Adresse à la nation du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, diffusée à 23h55 (heure de Moscou).

Source : en.kremlin.ru

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

Chers citoyens de Russie, chers amis,

L’année 2020 se terminera dans quelques minutes.

Lorsque nous l’accueillions il y a un an aujourd’hui, comme tous les gens du monde entier, nous pensions et rêvions de changements pour le meilleur. Personne n’aurait pu imaginer à l’époque quel genre d’épreuves se présenteraient à nous.

Maintenant, il semble que l’année que nous quittons a dû supporter (à elle seule) le fardeau de nombreuses années. Ce fut une année difficile pour nous tous, avec des inquiétudes et de graves difficultés financières, des expériences amères et, pour certains, la perte d’êtres chers.

Cependant, l’année que nous quittons a également été remplie de l’espoir que nous surmonterons l’adversité, et de la fierté pour ceux qui ont montré leurs meilleures qualités humaines et professionnelles. Cela nous a fait apprécier les relations fiables, sincères et authentiques qui existent entre les Russes, ainsi que l’amitié et la confiance.

Nous avons traversé cette année ensemble, avec dignité, comme il sied à une seule nation qui honore les traditions de ses ancêtres. Ces valeurs –courage, compassion et bienveillance– sont dans nos cœurs et dans notre sang et se manifestent dans nos actes.

Nous admirons nos chers anciens combattants –la vaillante génération qui a vaincu le fléau du nazisme. Contre toute attente, nous avons rempli notre devoir filial sacré et marqué le 75e anniversaire de la Grande Victoire avec gratitude et appréciation.

En effet, le dangereux nouveau virus a changé et même bouleversé notre mode de vie habituel, notre travail et nos études, et nous a obligés à reconsidérer et à ajuster nombre de nos projets. Mais c’est ainsi que les choses se passent, et les épreuves sont une partie inévitable de la vie.

Elles nous encouragent à regarder de plus près ce qu’est la vie, à écouter notre conscience, à abandonner tout ce qui est mesquin et vain et à apprécier ce qui est vraiment important. C’est le cadeau de la vie humaine, nos familles, mères et pères, grands-pères et grands-mères, nos enfants, qu’ils soient bébés ou adultes mûrs, nos amis et collègues. C’est aussi l’aide désintéressée et l’énergie générale des bonnes actions, à la fois des efforts nationaux ambitieux et de petits projets locaux qui ne sont pas moins importants.

Les épreuves et les problèmes vont et viennent. Il en a toujours été ainsi. Les principales choses qui nous rendent nobles et forts, comme l’amour, la compréhension mutuelle, la confiance et le soutien, restent avec nous.

Je voudrais souhaiter que les difficultés de l’année 2020 sombrent rapidement dans l’oubli, tandis que tout ce que nous avons gagné et tout le meilleur de chaque personne reste à jamais avec nous.

Aujourd’hui, il est important de croire en nous-mêmes, de ne pas reculer face aux défis et de valoriser notre unité. C’est le fondement de nos futurs succès communs.

Je suis convaincu qu’ensemble, nous surmonterons les défis auxquels nous sommes confrontés, que nous rétablirons une vie normale et que nous continuerons d’œuvrer pour atteindre les objectifs de la Russie au cours de la troisième décennie du XXIe siècle avec une vigueur renouvelée.

Chers amis,

Tout le monde n’est pas assis autour de la table du réveillon à cet instant. Beaucoup de gens restent dans les hôpitaux et je suis sûr qu’ils ressentent tous le soutien de leur famille et de leurs amis. De tout mon cœur, je vous souhaite, mes chers amis, de vous rétablir bientôt et de rentrer chez vous le plus tôt possible.

Malheureusement, l’épidémie n’est pas encore complètement terminée. Le combat contre elle ne s’arrête pas une minute. Les médecins et les infirmières, ainsi que les équipes d’ambulances, continuent de travailler avec courage. Beaucoup d’entre eux sont de service ce soir.

Les premiers intervenants, nos militaires dans les zones sensibles en dehors de la Russie, les soldats de la paix et les équipes de combat de l’armée et de la marine accomplissent également sans relâche et de manière responsable leurs missions difficiles.

Grâce à toutes ces personnes qui s’acquittent de leurs tâches jour et nuit en toutes circonstances, les citoyens russes peuvent se rassembler en toute sécurité aujourd’hui dans leurs maisons avec leurs proches, envisager la nouvelle année avec des projets pour l’avenir et des espoirs pour le meilleur, et formuler leurs vœux de Nouvel An.

Chers amis,

Profitons de ces moments précieux pour rêver des meilleures choses de la vie, de la paix et de la prospérité, du bonheur et de la joie pour tous ceux qui nous sont proches et chers, et pour tout notre pays.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous, car nous sommes ensemble. Lorsque nous nous tenons côte à côte, épaule contre épaule, la Russie devient une grande famille.

Je vous souhaite à tous une bonne santé, foi, espoir et amour, à vous tous qui m’êtes proches et chers. Je vous souhaite le bonheur en 2021 !

Bonne année chers amis !

