action ». Et puis, on a compris comment il veut qu’on affronte les crises. On a vu comment il a fait pendant la pandémie. Pour affronter la crise, il nous a enfermés 23 heures par jour en exigeant que nous signions notre autoattestation de sortie. Il conçoit l’action de solidarité, l’action de guerre (nous étions, paraît-il, en guerre contre le virus) en nous demandant d’être en action passive. Avec lui, on est en 1984, « la guerre, c’est la paix ».

Aura-t-on des coupures d’électricité ? Si nous continuons à économiser l’énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l’annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C’est entre nos mains.

Ça n’est pas grâce à lui qu’on économise l’énergie, c’est à cause de lui et ses putains de factures.

Aura-t-on des augmentations du prix de l’énergie ? Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d’entre vous, car alors que les prix de l’énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois et de notre compétitivité puisse être assurée. Et, à chaque fois qu’il le faudra, le gouvernement adaptera ses réponses comme il l’a fait à chaque instant. Surtout, nous accélérerons les solutions pour sortir de nos dépendances et avoir un prix de l’électricité qui correspond à son coût de production.

« Aura-t-on des augmentations du prix de l’énergie ? » Non, mais je rêve, il n’a pas vu que ça avait commencé à augmenter !!! Croit-il qu’on va oublier qu’il a stoppé les aides sur le carburant alors que les recettes de taxes augmentent ? Quant aux aides, on a vu où elles sont passées pendant la pandémie : aux plus grosses entreprises et aux plus riches.

Allons-nous à nouveau subir une vague de Covid, et l’épidémie aura-t-elle une fin ? Là aussi nous pourrons faire face. D’abord, grâce à l’usage raisonnable et adapté des gestes barrières contre le virus, que nous avons appris. Ensuite, grâce à la vaccination qui a montré son efficacité ; et j’incite ce soir tous nos compatriotes de plus de 70 ans en particulier à faire leur rappel ou à se faire vacciner, si ce n’est pas déjà fait. Enfin, en testant, en séquençant, en établissant les contrôles aux frontières.

Parlons-en de l’efficacité des vaccins qui n’a pas empêché la transmission du virus ni de laisser mourir du Covid des doubles ou des triples vaccinés ! Comment cela se fait-il que nous soyons l’un des pays où les personnes vulnérables sont les moins bien vaccinées alors même que le vaccin n’a d’utilité que pour elles ?

C’est ce que le Gouvernement a décidé de faire, dans nos aéroports, dès demain, pour les avions arrivant de Chine, où l’épidémie bat son plein et où nombre de restrictions ont été relâchées.

Vive l’Europe comme il se plaît à le dire quand il veut lui mettre sur le dos des mesures impopulaires qu’il a votées. Là, il avance sans l’UE. J’admire sa cohérence.

Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Là aussi, comme je m’y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d’une réforme des retraites qui vise à assurer l’équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage, c’est le sens même de la réforme de l’assurance chômage qui a été portée par le Gouvernement et votée par le Parlement. C’est aussi le sens de cette réforme sur lequel les partenaires sociaux et le gouvernement, vont travailler dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place les nouvelles règles qui s’appliqueront dès la fin de l’été 2023. L’objectif est de consolider nos régimes de retraite par répartition, qui, sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit. Pour se faire, l’allongement de nos carrières de travail sera progressif, il se fera par étapes sur près de dix ans. Il sera aussi juste, en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers. Mais c’est cela qui nous permettra d’équilibrer le financement de notre retraite, dans notre pays, et c’est une chance, où l’on vit plus longtemps, d’améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé pour avoir leurs trimestres, et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide, parce qu’il sera crédible et financé dans la durée.

Il ment. Le système est encore bénéficiaire cette année. Nous aurons quelques années difficiles bientôt certes, mais il fait dire n’importe quoi au rapport du COR. Celui-ci écrit même noir sur blanc qu'il « ne valide pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite ». Et effectivement, s’il y a un point commun entre son projet de retraite à point et le nouveau projet, c’est bien d’appauvrir les retraités puisqu’il veut limiter la part des retraites dans le PIB alors que le nombre de retraités va augmenter. Cela rejoint le projet caché du néolibéralisme, celui de faire travailler les gens tant qu’ils sont en bonne santé, tant qu’ils le peuvent. En réalité et sa réforme ne sert qu’à compenser ce que nos milliardaires ne donnent pas. Elle détourne les cotisations sociales à des projets qui n’ont rien de sociaux. Il nous spolie de nos revenus différés. Il nous enlève nos droits.

Dans la longue histoire de notre nation, il y eut des générations pour résister, d’autres pour reconstruire, d’autres encore pour étendre la prospérité conquise.

