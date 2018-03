Voile, jupe longue, burkini, nudité et islamophobie

C’est bien d’islamophobie qu’il sera question ici car, vous l’avez sans doute compris, si les questions vestimentaires comme le voile et le burkini défraient la chronique depuis quelques années c’est essentiellement parce qu’elles sont prétextes pour s’attaquer à l’islam. Assurément, les musulmans ont pris aujourd’hui la place qu’occupaient les juifs avant la seconde guerre mondiale. Ils sont perpétuellement dans le collimateur de courants politiques et médiatiques en tête desquels se situent notamment le sionisme et Charlie Hebdo. Dans ce contexte, nous voulons prendre la défense des musulmans avec toute l’énergie qu’auraient dû avoir nos parents et nos grands-parents pour défendre les juifs avant et pendant la guerre.

La laïcité est souvent présentée comme la raison profonde qui justifierait toutes ces attaques. Nous allons commencer par montrer que ceux qui parlent tant de laïcité pour cracher leur venin contre les islamistes ne sont pas du tout, contrairement à ce qu’ils crient haut et fort, des défenseurs de la laïcité, bien au contraire.

Il convient donc de commencer par rappeler ce qu’est la laïcité car on entend à ce sujet mille bêtises et contre-vérités. Assurément, la laïcité n’est ni une religion, ni le refus des religions, ni l’athéisme.

La laïcité est le fait de considérer que la religion est une affaire privée. C'est une question de conscience individuelle. En conséquence l'état n'a pas à y intervenir d'aucune manière. La question de la laïcité ne doit pas être considérée de manière binaire mais plutôt sur un continuum. Nous voulons dire par là qu'il n'y a pas des pays qui sont laïques et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des pays qui sont plus ou moins laïcs. La France est loin d'être à 100% laïque. L'entretien des églises coûte aux contribuables qu'ils soient athées, musulmans... Les écoles catholiques sont largement payées par l'état. Les accords Lang-Coupet ont donné des sommes colossales à la hiérarchie catholique... Le régime concordaire en Alsace-Moselle est anti-laïque et anti-républicain. La république, une et indivisible, ne doit pas souffrir d'exceptions... Ces quelques rappels suffisent à montrer que ceux qui aujourd'hui parlent le plus de laïcité sont en fait des ennemis de la laïcité. Ce terme, notamment chez les sionistes et les réactionnaires d'extrême droite ne sert qu'à désigner leur islamophobie. Les vrais partisans de la laïcité réclament : une seule école, l'école laïque (la même pour tous) à défaut, les crédits publics aux écoles publiques et exclusivement des crédits privés pour les écoles privées ; Accords Lang-Coupet : remboursez ! Abrogation du régime concordaire ! Entretien des lieux de culte à la charge des pratiquants ! Les tenues vestimentaires peuvent être conformes aux préceptes religieux de chacun mais aucune obligation vestimentaire ne doit découler de préceptes religieux. Entendez-vous ces revendications dans la bouche des militants du Front National ou chez les sionistes ? Jamais !

Allons jusqu’au bout de l’application des principes de la laïcité pour les tenues vestimentaires en évoquant la question du nudisme et par la même occasion celle du burkini. Toutes les tenues vestimentaires doivent être autorisées, y compris le nudisme sur tout le littoral et dans les piscines avec, au besoin, quelques camps de "textiles" et quelques « piscines-textiles » pour ceux qui ne supportent vraiment pas la nudité. Nous nous réjouissons, comme beaucoup d’autres, que des femmes manifestent en Iran en enlevant leur voile montrant ainsi qu’elles devraient être libres de ne pas le porter si c’est leur choix. Ne devrions-nous pas, au nom des mêmes principes, pouvoir ne pas porter de maillot de bain si cela nous convient sans être obligé, pour pratiquer le naturisme, de chercher les endroits les moins fréquentés ou des lieux réservés. L’existence de « camps de naturisme » est une aberration au regard du principe de laïcité. Ceux qui refusent de se plier aux préceptes judéo-chrétiens en matière de nudité devraient-ils être parqués dans des camps ? Répétons-le, la question du nudisme n’est pas notre cheval de bataille, mais elle montre bien l’inconsistance des discours de ceux qui ne parlent de laïcité que pour s’en prendre aux musulmans. Nous réglons ainsi, au passage, la question du burkini qui a défrayé la chronique au cours de l’été 2016. Ceux qui sont certains d'avoir la bonne quantité de tissu sur le corps - ni trop ni pas assez - se sont-ils demandés d'où leur vient cette certitude ? Cela vient assurément de préceptes culturels et religieux car cela n'a rien de rationnel. C’est très inconfortable d’avoir un maillot de bain sur le corps surtout quand il est mouillé et encore plus quand il est plein de sable. Et, au nom d’un soi-disant féminisme, ils voudraient interdire le burkini pour les musulmanes tout en interdisant aussi le nudisme… Qui pourra s’y retrouver dans un mode de pensée qui, à force de déjections et de méandres, finit par s’embourber dans ses propres excréments ?

