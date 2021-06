Voici revenu le temps des baignades, voici revenu le temps de la nature retrouvée, de l'harmonie, de la fusion avec les éléments...

Doux bruissement des vagues, brise marine légère, splendeurs de lumières qui se reflètent sur le sable et sur la mer.

Dans le lointain, des voiles blanches irisées de lumières... une immensité marine de vert, de bleu et d'ocre... les vagues s'enroulent sur la grève, dans un mouvement perpétuel et inlassable...

Des flots d'écumes se déroulent, se diffusent sur les bords.

Des mouettes rasent la mer et le sable... blanches et moirées de leurs teintes d'azur, elles s'immobilisent sur les éblouissements de sable et offrent le spectacle de leurs éclats de blancs.

Voici revenu le temps des ondes qui submergent, qui emportent les corps, fluidité marine, souplesse retrouvée, agilité des gestes.

L'onde amère nous emporte vers de nouveaux bonheurs, de nouvelles rencontres, des accords de couleurs vertes.

On goûte les flots, on s'en imprègne, on retrouve des accords perdus, on se perd dans les vagues, abîme insondable.

Les ondes résistent, se soulèvent, s'emportent : elles se répandent en écumes de bonheurs, elles offrent leur douceur, leur velouté et leur rudesse...

L'eau âpre nous fait glisser vers de nouveaux mondes, vers la liberté, des élans de renouveau...

Douces senteurs marines sur la peau, éclats de sel, d'ambre, de lueurs.

Détente et harmonie de la mer qui nous emporte vers le large, loin du monde, loin des terres habitées, loin des tracas de la vie...

Les flots se hérissent de clartés lumineuses, les flots nous font entendre leurs voix sans cesse renouvelées et volubiles.

La mer nous enveloppe de ses replis amers, elle nous berce de murmures, elle nous entraîne vers des rives de bonheurs...

Voici revenu le temps des splendeurs marines !

