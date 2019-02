De plus en plus de députés La République En Marche arrière !

Vont-ils tous quitter le groupe LaREM ?

Les députés LaREM quittent le groupe politique à raison d'un député par mois en moyenne depuis la fin de l'été 2018.

A ce rythme en progression constante, il n'y aura peut-être plus un seul député LaREM d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron.

En effet, nous assistons depuis quelques mois déjà, à un retourné de vestes politiques, mais En Marche arrière, cette fois !

Liste et dates des députés ayant quitté le groupe LaREM à ce jour :

2019-02-06 : Le député Matthieu Orphelin

2018-12-29 : Le député Joachim Son-Forget

2018-12-20 : Le député Sébastien Nadot

2018-10-17 : Le député Paul Molac

2018-09-17 : La députée Frédérique Dumas

2018-04-23 : Le député Jean-Michel Clément

2018-11-30 : La députée Sonia Krimi qui avait revêtu un gilet jaune, s'est quant à elle, posée la question...

Pour la très grande majorité des Français, les 82% de Français qui soutiennent aussi les Gilets Jaunes, plus les députés LaREM tarderont à quitter ce groupe et plus ils seront désavoués, probablement catalogués de fascistes d'une nouvelle sombre histoire de France et d'Union Européenne réunie !

En effet, la dictature LaREM bafoue désormais les Droits de l'Homme :

D'ores et déjà, une vingtaine de députés La République En Marche sont défavorables à la loi anti-casseurs qui a été débattue mardi à l'Assemblée nationale.

Ces députés critiquent notamment l'article 2 du texte, qui permettra à un préfet d'interdire à certains de manifester.

Nul doute qu'une scission au sein du groupe LaREM pourrait bien s'opérer dans les jours à venir et que les départs des députés, dépités du groupe, pourraient bien s'accélérer...

D'autant plus que, dans le but d'obtenir rapidement la venue d'Observateurs internationaux de l'ONU sur notre territoire, une délégation de Gilets Jaunes et de Robes noires a fait parvenir une demande de rendez-vous au Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi qu'aux Ambassadeurs des cinq pays membres permanents.

Cette délégation de Gilets Jaunes et de Robes noires a cependant besoin pour exposer précisément la situation, d'un maximum de témoignages qu'elle receptionne à l'adresse mail suivante :

delegation.giletsjaunes@gmail.com

"Des témoignages tels que :

- menaces reçues des forces de l'ordre



- gardes à vues



- incarcérations



- violences policières



- blessures



- mutilations



- entraves au droit de manifester



- ETC

Toutes les victimes, les proches de victimes, et les simples témoins sont invités à se manifester, rien n'est négligeable.

Possibilité de préservation de votre anonymat sur demande.

TOUS LES TÉMOIGNAGES SONT IMPORTANTS.

Ils sont l'expression d'une répression liberticide qui remet directement en cause notre droit de manifester.

L'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme est bafoué.

La restriction de nos libertés fondamentales doit être fermement dénoncée.

Aucune manœuvre ne nous fera taire, et la loi de la terreur ne gagnera pas."

écrivent-ils.

Une très bonne initiative des Gilets Jaunes & des Robes noires, qui devrait contribuer efficacement à faire enfin changer de cap le groupe La République En Marche ou bien faire précipiter les départs du groupe.