Je suppose qu’il se place du côté de la prospérité conquise. Quelle prospérité ? Des jobs pour travailleurs pauvres à la place de véritables emplois ? Des familles qui continuent à dormir sur les trottoirs ? Des retraités aux pensions sous le seuil de pauvreté ? Des travailleurs qui ne parviennent pas à boucler leurs fins de mois obligés pour certains de se priver de repas ? Des augmentations en dessous du taux d’inflation ? La régression des classes moyennes en les assommant d’impôts et de taxes pour ne pas appeler à la solidarité ceux qui basent leur vie sur l’avidité.

En ce qui nous concerne, il nous revient d’affronter ce nouveau chapitre d’une rude époque, et au-delà des urgences de cette année, que je viens pour partie de mentionner, d’avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation, qu’il s’agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l’aménagement de notre territoire, de nos industries, et j’en passe.

Oui, qu’il passe, car le bilan est de toute façon mauvais. Où sont les lignes de train ? Où en est la gratuité des transports en commun ? L’école, parlons-en. On embauche n’importe qui à coup de speed-dating. La santé : qu’il réintègre ceux qu’il a virés pour un vaccin qui ne marche pas. Quelle industrie ? Alsthom qu’il nous fait racheter plus cher qu’il l’a vendu ?

Il nous faut, pour cela, rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte, une ambition pour continuer de transformer notre pays face aux corporatismes, et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant, ou à la tentation de l’esprit de défaite.

Il n’y a pas de collectif. Il s’escrime à le tuer en conduisant les gens dans l’individualisme concurrentiel. À moins qu’il se prenne pour le collectif à lui seul, c’est-à-dire, pour le peuple. Mais il n’est pas le peuple. Et il n’est pas notre représentant, mais celui de 20 % du corps électoral qui sont pour la plupart à la retraite, ceux qui devraient avoir pour horizon que l’avenir de leurs petits-enfants et qu’ils s’escriment à vouloir leur ôter avec EM leur bras armé. Il se prend pour le peuple parce qu’il veut lui confisquer sa souveraineté.

C’est ainsi que nous serons utiles à notre jeunesse et aux générations qui viennent. Depuis 5 ans, nous avons largement commencé ce travail de transformation, de simplification, de lutte contre les pesanteurs. Mais c’est parfois trop peu, encore souvent trop lent.

La simplification jusqu’au simplisme lorsqu’on voit écrire nos bacheliers.

Et comme vous, je m’impatiente, mais sans jamais céder à la facilité ou à la fatalité. Aussi, je nous souhaite pour 2023 par notre travail et notre engagement d’œuvrer à refonder une France plus forte, plus juste, pour la transmettre à nos enfants.

Ça y est, il essaye de nous refourguer son conseil de la refondation qui n’est qu’une vaste entreprise de casse de notre modèle social. Il est vrai qu’il a dit un jour : « Je n'aime pas ce terme de modèle social. » Sa France, si elle était juste, n’aurait pas de ministres mis en examen.

C’est par notre travail et notre engagement que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos Armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits.

Forces de sécurité intérieure : il veut certainement parler des 90 véhicules blindés de maintien de l'ordre qu’il a commandés en vue des manifestations contre ta réforme des retraites. Quant à la justice : les Kurdes en ont fait les frais il y a quelques jours.

C’est par notre travail et notre engagement que nous lutterons plus efficacement contre les trafics, contre l’immigration illégale dans notre Hexagone, comme dans nos outremers. Restons fidèles à nos valeurs, toujours. Intégrons mieux par la langue et le travail, protégeons les combattantes et les combattants de la liberté, comme celles et ceux qui viennent d’Iran ou d’ailleurs, mais gardons le contrôle de nos frontières, de l’unité de la nation.

Salut amical à l’extrême droite, ça ne mange pas de pain. Et les femmes iraniennes, pourvu qu’elles restent chez elles je suppose.

C’est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devrons gagner, il nous faut la mener avec résolution et méthode. La planification écologique sera l’instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de C02 et sauver notre biodiversité. Avec notre plan France 2030, nous continuerons d’investir, d’innover et de déployer une écologie à l’échelle industrielle. Et après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire.

