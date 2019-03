Vote blanc - Refonder la démocratie

Reconnaissance Vote Blanc---Renaissance Démocratique

La constitution de 58, n’est plus adaptée à notre société, dont l’évolution, ou plutôt la métamorphose, à perverti les règles électorales. Aujourd’hui, venu de nulle part, sous réserve d’en avoir les moyens ou les soutiens financiers, vous pouvez vous présenter à n’importe quelle élection, avec une besace débordant de rêves, puisque seuls les votes exprimés suffiront a vous dresser le tapis rouge jusqu’au trône. Ainsi avec 18% de Français vous faisant confiance, vous voilà Président de la République....

Comment le pays des droits de l’homme, du front populaire de juin 36 et plus près de nous de Mai 68, peut-il accepter une telle aberration. Au demeurant il ne l’accepte pas, mais la subit. Désabusés par ce système à deux tours qui finit immanquablement par les frustrer, des millions d’électeurs orphelins de choix, se réfugient dans l’abstention ou le vote blanc ou nul, seul et ultime moyen d’exprimer leurs convictions.

Mais c’est un coup d’épée dans l’eau…

Pas fous les gardiens du temple… Repus de suffisance ils s’enorgueillissent être détenteurs d’un mandat délivrés par les Français….Mais de combien de Français parlent-ils… Et quel que soit l’échelon électoral, Européen, National, Régional ou local…. Quelle légitimité a-t-on quand 15 à 18% du corps électoral exprimés vous délèguent cet immense pouvoir de représentativité et d’arbitrages. Que font-ils, ces hypocrites, de l’abstention, des votes blancs et nuls. Ha bien sûr, débordant de suintante démagogie, Ils les comptabilisent, avant de déplorer derrière des larmes de crocodiles le manque d’intérêt du peuple pour la chose politique…Honteux qu’ils sont d’avouer que c’est eux qui ont fait de la politique leur chose..

…C’est notre renoncement qui fait leur force… Le jour où vote blanc et nuls seront comptabilisés, l’abstention s’estompera significativement, car si elle est aujourd’hui le premier parti de France, le vote blanc lui donnera le pouvoir d’expression et obligera tous ces drogués du pouvoir à bien réviser leur copie avant de la soumettre au secret des urnes. La peur doit changer de camp.. Ce n’est pas à nous de vivre dans le stress d’une machine à laver ou d’une voiture qui tombe en panne, mais à ceux qui nous gouvernent, de craindre la sanction des électeurs. Obtenir la reconnaissance du vote blanc c'est notre salut. Car avec lui et après lui on pourra tout exiger et tout obtenir. Le renvoi d'élus corrompus ou incompétents avec remboursement intégral des indemnités perçues sur la durée de leur mandat. Mais bien plus encore dans le domaine social, fiscal, sociétal, culturel...Rien ne nous sera plus interdit...

CE SERA UN TSUNAMI POLITIQUE

A nous humbles échantillons du peuple de pousser sans relâche la vague jusqu’à ce que les mêmes qui s’octroient tous les pouvoirs s’auto flagellent en rendant constitutionnellement reconnu comme légitime expression le vote blanc. Ce jour-là, vous verrez que cette élite politique qui se reproduit comme le kéfir dans le sucre, craindra l’acidité piquante du pouvoir du peuple… Ce jour n'est plus très loin...Il lui faut un déclencheur, et ce déclencheur c'est le mouvement des Gilets Jaunes, qui ont déjà fait vasciller ce pouvoir. Le contraignant à renforcer sa béquille sécuritaire, augmentant significativement le salaires de forces de l' Ordre...(Et ces idiots de flics continuent à tirer sur ceux grâce à qui ils ont obtenu cette augmentation).... Mais revenons à nos moutons... Et précisément les moutons en ont marre d'être tondus par ce pouvoir au service d'un système mondialisé où l'humain n'a d'autre fonction que de produire toujours plus pour enrichir une poignée d'exploiteurs cupides hors sol. Cela doit cesser...

La reconnaissance du vote blanc est la première marche qui doit nous conduire vers une renaissance démocratique sans violence, par les urnes. Obtenons-là par l'union des forces revendicatives