Le fait d’être partisan et grand défenseur de la laïcité n’interdit pas de critiquer les religions et ceux qui sont athées ne se privent pas de le faire en reprenant notamment à leur compte la fameuse expression : « la religion est l’opium du peuple ». Les athées sont de ce point de vue les féministes les plus conséquents car ils refusent tous les préceptes judéo-chrétiens qui imposent la soumission de la femme. Rappelons à ce sujet quelques citations de la bible : « tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi » (genèse 3.16) ; « Femmes soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la famille » (Ephisiens 5. 22, 23) ; « si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s’était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat » (exode 21. 7, 8) ; « Si le fait est vrai, si la jeune femme ne s’est pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l’entrée de la maison de son père ; elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu’elle a commis une infamie » (Deutéronome 22. 20,21). Nous voyons, avec ces échantillons, que la bible chrétienne n’a rien à envier à la thora ou au coran. La phallocratie et la soumission de la femme sont bien à la base de toute la civilisation judéo-chrétienne avec ses trois religions abrahamistes : le judaïsme, le christianisme et l’islam. De tout temps ces trois religions ont imposé le port du voile aux femmes. Il est probable que c’était une tradition même antérieure au judaïsme. Les chrétiens ont été les premiers à justifier cette pratique avec des arguments strictement religieux : « La femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance, (c’est-à-dire un voile) à cause des anges. » (Epître de saint Paul aux Corinthiens, 11 : 10). De fait, même si la pratique évolue, les femmes catholiques devaient, il y a seulement quelques décennies, porter un voile dans les églises et quasiment une burka lors des enterrements. Toutes les icônes, les vitraux et les statues dans les églises catholiques montrent les femmes avec un voile à l’exception de Marie-Madeleine la pécheresse. Nous nous réjouissons que des femmes s’émancipent de ces pratiques dans ces trois religions. Il est certain que, de ce point de vue, l’islam accuse actuellement un retard par rapport au christianisme sans pour autant qu’il y ait sur le principe de différences fondamentales. Il faut se réjouir que ce combat, qui est une composante de la libération de la femme, fasse des progrès dans certains pays notamment au Maghreb. Saluons, à ce sujet, l’action de Louisa Hanoune, grande socialiste et féministe, plusieurs fois candidate à la présidence de la république en Algérie. Nous invitons ceux qui croient les islamophobes quand ils affirment qu’au Maghreb les femmes ne peuvent pas s’exprimer, à cause de l’islam bien sûr, à écouter sur YouTube quelques interventions de Louisa Hanoune.

Aider des femmes à prendre conscience qu’elles sont victimes de préjugés qui viennent de leur religion c'est une chose. Nous y sommes pleinement favorables. Nous pouvons pour cela exhiber l'exemple des manifestations de femmes iraniennes ou celui de Louisa Hanoune, Vouloir leur interdire de porter le voile ou la jupe longue considérés comme des signes de soumission et d’asservissement c’est autre chose. Nous sommes contre. C'est inefficace. C'est surtout une atteinte à leur liberté. C'est de surcroît une idiotie car, nous l’avons déjà dit, on ne voit pas pourquoi il faudrait interdire cette pratique issue de préceptes religieux et devoir dans le même temps se plier obligatoirement à d’autres pratiques elles aussi issues de préceptes religieux (Cf. la question de la nudité). Cela montre par ailleurs, que ceux qui voudraient faire progresser les musulmanes à marche forcée feraient bien de se demander s’ils n’ont pas eux-mêmes des progrès à faire avec leur propre culture et la religion de leur entourage. Rappelons que c’est au nom de la pudeur que les islamistes justifient le foulard et la jupe longue et que, bien évidemment, c’est le même argument qui est utilisé par d’autres pour justifier le maillot de bain.