C’est pour cela qu’il a débloqué, dernièrement, une enveloppe d’un milliard d’euros pour aider l’Afrique du Sud à sortir du charbon. Il n’est pas crédible sur la transition écologique. Son rêve est de remplacer l’intégralité du parc automobile par des voitures électriques. En aucun cas il ne veut baisser le nombre de bagnoles. Quant à l’agrandissement du parc de centrales nucléaires, c’est du délire. La Cour des comptes a pointé « une incertitude en termes de capacité à construire un nouveau parc de réacteurs dans des délais et à des coûts raisonnables. »

C’est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons aussi une nation de confiance. En rendant chaque jour notre laïcité effective, car elle est un principe de liberté. Et elle ne retire rien à la place de la religion dans le for intérieur de chacun, pour tous ceux qui croient, et je salue en cet instant, la mémoire de sa Sainteté Benoît XVI, dont la disparition, je le sais, affecte beaucoup de catholiques en France et dans le monde. Cette nation de la confiance sera aussi confortée par une lutte constante contre toutes les discriminations, dans une société de respect et de reconnaissance. Elle sera aussi renforcée par un combat de chaque jour que nous continuerons de mener pour être aux côtés de celles et ceux qui sont en situation de handicap.

J’adore cette laïcité qui ne nomme que la religion catholique. Que de mots creux.

C’est par notre travail, notre engagement que nous devons refonder nos grands services publics pour qu’ils assurent pleinement notre idéal d’égalité. Avec le Conseil National de la Refondation, nous avons entrepris de renouer le contrat entre les générations et œuvrer à mieux accompagner nos aînés en situation de dépendance.

Qu’essaie-t-il de nous faire croire ? La vérité du projet néolibéral est de réduire les services publics à ceux de la justice, de la police, de l’armée, de l’éducation nationale pour une école de la start-up nation (et non d’une école de la république), et de la santé (enfin pour ce dernier service public, je doute que ce soit son projet tellement il s’escrime à le casser).

Nous avons aussi commencé de raviver la confiance dans notre Education nationale, notre santé en nous appuyant sur l’énergie et le dévouement de nos enseignants et de nos soignants. Nous poursuivrons avec ardeur durant l’année qui s’ouvre, par des choix clairs, forts, et un travail au plus près du terrain.

Son école est là pour former des jeunes à l’individualisme concurrentiel, pour qu’ils soient employables, adaptables et corvéables à merci afin de réduire le coût du travail. Quant aux soignants dévoués, que des paroles et pas d’action en leur faveur.

C’est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons une société plus juste. Société plus juste c’est d’abord une société où l’égalité entre les femmes et les hommes est effective, et là aussi, ce qui est la grande cause de mes deux quinquennats, continuera d’alimenter le travail du Gouvernement et de nourrir l’action chaque jour. Mais une société plus juste, elle l’est aussi sur le plan social. Pas par plus d’impôt, non. Ni en léguant plus de dette aux générations suivantes. Mais, en améliorant l’accompagnement de nos enfants, de nos adolescents, en réformant notre lycée professionnel, en améliorant l’orientation de nos adolescents, pour trouver les bonnes formations et les bons métiers. En réindustrialisant plus vite et plus fort notre pays, pour offrir de nouveaux emplois et des carrières d’avenir. Car la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans l’école, dans l’orientation, dans notre enseignement supérieur, dans notre politique d’innovation et dans notre industrialisation.

Parlons des violences faites aux femmes. Elles ne baissent toujours pas.

Des impôts on en veut plus, on en exige plus pour les riches qui raflent le pactole au lieu de le partager plus équitablement.

Le futur, c’est l’écologie, pas l’industrialisation. Et en ce qui concerne l’innovation, celle-ci ne doit être qu’au service de la réparation de l’environnement. Le reste ne fait qu’accélérer la destruction comme la 5G au hasard…

Et parce que la confiance dans la vitalité de notre vie démocratique s’est, elle aussi, émoussée, nous aurons nous le savons dans les mois qui viennent beaucoup à faire. Je poserai dans toutes prochaines semaines mois les premiers jalons d’un Service National Universel. Nous aurons à lancer les aménagements nécessaires à nos institutions et à notre vie publique et citoyenne. Et avec l’Assemblée nationale et le Sénat, avec également le Conseil économique, social et environnemental, nous aurons à bâtir un meilleur fonctionnement des pouvoirs et une association plus fréquente de nos concitoyens.

Il n’y a aucune vitalité démocratique. 26 % d’abstentionnistes à la présidentielle. Encore plus aux législatives. « les premiers jalons d’un Service National Universel » des mots, encore des mots. Et il tente de nous faire croire qu’il coopère avec les institutions qu’il s’acharne à manœuvrer. Quant « à bâtir un meilleur fonctionnement des pouvoirs », ça fait peur d’entendre cela de la bouche d’un autocrate en herbe. Et « une association plus fréquente de nos concitoyens », j’ai déjà rappelé combien il s’est foutu de la gueule du peuple avec son Grand débat et la Convention Citoyenne pour le Climat.

La France et l’Europe ont un rôle éminent à jouer dans ce moment de notre humanité alors que tant de régimes autoritaires viennent bousculer nos démocraties et leurs fondements. Protéger nos enfants, protéger notre information libre et indépendante, l’ordre libre et juste qui permet aux citoyens d’être heureux : voilà quelques-uns des combats de notre époque.

