Cinq fois plus cher que chez vous : c'est le prix que vous allez payer le kw/h aux bornes de recharge. Au lieu de 15 cts chez vous (il semble qu'il y ait une erreur sur le lien de Francetvinfo que je cite, qui parle de 2 à 3 centimes du kw/h), vous allez payer le kw/h 79 centimes sur les bornes Mercedes et Volkswagen, qui ont pratiquement le monopole par l'intermédiaire de Ionity, que ces marques financent. 400% de bénéfice... !!! Et sur un tarif qui n'est surement pas le nôtre... Ce pourrait bien être 1000%. Vous avez dit arnaque ? Après la taxe sur le CO2 que vous expirez, l'eau que vous buvez, à quand la taxe sur l'oxygène que vous respirez ? Je n'ose parler du méthane que vous flatulez... Achetez des voitures électriques, c'est économique, qu'y disaient... Mais dès qu'il y a une charogne à sucer, les vautours rappliquent.

Voitures électriques : des recharges plus chères que l'essence

C'est un des avantages majeurs de la voiture électrique : le plein d'électricité coûte moins cher que celui de carburant. Mais cela va changer, car le consortium Ionity, qui exploite une quarantaine de bornes sur le réseau autoroutier français, va augmenter ses tarifs au 31 janvier. Explications.

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/voitures-electriques-des-recharges-plus-cheres-que-l-essence_3794645.html

Aujourd'hui, pour recharger sa voiture électrique sur l'autoroute, un seul tarif s'affiche sur les bornes : 8 €, quelle que soit la quantité d'électricité fournie. Mais Ionity, principal acteur du marché, veut changer ses prix. Fini le forfait unique ; place au nouveau tarif, à 0,79 €/kWh. Conséquence : une recharge complète pourrait coûter plus cher qu'un plein d'essence. Exemple : une Renault Zoé consomme environ 20 kWh pour 100 km, ce qui coûte(rait ?)15,80 € au consommateur (3 euros chez soi, nd doctorix) . Un véhicule thermique équivalent, une Renault Clio, par exemple, consomme 6 litres aux 100 km, soit environ 9 €. De quoi faire réfléchir ceux qui pensaient acheter une voiture électrique.

Des tarifs plus ou moins avantageux selon la marque de la voiture

Pour Ionity, le but est d'uniformiser les prix sur ses 200 bornes en Europe. Son patron, Michael Hajesch, évoque lui un "nouveau barème de prix (...) plus cohérent et plus transparent"***. Sauf qu'Ionity, financée en grande partie par BMW ou encore Volkswagen, offre des tarifs beaucoup plus avantageux aux propriétaires de véhicules de ces marques. Ce sont les autres modèles qui paieront le prix fort. Pour le spécialiste Nicolas Bernard, rédacteur en chef du magazine "Auto Plus", le développement de l'électrique sur les longs trajets devra de toute façon attendre encore quelques années. Aujourd'hui, le plus économique reste de recharger chez soi. Tarif moyen : 0,02 à 0,03 € le kilowatt-heure. (Ici, je relève une erreur : le tarif tourne autour de 15cts/kw/h, nd doctorix).

