Vote par anticipation, avec machine à voter ou vote par correspondance, fausse bonne solution ?

Quel sens réel cela a de discuter de machine à voter, de proportionnelle et puis quoi encore d’autre la prochaine fois en dehors de l’examen global d’un système institutionnel, de l’articulation des pouvoirs et contre-pouvoirs et de la hiérarchie des normes qui installe le droit européen et quel droit validé par quel processus démocratique au sommet de la pyramide. Tout citoyen devrait connaître et comprendre cela s’il s’agit réellement et honnêtement de parler de démocratie, non ? Et au moins pouvoir débattre du bilan réel de ces 20 dernières années. Le nez dans le guidon en suivant le doigt de l’actualité au jour le jour, on voit où cela nous a menés.

Nos apprentis sorciers vont finir par réussir à ce que nos concitoyens se rendent compte que l’élection pour certains politiques c’est un tour de passe-passe un peu délicat qui sert à justifier l’idée qu’ il n’y aurait pas d’autres lignes ou choix politiques possibles en dehors des leurs quand bien même ils enchaînent bévues, dysfonctionnements et affaiblissement de la démocratie.

Nous allons finir par nous imaginer qu’il s’agit de créer toutes sortes de diversions et de petites polémiques afin de nous y embarquer et de nous écarter des interrogations de fonds qui devraient être au centre du débat public lors d’une élection de niveau national et bien entendu nous faire traiter selon nos mérites de complotistes voire de radicalisés si nous ne sommes pas d’accord.

En attendant, si on s’intéressait aux réalités concrètes qui témoignent de notre vie démocratique. Le ministère de l’Intérieur n’a pas encore mis à la disposition sur son site les documents de synthèse habituels notamment ceux nous permettant de situer le poids des groupes et partis politiques aux dernières municipales. Même si le pilotage sous covid et improvisation de ces élections qui ont quand même permis de renouveler la moitié des mandats de sénateurs (vote des grands électeurs) attribués pour 6 ans a complètement biaisé une quelconque légitimité morale et représentative de ces élus qui gèrent des budgets conséquents et font de l’aménagement du territoire avec des impacts significatifs sur le quotidien durant plusieurs générations.

Les cahiers de doléance issus de la consultation entraînée par le mouvement des gilets jaunes ne sont consultables que sous forme de documents papiers et sur rendez-vous, contrairement aux contributions au site du grand débat national et aux comptes rendus des réunions locales qui sont en ligne. Bravo pour la modernisation numérique et l’attention portée à une meilleure information et implication du citoyen à qui au passage certains reprochent un manque de civisme.