Nous sommes tenus de nous en saisir.

Qu’il regarde ce qu’il a fait du peu de démocratie que nous laisse la 5e République. La France se retrouve parmi les démocraties défaillantes au classement de The economist. Quant au niveau scolaire de la France, son classement est encore pire : 24e pour la démocratie ; 25e pour la scolarité. S’agissant de la presse, nos milliardaires (ceux qui ont permis l’élection de Macron) se sont emparés des grands médias avec des journalistes à leur service comme nous l’a démontré Hanouna dernièrement sans qu’un seul ministre ne s’en émeuve. Et il faudrait croire EM dans sa volonté de « protéger notre information libre et indépendante » ?

Oui, c’est bien par notre travail et notre engagement que nous pourrons nous donner les moyens de nos aspirations pour aujourd’hui et de nos ambitions pour demain.

Blah blah blah

En somme, en 2023, nous aurons à consolider pas à pas notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, financière, stratégique et à renforcer notre force d’âme, si je puis dire. C’est ce que nous devons à nos enfants.

Il nous l’a déjà dit il y a deux ans, lui qui s’est ingénié à vendre les bijoux de famille quand il travaillait avec Hollande. Quant à nos enfants, il est en train de leur concocter une retraite inatteignable.

Ce n’est pas, et ne sera jamais, une course aux illusions perdues d’avance. Car cette indépendance française doit trouver dans notre Europe son relai, son complément. Quand tant de pays se rêvent des empires, quand tant d’entreprises s’imaginent des royaumes, nous avons un continent, pour former un espace de paix et de liberté, de prospérité, de solidarité, de droit et de puissance. Depuis 2017, nous menons ce combat pour que notre Europe rassemble ses forces. Pour qu’à 27, nous soyons plus forts.

N’importe quoi. Soit on dépend de l’Europe, soit on est indépendant. Et puis, le pompon, avant 2017, ses prédécesseurs n’auraient pas mené le même combat. Non, mais pour qui se prend-il ? Jupiter, j’oubliais...

C’est pour cela que j’ai mené ce combat ces dernières années, que vous m’avez entendu alerter aussi les autres Européens afin de défendre nos industries et nos emplois, il y a quelques semaines après les décisions des autres continents, et c’est pour cela que je redoublerai d’efforts en ce début d’année.

Non, mais quel nombril, quel orgueil, quelle suffisance !

*

Mes chers compatriotes,

Je veux ici et ce soir en votre nom dire à nos amis Ukrainiens : nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire Et durant l’année qui s’ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu’à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l’Europe.

Comptez surtout sur la France et l’Europe néolibérale qui ne tarderont pas à vous maintenir dans l’austérité, à vous obliger de réduire vos services publics comme elle sait le faire avec tous les pays européens en souffrance.

Quant à nous, soyons cette génération de bâtisseurs.

Bâtisseurs d’un autre monde oui et surtout pas le tien.

Dans les prochains mois de 2023, les travaux de reconstruction de Notre-Dame-de-Paris, ce chantier exceptionnel, s’avanceront vers leur terme. Dans les prochains mois, tout notre pays se rassemblera fraternellement à l’orée des Jeux Olympiques et Paralympiques et à l’occasion de la coupe du monde de rugby en France. Dans les prochains mois, grâce au plan France 2030, les premières voitures électriques entièrement construites sur notre territoire sortiront d’usines. Et tant d’autres projets adviendront partout sur notre territoire pour permettre à la France tout à la fois de réduire le carbone et le chômage. Dans les prochains mois, dans nos salles de classe, dans nos hôpitaux, comme chez nos médecins en ville, vous verrez les premiers changements tangibles de la rénovation de notre école et de notre santé.

Tagada tsoin tsoin. Allez on mélange tout, les sportifs, le carbone, le chômage, les salles de classe, les hôpitaux, les médecins de ville. Tiens, il manque les retraites. C’est vrai que ça fâche.

Pour tout cela, je forme pour nous tous, des vœux d’unité, des vœux d’audace, des vœux d’ambition collective, et des vœux de bienveillance. Des crises, mes chers compatriotes, ensemble, nous en avons tant surmontées. Je nous sais capables de relever celles qui sont devant nous et d’être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l’Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants.

Notre diviseur malveillant national nous appelle à l’unité et à la bienveillance. Soyons unis pour lui renvoyer sa réforme au cul et lui avec !

Ensemble, nous allons réussir.

Oui, ensemble nous allons réussir à le foutre en l’air.

Et c’est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle.

Et c’est avec confiance que nous allons manifester, car c’est notre vœu.

Vive la République.

Vive la démocratie réelle.

Vive la France.

Vive le peuple français.