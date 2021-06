Vos enfants n’ont pas de prix pour vous, et aucune valeur pour eux !

Il fallait bien qu’un pays « ouvre le bal », et c’est donc la Roumanie qui s’est lancée, avec cette décision ahurissante : les adolescents qui vont se faire vacciner peuvent, depuis le 31 mai dans le Département de Ialomita (prononcer ialomitsa), participer à une tombola et gagner une tablette, un i-phone … (lien https://spotmedia.ro/stiri/eveniment/tombola-cu-premii-pentru-tinerii-care-vaccineaza-in-ialomita ? )

Mais attention, quand j’utilise le mot « vaccin » il s’agit de Pfizer, AstraZeneca, bref des injections faites avec un produit validé provisoirement, donc encore au stade expérimental !!!

Le président français, soit parce que c’est un menteur chronique, soit parce que c’est un psychopathe, soit parce qu’il n’en a « rien à cirer » du fait de son immunité aurait annoncé après avoir assuré que les vaccins ne seraient pas obligatoires …

Ces deux pays, phares dans la lutte contre cette pandémie fabriquée de toute pièce, avaient fait parler d’eux l’an dernier avec une gestion totalement « abracadabrantesque » de la situation (lien https://reseauinternational.net/la-chine-et-wuhan-vus-autrement-seconde-partie/ )

Ces deux pays ont un autre point commun, à savoir que leurs présidents respectifs n’ont pas d’enfant, aussi que peut représenter pour eux « la famille », « l’avenir », bref « la prolongation de ce qu’ils ont été et fait » au cours de leur vie ?

Allons plus loin et tentons un peu de prospective :

Vous avez un enfant en âge d’être scolarisé et vous ne voulez pas le faire vacciner, pour cela vous avez bien entendu comme support juridique la Convention d’Oviedo, qui est le seul instrument juridique contraignant international pour la protection des droits de l’Homme dans le domaine biomédical et a été ratifiée notamment par la France …

(lien https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention )

Sauf que les dirigeants (non élus) de Bruxelles, soutenus entre autres par ces présidents dont la famille semble s'arrêter à leur propre génération (ils sont plusieurs à avoir cette particularité au sein de l'U.E.), ont décidé de passer outre et parallèlement de décharger les laboratoires de toute responsabilité !

L’histoire nous a montré que dans certaines situations les enfants n’ont aucune valeur, ou alors une toute autre que celle que mon père appelait « perpétuer l’espèce », que ce soient les orphelinats (la récente découverte au Canada d’enfants d’amérindiens, de métisses et d’Inuits sur le terrain d’un tel « mouroir ») ou les centres de placement en France (les affaires du Coral, des Tournelles, etc …).

Liens

Canada : https://canadalibre.ca/references/anglicisation-du-canada/les-restes-de-215-enfants/

Coral : https://reseauinternational.net/pedophilie-indignez-vous-1er-episode/

Tournelles : https://reseauinternational.net/__trashed-26/

Donc pour les parents ne vaccinant pas leur enfants, on peut s’attendre à l’intervention des services de l’Aide Sociale, toujours prêts à rempli leurs centres au maximum, pour qu’avec la complicité de la justice la garde de leurs enfants leur soit enlevée et que ces enfants soient placés … pour y être vaccinés et instruits conformément aux valeurs du fameux « Great Reset » !

Certains diront probablement que j’exagère, que ce n’est pas possible, que « plus de nos jours », mais avec mes 23 années passées à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, mes 5 années dans l’humanitaire à me confronter à des associations françaises implantées en Roumanie et donc certaines faisaient du trafic d’enfants, envoyant en France des mineurs déclarés malades, lesquels arrivés soit étaient pour partie adoptés soit pour partie disparaissaient dans la nature, je sais que ça a existé et donc que c’est possible … et puis comme le dit si bien le Garde des Sceaux, responsable de l’administration pénitentiaire et de la PJJ, les détenus ne sont pas des cobayes, il ne parle pas bien évidemment du sort des enfants …

Gérard Luçon

Ancien directeur Protection Judiciaire de la Jeunesse en France

Ancien Directeur Handicap International en Roumanie