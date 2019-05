Vote d’adhésion, vote barrage, vote protestataire, vote sanction

@Séraphin Lampion

Il y a un peu de ça, mais il serait réducteur de prendre au pied de la lettre la comparaison que vous faites. En tout cas les listes et candidats font effectivement du marketing, et on voit notamment l’incroyable publicité que font les chaines télé sur « les apports de l’UE » et contre les « souverainistes ». L’électeur (aussi bien qu’un consommateur il est vrai) doit choisir en s’efforçant de ne pas se laisser manipuler, et en « priorisant » les critères de choix en fonction de ses propres motivations.

Mais les valeurs et enjeux sont évidemment d’une autre nature que la consommation, et les électeurs en ont bien conscience. Il y a une « stratégie électorale » de la part des partis et candidats, le citoyen doit être également stratège de son propre vote.