Remarquons, comme autre inconsistance, chez ceux qui réclament l’interdiction pour le voile des musulmanes, que jamais ces mêmes personnes ne critiquent la tenue vestimentaire des religieuses catholiques qui est pourtant très ressemblante comme le montre la photo que nous exhibons avec cet article. Face à cette contradiction quelques-uns ont tenté d’introduire une différence entre "les simples pratiquants" d'une religion et ceux dont ce serait "la fonction", des « professionnels de la religion » en quelque sorte. Cette distinction n'est basée que sur des considérations elles-mêmes religieuses et qui varient selon les religions. C'est dire que, dans un esprit de laïcité, n'ayant pas à tenir compte de ce genre d'argument, cette distinction est impossible. Ils deviennent "professionnels" par quels procédés ? Ces décisions sont prises par qui ? Qui constate ou décide qu'une personne a « consacré sa vie à sa religion » ou « donné sa vie à son Dieu ». Dans le cas des religieuses catholiques, elles sont d’ailleurs le plus souvent des victimes surexploitées qui contribuent à alimenter les caisses du Vatican. Si une quelconque petite religion faisait la même chose elle serait qualifiée de secte exerçant des manipulations mentales. Nous maintenons donc que les religieuses catholiques n'ont pas plus de droits ou de devoirs au regard des principes de laïcité que les musulmanes.

Convient-il donc de lutter contre l’un ou l’autre de ces accessoires inutiles que sont le foulard, le maillot de bain ou le burkini, en se sentant investi d'une mission libératrice ? Convient-il donc vraiment d’en faire un cheval de bataille ? Cela va à l’encontre de nos principes de respect et de tolérance. La tenue des musulmanes - et seulement la tenue des musulmanes - semble être actuellement un sujet de préoccupation majeur chez nombre de personnes qui disent vouloir ainsi contribuer à l’émancipation de la femme. Comme par hasard, ces mêmes personnes (Nous avons cité Julien Dray, Patrick Cohen, Alain Finkelkraut, Elizabeth Levy, Elizabeth Badinter, BHL, Caroline Fourest, Eric Zemmour... SOS-racistes, l'UEJF, la LDJ, le CRIF...) sont des sionistes acharnés. Nous ne nous y trompons pas. Ils sont en lutte contre l'islam, puisqu'ils sont en lutte contre le monde arabo-musulman et cela parce qu’ils veulent écraser toute velléité des palestiniens d'exister en tant que peuple. Il est clair, au vu de toutes leurs contradictions, qu’en voulant interdire le port du voile aux musulmanes, ils ne sont nullement animés par une volonté d'émancipation des femmes. D’ailleurs, si tel était le cas, ils devraient critiquer aussi le statut et les droits de la femme dans les autres religions, notamment dans le judaïsme. Or, ils n’en disent jamais un mot. Si tel était le cas, ils donneraient en exemple les grandes féministes qui militent dans les pays majoritairement musulmans. Mais, malheureusement pour eux, les femmes qui luttent pour leur émancipation luttent également contre toutes les formes d’oppression. Elles luttent donc tout particulièrement contre le sionisme. Loin de défendre ces féministes, ils les jettent en prison comme la jeune Ahed Tamimi et ils feraient de même pour Louisa Hanoune s’ils le pouvaient. Il n’est que d’écouter Eric Zemmour pour voir que leur but est bien plutôt de contraindre les musulmans et musulmanes de France à raser les murs en baissant la tête.

Nous aurions voulu que les juifs soient davantage protégés par la population française avant et pendant la deuxième guerre mondiale. Nous ne laisserons pas l’histoire se reproduire aujourd’hui sous nos yeux avec les musulmans.